ทำงานหนักมา 43 ปี เก็บเงินได้ 20 ล้าน วันเกษียณภรรยาให้ของขวัญ 1 ชิ้น ชีวิตพังทันที

ชายทำงานหนักมา 43 ปี เก็บเงินได้ 20 ล้าน หวังใช้ชีวิตบั้นปลายสุขสบาย จนวันเกษียณภรรยาให้ของขวัญ 1 ชิ้น ทำชีวิตพังทลายลงทันที
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง เขาทำงานมานานถึง 43 ปี จนเกษียณอายุเมื่ออายุ 65 ปี เขาได้รับเงินบำนาญหลายล้าน และยังมีเงินเก็บอีกก้อนโต เขาคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขและสบายใจ ทว่าในวันเกษียณ เขากลับได้รับ "ของขวัญ" จากภรรยา ซึ่งทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ย้อนกลับไปหลังจากเรียนจบ นายฮิโรกิ (นามสมมุติ) ได้ทำงานกับธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งตรงกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่น เขาจึงทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ในวันธรรมดาก็ทำงานจนถึงดึกดื่น ส่วนวันหยุดก็ต้องไปหาลูกค้าและทำกิจกรรมกับเจ้านาย เขาแทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัว และเพิ่งมาแต่งงานตอนอายุ 39 ปี
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะแต่งงานแล้ว เขาก็ยังคงยุ่งกับการทำงานอยู่ตลอดเวลา และไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ในขณะที่ภรรยาของเขามีบุคลิกอ่อนโยน และไม่เคยบ่นเรื่องตารางงานที่ยุ่งของเขา จนเวลาล่วงเลยผ่านไป เมื่อฮิโรกิอายุ 65 ปี และได้เกษียณอายุสิ้นสุดการทำงานที่แสนเหนื่อยล้ามานานกว่า 43 ปี เขาคาดหวังอย่างเต็มที่ที่จะมีชีวิตสุขสบายหลังจากนั้น
โดยฮิโรกิ ได้รับเงินบำนาญ 30 ล้านเยน (ราว 6.5 ล้านบาท) และมีเงินออม 60 ล้านเยน (ราว 13 ล้านบาท) รวมแล้วเกือบ 20 ล้านบาท ทั้งยังได้รับเงินบำนาญรายเดือนอีก 270,000 เยน (ราว 58,000 บาท)
ในวันเกษียณอายุ เมื่อเขาเดินทางกลับถึงบ้าน ภรรยาของเขาได้ยื่นของขวัญให้ 1 ชิ้นเป็นช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวคำอวยพรว่า "ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของคุณ ฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่เป็นอิสระตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และฉันก็อยากมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง"
ภรรยาสารภาพว่า เธอต้องการหย่า เนื่องจากชีวิตสมรสทำให้เธอรู้สึกเคว้งคว้างมานานหลายสิบปี เธอรู้สึกถูกละเลยมาตลอด ทั้งวันเกิดและวันครบรอบแต่งงานมักจะถูกลืมเลือน ความทรงจำเกี่ยวกับวันหยุดสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันก็แทบจะไม่มีเหลืออยู่เลย เธอเฝ้ารออย่างแน่วแน่ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอ หลังจากที่เขาเกษียณ
ทางสามีไม่ต้องการหย่า และพยายามหาคนไกล่เกลี่ย แต่ภรรยาของเขายืนกรานอย่างหนักแน่น จนเขาต้องยอมรับข้อตกลง ตามกฎหมายญี่ปุ่น คู่สมรสมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอแบ่งเงินบำนาญหลังหย่าร้าง ฮิโรกิจำเป็นต้องแบ่งเงินบำนาญทั้งเงินก้อนและเงินรายเดือนออกเป็น 2 ส่วน รวมทั้งเงินออมซึ่งถือเป็นสินสมรส ก็ต้องถูกแบ่งไปเช่นเดียวกัน
ท้ายที่สุด ฮิโรกิต้องใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเพียงลำพัง กับเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เหลือเพียงครึ่งเดียว ในขณะที่ (อดีต) ภรรยาของเขาได้กลับไปทำงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday