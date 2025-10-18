ไฟเขียวผู้กองแคท ลาออกจากราชการ เปิดยอดเงินเดือนสุดท้ายที่ได้ ก่อนทำอาชีพอื่น

ไฟเขียวให้ผู้กองแคท ลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป พร้อมเปิดเงินเดือนยอดสุดท้ายที่ได้รับ ก่อนไปทำอาชีพอื่น
ภาพจาก cat_atitiya
ภาพจาก cat_atitiya
จากกรณีที่ ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ทำหนังสือลาออกจากราชการ เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้ว
ภาพจาก cat_atitiya
ล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า กรมการปกครอง มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้กองแคทลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ภาพจาก cat_atitiya
ขณะเดียวกัน ในเอกสารการอนุมัติ มีการระบุอัตราเงินเดือนของผู้กองแคทที่อยู่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ทำการปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อยู่ที่ 26,270 บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์