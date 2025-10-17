ไปติดต่อราชการ เห็นหน้าจอรอคิวแล้วคุ้นมาก พอดูใกล้ ๆ ใช่อย่างที่คิด แถมใช้งานได้ดีซะด้วย

เมื่อไปติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวแล้วทำไมรู้สึกคุ้นตา ลองส่องชัด ๆ ใช่อย่างที่คิดจริงด้วย ชาวเน็ตแห่ชื่นชมไอเดีย
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong โพสต์ในกลุ่มนักเขียนโปรแกรม เป็นภาพของหน้าจอแสดงคิวติดต่อราชการของสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงผลได้ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนแต่อย่างใด
จากภาพเผยให้เห็นหน้าจอแสดงคิว มีช่องประเภทติดต่อ โดยแบ่งประเภทเป็นสีแดง สีชมพู สีเทา สีเขียว และสีส้ม โดยคนที่ได้คิวจะได้หมายเลขและสีของช่องสำหรับการเช็กคิว ซึ่งหน้าจอแต่ละช่องจะมีเลขคิวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเลขคิวเท่าไหร่บ้าง
งานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ยอมใจในการพลิกแพลงในการใช้ กูเกิล ชีต มาทำงานได้จริง นอกจากจะช่วยเรื่องเอกสารหลังบ้านแล้ว เพิ่งรู้ว่านำมาใช้กับระบบหน้าบ้านได้อีกด้วย บ้างก็มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะใช้แค่หน้าจออันเดียว ไม่ต้องเสียงบในการซื้อระบบ ซึ่งนอกจากขึ้นตัวเลขรันคิวได้แล้ว ยังสามารถขึ้นภาพสำหรับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลาย ๆ สถานที่ สำหรับ ระบบรอคิว และเครื่องแสดงหมายเลขคิว ไม่ว่าจะไปติดต่อหน่วยงานราชการ ทำธุรกรรมธนาคาร หรือรอคิวชิมร้านอาหารชื่อดัง ระบบเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบ ลดความวุ่นวาย เพิ่มความสะดวกให้คนที่ทำงานได้ไม่น้อย
อย่างไรก็ดี พบว่าหน้าจอนั้นไม่ได้รันด้วยระบบคิว แต่มาจากการใช้ กูเกิล ชีต (Google Sheets) ที่สามารถสร้างตารางผ่านทางออนไลน์ ซึ่งถูกนำมาใช้งานแสดงคิวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้กดให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ ทำให้เห็นถึงเบื้องหลังการรันคิวได้อย่างชัดเจน
