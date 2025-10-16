HILIGHT
ทลายแก๊งแสบ เนียนเป็นเพจไอทีดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดัง ๆ เพียบ แต่สภาพ...


          ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับแก๊งปลอมเพจไอที หลอกขายสินค้าแบรนด์ฮิตผ่านโซเชียล ยึดของกลางกว่า 51,000 ชิ้น  จับโป๊ะพัสดุตีกลับเต็มหน้าบ้าน

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นางฟาน ถิ เชื่อง (Ms. Phan Thi Suong) อายุ 45 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ต้องหาตามข้อหา "มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร" จับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยนวมินทร์ 89 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยมีการปิดบังหน้าบ้านไม่ให้มองเห็นภายใน

          สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเปิดเพจเฟซบุ๊ก หลายเพจ แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของร้าน Studio 7 และ BaNANA จำหน่ายสินค้าภายใต้โปรโมชัน ดีลสุดช็อก หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าเป็นของแท้ แต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับพบว่าเป็นสินค้าปลอมและไม่ได้คุณภาพ

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง


          เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจนพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดจัดเก็บสินค้าที่ถูกตีกลับจากลูกค้า จึงเข้าตรวจค้นและพบผู้ต้องหากำลังแพ็กสินค้าอยู่ภายใน พร้อมของกลางเป็นสินค้าปลอมจำนวนมาก อาทิ Apple Watch, Casio, Marshall, JBL, AirPods, Gucci, Dior, Dyson ฯลฯ รวมกว่า 51,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท

           เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยังมีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลต่อไป 

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง


บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

บุกจับโกดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดังเพียบ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ทลายแก๊งแสบ เนียนเป็นเพจไอทีดัง หลอกขาย Gadget ปลอม แบรนด์ดัง ๆ เพียบ แต่สภาพ... อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2568 เวลา 21:23:43
