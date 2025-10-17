HILIGHT
ตำรวจยึดคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดัง 3 แสนชิ้น นายทุนจีนสั่งมาขาย รีวิวสั้นหลังใช้ 3 พยางค์

 
          ตำรวจยึดคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดัง 3 แสนชิ้น หลังมีนายทุนจีนสั่งนำเข้ามาขายแบบผิดกฎหมาย ก่อนทดลองใช้ รีวิวสั้น ๆ ตาแทบบอด

คอนแทคเลนส์เถื่อน นำเข้าจากจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง  รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึด คอนแทคเลนส์ ยี่ห้อ Kilala จำนวน 3 แสนชิ้นจากโกดังสินค้าที่มีนายทุนจีนสั่งนำเข้ามาจำหน่ายในไทย โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่อย่างใด

คอนแทคเลนส์เถื่อน นำเข้าจากจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          นอกจากนี้ แอดมินของเพจ ยังมีการทำคอนเทนต์คล้ายทดสอบคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดังกล่าว พร้อมโพสต์สั้น ๆ ว่า "แอดลองคอนแทคเลนส์ Kilala ที่ยึดมาแล้วนะ ตาแทบบอด"

คอนแทคเลนส์เถื่อน นำเข้าจากจีน

คอนแทคเลนส์เถื่อน นำเข้าจากจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

คอนแทคเลนส์เถื่อน นำเข้าจากจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

