ตำรวจยึดคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดัง 3 แสนชิ้น นายทุนจีนสั่งมาขาย รีวิวสั้นหลังใช้ 3 พยางค์

ตำรวจยึดคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดัง 3 แสนชิ้น หลังมีนายทุนจีนสั่งนำเข้ามาขายแบบผิดกฎหมาย ก่อนทดลองใช้ รีวิวสั้น ๆ ตาแทบบอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึด คอนแทคเลนส์ ยี่ห้อ Kilala จำนวน 3 แสนชิ้นจากโกดังสินค้าที่มีนายทุนจีนสั่งนำเข้ามาจำหน่ายในไทย โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่อย่างใด
