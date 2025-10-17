HILIGHT
ลีน่าจัง จวก อั้ม พัชราภา ไลฟ์กับเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ติงลดศักดิ์ศรีนางเอกเบอร์หนึ่ง

 
         ลีน่าจัง วิจารณ์ อั้ม พัชราภา หลังไปร่วมไลฟ์ขายของกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ชี้เป็นการลดศักดิ์ศรี มองเป็นนางเอกเบอร์ 1 เจ้าของตลาดดัง ไม่ควรกดเกรดตัวเอง

ภาพจาก TikTok ลีน่าจัง

         กลายเป็นอีกมิติใหม่ของการขายของออนไลน์ ภายหลังจากที่ อั้ม พัชราภา ซุปตาร์ตัวแม่ ไปร่วมไลฟ์กับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และทุบสถิติ 10 นาที ขายได้ 60 ล้านบาท ก่อนจะปิดจบไปที่ 77 ล้านบาท 

         อย่างไรก็ดี วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ลีน่าจัง วิจารณ์ถึง  อั้ม พัชราภา กับการไปร่วมไลฟ์ขายของกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยมองว่าเป็นการลดศักดิ์ศรีตัวเอง เพราะ อั้ม คือนางเอกเบอร์ 1 ของประเทศ รวมทั้งยังมีตลาดอั้มอั้ม ซึ่งคัดเลือกร้านที่จะเข้ามาขายในตลาดอย่างเข้มงวด ซึ่ง ลีน่าจัง ชี้ว่า การที่อั้มไปไลฟ์กับเจนนี่เป็นการทำลายตัวเองในสายตาของผู้คนที่ชื่นชม

ภาพจาก  Instagram  aum_patchrapa

         ช่วงหนึ่ง ลีน่าจัง กล่าวว่า ลดศักดิ์ศรีตัวเอง ตัวเองเปิด ตลาดอั้มอั้ม คนจะเข้าไปขายในตลาดของตัวเองยังต้องให้ตัวเองคัดอีก ถ่อสังขารไปทำอะไรแบบนั้น ไม่คิดถึงศักดิ์ศรีตัวเองบ้างว่าตัวเองเป็นนางเอกเบอร์ 1 นะ ฉลาด ๆ หน่อย ตลาดอั้มอั้ม กำลังดัง คนกำลังสนใจ ประชาชนเกิดความศรัทธา แห่กันไปเที่ยว ไปซื้อของ แห่จะไปขาย อั้มจะไปลดเกรดตัวเองทำไม 

         ตอนนี้ใน TikTok มีแต่คนออกมาด่า ออกมาโวย ขาดทุน ขายไม่ได้ ไม่ได้คำนึงถึงราคา พอหน้าไลฟ์ก็รีบพูดเพื่อเรียกยอดวิว ยอดไลฟ์ เรียกเสียงเฮ แต่พอกลับมาบ้าน ขาดทุนชิบหายวายวอด เอาเงินไปให้เขาถึงที่บ้าน

         คือไม่ฉลาดเลย คิดดูสิ เด็ก ๆ เขาอยากไปเที่ยวตลาดเพราะอะไร ก็เพราะศรัทธา อั้ม พัชราภา เพราะเธอเป็นเจ้าแม่ เป็นนางเอกเบอร์ 1 คนถึงอยากไปขาย อยากไปกิน อยากไปเที่ยว อยากไปเจออั้ม แต่ตอนนี้อั้มกลับกำลังทำลายตัวเอง ทำให้ตัวเองไม่มีคุณค่าเลย

 ภาพจาก TikTok ลีน่าจัง


อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2568 เวลา 11:56:14
