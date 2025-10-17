HILIGHT
ห้างเยอรมันวุ่น คิดว่าแก๊สพิษรั่ว มาทั้งตำรวจทั้งดับเพลิง ความจริงที่ไหนได้ คนไทยรู้ดี

          เหตุอลหม่านในเยอรมนี คิดว่ามีแก๊สพิษรั่วไหล มาทั้งทีมตำรวจและทีมดับเพลิง ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด ต้นเหตุคนไทยรู้จักดี 

ห้างเยอรมันวุ่น คิดว่าแก๊สพิษรั่ว
ภาพจาก TikTok @itstonisan

          วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์อลหม่านในซูเปอร์มาร์เกตที่ประเทศเยอรมนี เมื่ออยู่ ๆ มีการแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหล เจ้าหน้าที่ทั้งทีมตำรวจและหน่วยดับเพลิง พากันมาลงพื้นที่เข้าตรวจสอบกันอย่างวุ่นวาย ก่อนที่ต้นตอจะปรากฏ และความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด 

          ผู้ใช้บัญชี TikTok @itstonisan ได้โพสต์ว่า เธอได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Go Asia ที่เมืองวีสบาเดน แต่ทันใดนั้นก็มีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติการเต็มพื้นที่ในร้าาน ท่าทางของพวกเขาเคร่งเครียด และสถานการณ์ดูน่าเป็นกังวลไม่น้อย 

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำให้พบว่า ต้นตอที่แท้จริงของ "แก๊สพิษ" นั้นไม่ใช่แก๊สอันตราย แต่เป็นเพียงกลิ่นของทุเรียนที่วางจำหน่ายอยู่ภายในซูปเปอร์มาร์เกต 

ห้างเยอรมันวุ่น คิดว่าแก๊สพิษรั่ว
ภาพจาก TikTok @itstonisan

          "ทุกคนคิดว่ามีแก๊สรั่ว แต่ความจริงเป็นแค่ทุเรียนที่ทำหน้าที่ของมัน ราชาแห่งผลไม้... และความวุ่นวาย" ผู้โพสต์ กล่าว 

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยชาวต่างชาติหลายคนเห็นด้วยว่ากลิ่นของทุเรียนเสมือนเป็นแก๊สพิษ ในขณะที่ชาวเอเชีย รวมถึงชาวไทยเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับเหตุการณ์นี้ เพราะรู้จักและคุ้นเคยกับทุเรียนเป็นอย่างดี 


