อุทาหรณ์ เดินป่าหน้าฝน เจอคนถูกฟ้าผ่า จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน

หนุ่มเล่าเคสไปทริปเดินป่าชมวิว กลายเป็นภารกิจช่วยชีวิตคนถูกฟ้าผ่าบนยอดดอยปุยหลวง ร่วมใจแบกผู้บาดเจ็บลงจากดอย ท่ามกลางพายุฝนและเส้นทางสุดอันตราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
จากทริปเดินป่าชมวิว กลายเป็นภารกิจช่วยชีวิตจริงกลางสายฝน เหตุการณ์ฟ้าผ่าบนยอดดอยปุยหลวง จ.แม่ฮ่องสอน เตือนใจนักเดินป่าในฤดูฝน ว่าความสวยของธรรมชาติอาจแฝงความอันตรายไว้ทุกวินาที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Gig Anukoon แชร์เหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังไปทริปเดินป่าชมธรรมชาติที่ดอยปุยหลวง จ.แม่ฮ่องสอน กลายเป็นภารกิจช่วยชีวิตกลุ่มนักท่องเที่ยว เหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางยอดดอย ทำให้ทุกคนต้องสวมบทฮีโร่จำเป็น เข้าช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเฉพาะหน้า ท่ามกลางพายุฝน เสียงฟ้าผ่า และเส้นทางยากลำบาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า จากนักท่องเที่ยว สู่ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน จุดประสงค์โพสต์นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้นักเดินป่าคนอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โพสต์นี้เป็นมุมมองของพวกเราเท่านั้น
ผมและเพื่อน ๆ (รวม 5 คน) ได้ไปเดินป่าและตั้งแคมป์ที่ ดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันนั้นมีนักท่องเที่ยวและลูกหาบจากหลายพื้นที่มาพักรวมกันราว 100 คน เวลาประมาณ 16.00 น. เราเดินใกล้ถึงยอดดอยปุยหลวง (ห่างประมาณ 200 เมตร) อากาศตอนนั้นปกติ มีแดด แต่พอ 16.30 น. ฝนเริ่มตก เรารีบตั้งแคมป์หลบฝน ซึ่งตกอยู่ราว 15 นาที ก่อนจะหยุดและอากาศเปิดเป็นปกติอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ต่อมา 17.00 น. หลังจัดเตรียมที่พักเรียบร้อยแล้ว เราแบ่งกันเดินขึ้นยอดดอย กลุ่มหนึ่ง (3 คน) ไปที่ยอดดอย อีก 2 คน (ผมและเพื่อน) ไปที่หน้าผาเพื่อถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตก ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจากแคมป์อื่นออกมาเดินเล่นรอบยอดดอยราว 30 คน
แต่ราว 17.30 น. กลุ่มเมฆเคลื่อนเข้ามาอีกครั้ง ฝนตกลงมาอีกรอบประมาณ 10 นาที มีบางคนติดฝนอยู่บนยอดดอยปุย (ไม่มีที่หลบ) ราว 10-15 คน ส่วนบนหน้าผาก็ไม่มีที่หลบเช่นกัน เพื่อนของเราที่อยู่บนยอดดอยรีบลงมาแคมป์เพื่อหลบฝน ส่วนผมกับเพื่อนอีกคนที่อยู่หน้าผากำลังจะเดินขึ้นยอดต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ระหว่างนั้นฝนก็หยุดตก อากาศเหมือนจะเปิดอีกครั้ง บอกเลยว่าวันนี้สภาพอากาศบนดอยเดาใจยากมาก 5-10 นาทีอากาศเปิด อีก 5-10 นาทีก็ปิดอีก ตอนนั้นเพื่อนผมที่เดินนำอยู่ห่างประมาณ 100 เมตร เอะใจและกลัวฟ้าผ่า จึงตัดสินใจเลาะไหล่เขากลับไปที่แคมป์ ส่วนผมเข้าใจว่าเขาเดินขึ้นยอดดอยไปก่อน เลยเดินตามขึ้นไป แต่พอเหลืออีกแค่ 10 เมตรจะถึงยอดเท่านั้น เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงแรกดังสนั่นลงตรงยอดดอย ก่อนหน้านั้นไม่มีแม้เสียงฟ้าร้องหรือสัญญาณเตือนใด ๆ เลย
ตอนนั้นผมตกใจสุดขีด คิดว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าไปแล้ว รู้สึกช็อกไปประมาณ 3 วินาที รีบเช็กร่างกายตัวเอง โชคดีที่ไม่เป็นอะไร จึงเปลี่ยนใจไม่ขึ้นยอดต่อ แล้วเลาะไหล่เขากลับแคมป์แทน ระหว่างนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนจากยอดดอยว่า "พี่ ๆ มีคนโดนฟ้าผ่า !" ผมรีบวิ่งขึ้นไปดู เห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนอนหงายหมดสติ มีแผลที่หน้าผากขวา 3-4 นิ้ว หน้าอกมีรอยไหม้ และมีน้องผู้ชายอีกคนกำลังช่วยเหลืออยู่ ระหว่างนั้นฟ้ายังผ่าลงมาเป็นระยะ ๆ ห่างกันแค้ 2-3 วินาที (คำนวณระยะประมาณ 350 เมตร/วินาที แบบทหารปืนใหญ่) มันใกล้เรามาก ๆ ทุกคนต้องหมอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ผมเข้าไปช่วยห้ามเลือด เห็นชีพจรผู้บาดเจ็บอ่อนมาก น้องผู้ชายช่วยปั๊มหัวใจต่อเนื่อง ส่วนผู้หญิงที่เหลือตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วย ตอนนั้นใจหนึ่งอยากอุ้มผู้บาดเจ็บลงจากจุดเกิดเหตุ แต่ก็กลัวการเคลื่อนย้ายผิดวิธีและเสี่ยงโดนฟ้าผ่าอีก ผมจึงบอกให้น้องที่กำลังปั๊มหัวใจอยู่ว่าจะรีบลงไปตัดไม้ทำเปลสนามแล้วกลับมารับ
ประมาณ 17.40 น. ผมวิ่งลงแคมป์ไปบอกเพื่อน ๆ ว่ามีคนโดนฟ้าผ่าบนยอดดอย ตอนนั้นทุกคนอยากขึ้นไปช่วย แต่ฟ้ายังผ่าอยู่ทั่วบริเวณ เรากลัวโดนซ้ำ โชคดีที่อากาศเริ่มเปิด เสียงฟ้าร้องห่างจากแสงฟ้าแลบประมาณ 10 วินาที (ราว 3,500 เมตร) เราจึงรีบตัดไม้ เตรียมผ้าห่ม ทำเปลสนามฉุกเฉิน แล้วรีบวิ่งอ้อมขึ้นไปช่วย ในขณะเดียวกันลูกหาบและชาวบ้านได้ช่วยนำผู้บาดเจ็บลงมาจากยอดดอยแล้ว เราช่วยกันพยุงผู้บาดเจ็บมาที่แคมป์ ติดต่อขอเฮลิคอปเตอร์ แต่เนื่องจากมีเมฆหนาทึบลอยคลุมเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดจอด ฮ. อากาศปิดและฝนตกหนัก จึงต้องเปลี่ยนแผนเป็นติดต่อรถพยาบาลแทน เราช่วยกันแบกผู้บาดเจ็บลงจากดอย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างทางมีนักท่องเที่ยวที่เป็นพยาบาลมาช่วยทำแผลที่หน้าผากด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
18.00 น. เริ่มเคลื่อนย้ายลงจากดอย เส้นทางแคบ ลื่น และยากลำบาก ผู้บาดเจ็บดิ้นและพยายามลุก ทำให้ยากต่อการแบกลงมาก
18.15 น. ถึงบ้านพักจุดพักกลางทาง เปลี่ยนจากเปลไม้สองคานเป็นเปลผ้าผูกหนึ่งคานตลอดทางเราพยายามปลุกน้องไม่ให้หลับ ขยับแขนขาได้ดี ตอบสนองดี ยกเว้นพูดไม่ได้ทุกคนช่วยกันเต็มที่ สลับกันแบก ประคองไม่ให้ตก เพื่อนของน้องตะโกนให้กำลังใจตลอดทาง
19.30 น. นำผู้บาดเจ็บถึงรถรีเฟอร์ของโรงพยาบาลเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เข้าช่วยต่อทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
หลังจากนั้นเราถามน้องผู้ชายที่ช่วยปั๊มหัวใจว่า ฟ้าผ่าลงตรงคนเดียวหรือไม่ เขาบอกว่า ใช่ครับ ฟ้าผ่าลงที่น้องคนนั้นเลย ตอนนั้นข้อมือของน้องมี กำไลโลหะ ที่ร้อนจัดหลังโดนฟ้าผ่า เราคาดว่าน่าจะเป็นตัวนำกระแสไฟ และด้วยตำแหน่งที่อยู่บนจุดสูงสุดของเทือกเขาจึงรับแรงฟ้าโดยตรง (เป็นเพียงการสันนิษฐานส่วนตัว) พวกเราขอให้น้องปลอดภัย และส่งกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของน้อง
ขอขอบคุณลูกหาบ ทีมชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นักท่องเที่ยวที่ช่วยทำแผล เพื่อน ๆ ของน้อง และทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือในวันนั้นครับ ขอบคุณ พี่รอง และ บ้านเคียงดอยรีสอร์ต ที่ให้การสนับสนุนด้วยครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon
ข้อควรระวังสำหรับนักเดินป่า
- ไม่ควรพกอุปกรณ์สื่อสารหรือตัวนำไฟฟ้าระหว่างฝนตก
- หลีกเลี่ยงอยู่ในจุดสูงหรือโล่งเมื่ออากาศปิด
- ไม่ควรตั้งแคมป์บนยอดดอย
- ควรหาที่หลบ เช่น ไหล่เขา หรือโขดหิน ระหว่างเกิดฟ้าผ่า
- ศึกษาและฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเดินทางทุกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Gig Anukoon