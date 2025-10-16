HILIGHT
ฮีโร่ใส่ กกน. คุณพ่อวิ่งสับจับโจร กระโดดข้ามรั้วล็อกตัว สั่งให้กดมือถือแจ้งตำรวจเอง

|


          คุณพ่อฮีโร่ผู้กล้า ใส่กางเกงในตัวเดียววิ่งจับโจรกลางดึก หลังทนพฤติกรรมไม่ไหว กระโดดข้ามรั้วล็อกตัว สั่งให้กดแจ้งตำรวจเอง
 


          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 9 News Australia รายงานว่า คุณพ่อรายหนึ่งในออสเตรเลีย ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่ที่น่าทึ่ง เมื่อเขาสวมเพียงกางเกงในตัวเดียว วิ่งกวดไล่โจรกลางดึก จนสามารถจับตัวได้ และภายหลังจากภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเปิดเผย เรื่องราวของคุณพ่อฮีโร่รายนี้ก็กลายเป็นไวรัล 

 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในฮอว์ธอร์น เขตชานเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย กลางดึกเวลาประมาณ 03.25 น. ในขณะที่ แกรนต์ บราวน์ เจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการเงิน กำลังนอนหลับ พร้อมกับลูก ๆ 4 คนอยู่ชั้นบน จู่ ๆ เขาก็ตื่นมาเจอวัยรุ่น 2 คนอยู่ในบ้าน เขาจึงตะโกนออกไปตามสัญชาตญาณ จนทำให้โจรทั้งคู่ตกใจและวิ่งหนีไป

         

          จากนั้นบราวน์ ซึ่งลุกออกจากเตียงมาในสภาพสวมเพียงกางเกงในตัวเดียว ได้รีบตามไปจับโจรอย่างไม่ลังเล เขาวิ่งไล่โจรออกไปตามถนน เลี้ยวเข้าไปในซอยมืด และกระโดดข้ามรั้วของเพื่อนบ้าน จนในที่สุดเขาก็สามารถล็อกคอจับตัวโจรวัยรุ่นมาได้ 1 คน แต่ในขณะนั้นเขาไม่มีสิ่งใดติดตัวมานอกจากกางเกงใน เขาจึงสั่งให้โจรวัยรุ่นรายนี้กดโทรศัพท์หาตำรวจด้วยตัวเอง 

         

          โดยรายงานเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวชายวัยรุ่น ซึ่งมีอายุเพียง 15 ปี ส่วนผู้ก่อเหตุอีกรายอายุแค่ 14 ปี ถูกจับกุมในเวลาต่อมา ทั้งสองถูกสอบปากคำ และทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่า พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนหน้านั้นหรือไม่  

 


          บราวน์ เผยว่า เขาไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับการกระทำของตัวเอง และเขาแค่ทำตามสัญชาตญาณ "คุณจะทำอย่างไรเมื่อมีคนเข้ามาในบ้านของคุณ ? คุณก็คงอยากจะไล่พวกเขาออกไป


          ภายหลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกมา คุณพ่อรายนี้ก็ได้รับความสนใจ และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง หลายคนพากันยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่ผู้กล้า โดยกล่าวแซวติดตลกว่า "ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องสวมผ้าคลุม แค่ใส่กางเกงในก็เท่ได้" 


          ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำปัญหาอาชญากรรมของเยาวชนที่น่าเป็นกังวลมากขึ้น โดยรายงานเผยว่า มีเยาวชนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตชานเมืองชั้นในของเมลเบิร์น โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่อยู่อาศัยเพื่อขโมยรถยนต์  


ขอบคุณข้อมูลจาก 9 News Australia
 

ฮีโร่ใส่ กกน. คุณพ่อวิ่งสับจับโจร กระโดดข้ามรั้วล็อกตัว สั่งให้กดมือถือแจ้งตำรวจเอง อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2568
