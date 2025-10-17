เมื่อขอใบรับรองแพทย์จากหมอ แต่อ่านลายมือไม่ออก พอมีคนแกะได้ รู้เลยป่วยอะไร

เมื่อขอใบรับรองแพทย์จากหมอ แต่อ่านลายมือไม่ออก งานนี้มีคนแกะได้ รู้เลยป่วยเป็นอะไร ติง เขียนแบบนี้ไม่ดี เพราะเสี่ยงสื่อสารผิดพลาด
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Meenmeen Treewannakul มีการโพสต์ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หมอที่เป็นเจ้าของไข้ ก็เขียนวินิจฉัยโรคตามคำขอ วิธีการรักษา แต่ตัวเองที่เป็น HR ต้องทำเรื่องเบิกอ่านไม่ออก ไม่รู้จริง ๆ ว่าหมอวินิจฉัยว่าอย่างไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Meenmeen Treewannakul
ด้านเฟซบุ๊ก Drama-addict ก็มีการเขียนอธิบาย แกะลายมือหมอให้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
Fever, viral infection
Acute febrile illness
Septic workup
แปล หมอบอกว่ามีไข้สงสัยติดเชื้อ ส่งต่อให้ไปตรวจหาสาเหตุการติดเชื้อ ตรงการรักษาอ่านไม่ออกว่ะ ให้ IV อะไรซักอย่าง
อย่างไรก็ตาม มีหมออีกคนหนึ่งมาแกะลายมือให้ พร้อมติงเล็กน้อยว่า การเขียนแบบนี้ไม่ดี เพราะเสี่ยงสื่อสารผิดพลาดมาก ดังนี้
อาการเจ็บป่วย =Fever , infection
วินิจัยโรค= acute febrile illness
ตรวจวินิจฉัย = แบบsepsis หาติดเชื้อในกระแสเลือด
การรักษา= x ray ปอด/ เปิดเส้นให้น้ำเกลือ IV fluids
ภาษาคน สรุปคือน่าจะเป็นไข้ สงสัยติดเชื้อในกระแสเลือด จัดเจาะเลือดชุดใหญ่ การรักษาคือ เอกซเรย์ปอด ให้น้ำเกลือไว้ก่อน ต่อ lock สามทาง รอฉีดยาฆ่าเชื้อ