หมูกระทะในตำนาน 30 ปี ประกาศปิดร้านสิ้นปี ลูกค้างง ความอร่อยไม่มีปัญหา ปิดทำไม

 
          หมูกระทะในตำนาน 30 ปี ประกาศปิดร้านสิ้นปี ลูกค้างง ความอร่อยไม่ใช่ปัญหา แล้วทำไมต้องปิด เป็นเพราะอะไร

หมูกระทะABC เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่

          วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านดังในตำนาน เปิดมานานกว่า 30 ปี ประกาศปิดกิจการในช่วงสิ้นปีนี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นบุฟเฟต์เพียง 185 บาทส่งท้ายสำหรับลูกค้า

หมูกระทะABC เชียงใหม่

หมูกระทะABC เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่

          ด้านลูกค้าเห็นแล้วก็ตกใจกับข่าวนี้ ไม่อยากเชื่อว่าร้านระดับตำนานจะต้องปิดกิจการลง พร้อมให้ความเห็นที่พอสรุปได้ว่า ร้านนี้ความอร่อยไม่มีปัญหา อยู่ในระดับตำนาน ก็น่าสงสัยว่า ร้านปิดกิจการเพราะอะไร

          บางคนก็เข้ามารำลึกความหลัง เคยกินตั้งแต่ยุค 90 สมัยวัยรุ่น ตอนนี้ก็มีลูกกันหมดแล้ว

หมูกระทะABC เชียงใหม่

หมูกระทะABC เชียงใหม่


หมูกระทะABC เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่

หมูกระทะABC เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่


