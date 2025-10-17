HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไปติดต่อราชการ เห็นหน้าจอรอคิวแล้วคุ้นมาก พอดูใกล้ ๆ ใช่อย่างที่คิด แถมใช้งานได้ดีซะด้วย

          เมื่อไปติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวแล้วทำไมรู้สึกคุ้นตา ลองส่องชัด ๆ ใช่อย่างที่คิดจริงด้วย ชาวเน็ตแห่ชื่นชมไอเดีย 

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

          เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลาย ๆ สถานที่ สำหรับ ระบบรอคิว และเครื่องแสดงหมายเลขคิว ไม่ว่าจะไปติดต่อหน่วยงานราชการ ทำธุรกรรมธนาคาร หรือรอคิวชิมร้านอาหารชื่อดัง ระบบเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบ ลดความวุ่นวาย เพิ่มความสะดวกให้คนที่ทำงานได้ไม่น้อย

          วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong โพสต์ในกลุ่มนักเขียนโปรแกรม เป็นภาพของหน้าจอแสดงคิวติดต่อราชการของสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงผลได้ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนแต่อย่างใด

          จากภาพเผยให้เห็นหน้าจอแสดงคิว มีช่องประเภทติดต่อ โดยแบ่งประเภทเป็นสีแดง สีชมพู สีเทา สีเขียว และสีส้ม โดยคนที่ได้คิวจะได้หมายเลขและสีของช่องสำหรับการเช็กคิว ซึ่งหน้าจอแต่ละช่องจะมีเลขคิวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเลขคิวเท่าไหร่บ้าง

          อย่างไรก็ดี พบว่าหน้าจอนั้นไม่ได้รันด้วยระบบคิว แต่มาจากการใช้ กูเกิล ชีต (Google Sheets) ที่สามารถสร้างตารางผ่านทางออนไลน์ ซึ่งถูกนำมาใช้งานแสดงคิวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้กดให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ ทำให้เห็นถึงเบื้องหลังการรันคิวได้อย่างชัดเจน

          งานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ยอมใจในการพลิกแพลงในการใช้ กูเกิล ชีต มาทำงานได้จริง นอกจากจะช่วยเรื่องเอกสารหลังบ้านแล้ว เพิ่งรู้ว่านำมาใช้กับระบบหน้าบ้านได้อีกด้วย บ้างก็มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะใช้แค่หน้าจออันเดียว ไม่ต้องเสียงบในการซื้อระบบ ซึ่งนอกจากขึ้นตัวเลขรันคิวได้แล้ว ยังสามารถขึ้นภาพสำหรับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

ติดต่อราชการ เจอระบบรอคิวรู้สึกคุ้นตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong

ภาพจาก เฟซบุ๊กTonnakorn Tiensermpong
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tonnakorn Tiensermpong






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไปติดต่อราชการ เห็นหน้าจอรอคิวแล้วคุ้นมาก พอดูใกล้ ๆ ใช่อย่างที่คิด แถมใช้งานได้ดีซะด้วย โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 18:14:00
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย