เปิดรายชื่อสมุนไพรเถื่อน 16 ชนิด โดนจับกลางกรุง 5 ล้านบาท ทำเองกับมือ ลูกค้าชอบ

เปิดรายชื่อสมุนไพรเถื่อน 16 ชนิด โดนจับกลางกรุงมูลค่า 5 ล้านบาท เจ้าของร้านเปิดใจ ทำเองกับมือ ลูกค้าเพียบ นักท่องเที่ยวชอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมองค์การอาหารและยา (อย.) ได้เข้าทลายแหล่งสมุนไพรเถื่อนกลางกรุง ยึดของกลาง 2 หมื่นชิ้น มูลค่า 5 ล้านบาท โดยสินค้านั้นมีปัญหาตรง ไม่มี อย. กับโฆษณาเกินจริง ร้านไม่มีใบอนุญาตการขายผลิตภัณฑ์
1. ยาหม่องคลายเส้น จำนวน 540 ขวด
2. ยาหม่องสมุนไพรสูตรงาดำ จำนวน 1,778 ขวด
3. ยาดมสมุนไพรไทย จำนวน 3,200 ขวด
4. น้ำมันว่าน จำนวน 1,706 ขวด
5. ยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน จำนวน 1,774 ขวด
6. ครีมลำไย จำนวน 157 หลอด
7. น้ำมันสมุนไพร9กลิ่น จำนวน 80 ขวด
8. น้ำมันเขียว จำนวน 215 ขวด
9. ยาหม่องสมุนไพร สูตรพรหมรังสี จำนวน 2,914 ขวด
10. น้ำมันพระโมคคัลลาน จำนวน 1,980 ขวด
11. น้ำมันหม่องสมุนไพร จำนวน 360 ขวด
12. ยาหอมตำรับวัดโพธิ์ จำนวน 93 ขวด
13. น้ำมันโอสถทิพย์ จำนวน 4,502 ขวด
14. สมุนไพรสำหรับรับประทาน พรหมรังสี จำนวน 1,010 ขวด
15. ครีมขมิ้นทิพย์ สมุนไพรพรหมรังสี จำนวน 147 หลอด
16. ครีมนวดสมุนไพรไทย จำนวน 864 ขวด
นางสาวรุ่ง เจ้าของร้านขายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เปิดเผยว่า เรียนรู้และปรับปรุงสูตรสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน และผลิตให้กับลูกค้าทั่วไปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยที่ตั้งร้านใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก
