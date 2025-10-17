HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมื่อขอใบรับรองแพทย์จากหมอ แต่อ่านลายมือไม่ออก พอมีคนแกะได้ รู้เลยป่วยอะไร

          เมื่อขอใบรับรองแพทย์จากหมอ แต่อ่านลายมือไม่ออก งานนี้มีคนแกะได้ รู้เลยป่วยเป็นอะไร ติง เขียนแบบนี้ไม่ดี เพราะเสี่ยงสื่อสารผิดพลาด




ภาพจาก เฟซบุ๊ก Meenmeen Treewannakul

          วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Meenmeen Treewannakul มีการโพสต์ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หมอที่เป็นเจ้าของไข้ ก็เขียนวินิจฉัยโรคตามคำขอ วิธีการรักษา แต่ตัวเองที่เป็น HR ต้องทำเรื่องเบิกอ่านไม่ออก ไม่รู้จริง ๆ ว่าหมอวินิจฉัยว่าอย่างไร

          ด้านเฟซบุ๊ก Drama-addict ก็มีการเขียนอธิบาย แกะลายมือหมอให้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          Fever, viral infection

          Acute febrile illness

          Septic workup

          แปล หมอบอกว่ามีไข้สงสัยติดเชื้อ ส่งต่อให้ไปตรวจหาสาเหตุการติดเชื้อ ตรงการรักษาอ่านไม่ออกว่ะ ให้ IV อะไรซักอย่าง

          อย่างไรก็ตาม มีหมออีกคนหนึ่งมาแกะลายมือให้ พร้อมติงเล็กน้อยว่า การเขียนแบบนี้ไม่ดี เพราะเสี่ยงสื่อสารผิดพลาดมาก ดังนี้



          อาการเจ็บป่วย =Fever , infection

          วินิจัยโรค= acute febrile illness

          ตรวจวินิจฉัย = แบบsepsis หาติดเชื้อในกระแสเลือด

          การรักษา= x ray ปอด/ เปิดเส้นให้น้ำเกลือ IV fluids

          ภาษาคน สรุปคือน่าจะเป็นไข้ สงสัยติดเชื้อในกระแสเลือด จัดเจาะเลือดชุดใหญ่ การรักษาคือ เอกซเรย์ปอด ให้น้ำเกลือไว้ก่อน ต่อ lock สามทาง รอฉีดยาฆ่าเชื้อ




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมื่อขอใบรับรองแพทย์จากหมอ แต่อ่านลายมือไม่ออก พอมีคนแกะได้ รู้เลยป่วยอะไร โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 21:04:06
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย