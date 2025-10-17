หมูกระทะในตำนาน 30 ปี ประกาศปิดร้านสิ้นปี ลูกค้างง ความอร่อยไม่มีปัญหา ปิดทำไม

หมูกระทะในตำนาน 30 ปี ประกาศปิดร้านสิ้นปี ลูกค้างง ความอร่อยไม่ใช่ปัญหา แล้วทำไมต้องปิด เป็นเพราะอะไร
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก หมูกระทะABC เชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านดังในตำนาน เปิดมานานกว่า 30 ปี ประกาศปิดกิจการในช่วงสิ้นปีนี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นบุฟเฟต์เพียง 185 บาทส่งท้ายสำหรับลูกค้า
บางคนก็เข้ามารำลึกความหลัง เคยกินตั้งแต่ยุค 90 สมัยวัยรุ่น ตอนนี้ก็มีลูกกันหมดแล้ว
