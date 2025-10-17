HILIGHT
เจ้าของร้านนมเล่าเรื่องพีค ลืมพกกระเป๋าตังค์ไปกินข้าว มือถือโอนไม่ได้ สุดท้ายต้องแก้ยังไง

 
            เจ้าของร้านนมแชร์เหตุการณ์ชวนเหงื่อตก เมื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีทั้งเงินสดและเน็ตโอนเงินไม่ได้ สุดท้ายต้องถอดทองจำนำ กลายเป็นไวรัลสุดพีค
จำนำทอง

           เชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนออกจากบ้านแล้วอาจจะไม่ได้พกเงินสดเหมือนเมื่อก่อน เพราะส่วนใหญ่มักจะใช้การโอนเงินผ่านมือถือ แต่ความสะดวกเช่นนี้ ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงได้เช่นกัน

           วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Som Saisuda  เจ้าของร้านนม โพสต์แชร์ประสบการณ์ชวนเหงื่อตก เมื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ดันลืมเอากระเป๋าตังค์ ไม่มีทั้งบัตรประชาชน มือถือที่ใช้โอนก็ไม่ใช่เครื่องหลัก แถมเน็ตก็หมดอีกต่างหาก สุดท้ายต้องใช้วิธีคาดไม่ถึงเพื่อหาเงินสดมาจ่ายเงินให้กับร้านค้า

           โพสต์ดังกล่าว เป็นภาพการไปจำนำทองที่ร้าน โดยมีหลักฐานเป็นใบขับขี่ พร้อมกับเล่าเรื่องราวว่า เมื่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยว แต่ดันลืมเอาเป๋าตังค์ไป แถมไม่มีบัตรประชาชนอีก มือถือก็หยิบไปอีกเครื่อง แต่ยังดีที่มีแอปฯ ธนาคารติดไว้ คิดว่ารอดแน่ เพราะมีเงินทุกบัญชี  สุดท้ายเงินในบัญชีนั้นโดนหักค่าประกันไปซะงั้น เวรมาก

จำนำทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Som Saisuda

           มือถือก็ไม่มีเน็ต กะจะใช้ Wi-Fi ร้านสแกนก็ไม่ทัน สิ่งเดียวที่มีติดรถคือ ใบขับขี่ สุดท้ายต้องถอดสร้อยข้อมือทอง 3 บาทไปจำนำได้มา 500 บาทจ้า

           ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลจนมีชาวเน็ตต่างเอ็นดูในวิธีการหาเงินมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว ต่อมาเจ้าของเรื่องราวอัปเดตว่า ไถ่ (สร้อยข้อมือ) ออกมาแล้วนะทุกคน เขินมาก ให้ดอกไป 20 บาท ตีเป็นดอก 10 บาทต่อ 100 บาท ใส่ถุงมาแบบนี้ เขินเลยจริง ๆ

จำนำทอง
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Som Saisuda

จำนำทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Som Saisuda


โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 12:01:36
