ทลายแก๊งแสบ เนียนเป็นเพจไอทีดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดัง ๆ เพียบ แต่สภาพ...

ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับแก๊งปลอมเพจไอที หลอกขายสินค้าแบรนด์ฮิตผ่านโซเชียล ยึดของกลางกว่า 51,000 ชิ้น จับโป๊ะพัสดุตีกลับเต็มหน้าบ้าน
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นางฟาน ถิ เชื่อง (Ms. Phan Thi Suong) อายุ 45 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ต้องหาตามข้อหา "มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร" จับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยนวมินทร์ 89 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยมีการปิดบังหน้าบ้านไม่ให้มองเห็นภายใน
สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเปิดเพจเฟซบุ๊ก หลายเพจ แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของร้าน Studio 7 และ BaNANA จำหน่ายสินค้าภายใต้โปรโมชัน ดีลสุดช็อก หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าเป็นของแท้ แต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับพบว่าเป็นสินค้าปลอมและไม่ได้คุณภาพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจนพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดจัดเก็บสินค้าที่ถูกตีกลับจากลูกค้า จึงเข้าตรวจค้นและพบผู้ต้องหากำลังแพ็กสินค้าอยู่ภายใน พร้อมของกลางเป็นสินค้าปลอมจำนวนมาก อาทิ Apple Watch, Casio, Marshall, JBL, AirPods, Gucci, Dior, Dyson ฯลฯ รวมกว่า 51,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยังมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลต่อไป
