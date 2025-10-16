ดราม่า ! ซ่อมรถหรู มอส-เจีย เจ้าของอู่ยอมรับ อะไหล่รถแท้ทั้งคัน แต่เป็นมือหนึ่งผสมมือสอง

ดราม่าซ่อมรถ มอส-เจีย อินฟลูฯ คู่รักชื่อดัง คาใจเจอปัญหา แถมกังขาไม่ใช่อะไหล่แท้ ด้านเจ้าของอู่ยอมรับ ใช้อะไหล่แท้ผสมมือสอง เหตุติดข้อจำกัดจากบริษัทประกัน
ภาพจากโหนกระแส
ดราม่าซ่อมรถหรูคู่รักอินฟลูฯ มอสเจีย จัสมีโอ หลังออกมาโวยถูกอู่ดังเรียกค่าซ่อมกว่า 1.3 ล้านบาท ทั้งที่รถมีประกันชั้นหนึ่ง แต่กลับเจอปัญหาซ้ำซ้อน ทั้งรถหลังคารั่ว ของในรถสลับ และสงสัยถูกใส่อะไหล่เทียม ต่อมาเจ้าของอู่ชี้แจงผ่านสื่อ ยืนยันใช้อะไหล่แท้ถอด เพราะรุ่นนี้ไม่มีสต็อกในไทย พร้อมโต้ประกันคือ ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลูกค้าถูกบีบราคา ยันยังไม่ได้รับค่าซ่อมแม้แต่บาทเดียว แต่พร้อมรับผิดชอบเต็มที่หากลูกค้าติดต่อกลับมา
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 รายการโหนกระแส ช่อง 3 เชิญ คุณมอสและคุณเจีย เจ้าของรถ เปิดใจว่า รถตู้ Toyota Alphard ถูกคู่กรณีเมาแล้วขับชนเสียหาย หลังคดีความสิ้นสุดลง มีรุ่นพี่ในวงการแนะนำให้นำรถไปซ่อมที่อู่ของคุณใหญ่ในย่านปทุมธานี ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถหรูและรถซูเปอร์คาร์ที่มีชื่อเสียง เมื่อนำรถไปถึง ทางเจ้าของอู่แนะนำว่าให้ขายซากรถจะคุ้มกว่า อาจได้ราคาประมาณ 2.5 ล้านบาท แต่ฝั่งตนเห็นว่าสภาพรถเสียหายเพียงประตูด้านข้างและล้อแม็ก และมีประกันภัยชั้น 1 ทุนประกันกว่า 2 ล้านบาท จึงตัดสินใจที่จะซ่อม
ภาพจากโหนกระแส
ต่อมา ทางอู่แจ้งค่าซ่อมประเมินไว้ที่ 1.7 ล้านบาท แต่บริษัทประกันอนุมัติวงเงินประมาณ 8 แสน พวกตนจึงตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อมที่อู่นี้ และจะนำรถไปซ่อมที่ศูนย์ เมื่อเดินทางไปที่อู่กลับพบว่ารถถูกรื้อถอดชิ้นส่วนออกหมดทั้งคันจนเหลือแต่โครงรถ ทางอู่ยังอ้างว่าบริษัทประกันพยายามจะให้ใช้อะไหล่มือสองด้วย พวกตนจึงส่งเอกสารเพื่อขอยับยั้งการซ่อมไป แต่อู่ก็ยังซ่อมต่อ อ้างว่าใช้เวลาซ่อมราวเดือนครึ่ง แต่ทุกวันนี้กว่า 5 เดือนก็ยังไม่ได้รับรถ
ประเด็นหลักที่คาใจคือเรื่องอะไหล่ที่อู่ติดตั้งมา ใช่ของแท้ มือหนึ่งที่เบิกจากศูนย์ Toyota โดยตรงไหม เนื่องจากตนเองไม่ยินดีจะให้ใส่อะไหล่เทียบหรือของ OEM และเมื่อจะขอนำรถออกไปตรวจที่ศูนย์ทางอู่กลับไม่ยอม แต่ คุณใหญ่ อ้างว่านำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์ Toyota มาให้เรียบร้อยแล้วถึง 2 แห่ง และยืนยันว่าเป็นของแท้ นอกจากนี้ ช่วงเดือนสิงหาคม พบว่าอู่นำประตูบานใหม่มาใส่ ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นประตูมือสองที่ถอดมาจากรถ Alphard คันอื่นที่จอดอยู่ใกล้ ๆ ที่อาจถูกรื้ออะไหล่มาใส่หรือไม่
ด้าน คุณใหญ่ เจ้าของอู่ ยืนยันว่านำรถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ถึง 2 แห่งแล้ว ศูนย์ยืนยันว่าอะไหล่เป็นของแท้ทุกชิ้นและรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัย ส่วนเรื่องประตูยืนยันว่าไม่ใช่การรื้ออะไหล่จากรถคันอื่นมาใส่ แต่เป็นประตูสำรองที่ทางอู่มีเก็บไว้ ย้ำว่าประตูที่จะส่งมอบให้ลูกค้าในตอนท้ายสุด จะต้องเป็นประตูบานใหม่เบิกศูนย์ ไม่ใช่ประตูบานที่เห็นในภาพ
ภาพจากโหนกระแส
อย่างไรก็ดี แม้คุณใหญ่ จะนำเอกสารรับรองจากศูนย์มายืนยันว่ารถคันดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและพบว่าเป็นอะไหล่แท้ทั้งคันแต่คุณมอสและคุณเจีย ยังคาใจประเด็นของอะไหล่แท้ ไม่ได้หมายความว่าคืออะไหล่มือหนึ่ง แต่อาจเป็นอะไหล่มือสองก็ได้หรือไม่
ภาพจากโหนกระแส
ต่อมา คุณใหญ่ ยอมรับว่า สำหรับรถคันนี้ เป็นอะไหล่มือหนึ่งผสมมือสอง เหตุผลเกิดจากข้อจำกัดในการเบิกอะไหล่ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ประกอบกับวงเงินที่บริษัทประกันภัยอนุมัติให้ไม่เต็มจำนวน จึงจำเป็นต้องใช้อะไหล่มือสองเข้ามาผสมด้วย นอกจากนี้ อะไหล่แท้หลายชิ้นตนนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียไม่ผ่านศูนย์ไทย แต่เสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้อง
ช่วงท้าย คุณมอสและคุณเจีย ระบุว่าไม่ต้องการให้อู่ซ่อมรถต่อแล้ว และต้องการรถคืนในสภาพเดิมเหมือนในวันแรก แต่คุณใหญ่ปฏิเสธ ย้ำว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากลูกค้าเซ็นอนุมัติให้ซ่อมไปแล้วและทางอู่สั่งซื้ออะไหล่และจ่ายเงินไปหมดแล้ว