HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โซฟาตัวอย่างห้างดัง ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้ว คนโฟกัสด้านหลัง ถึงกับต้องขยี้ตาแรง

          ลูกค้าผงะ โซฟาตัวอย่างห้างดัง ไม่ใช่แค่ที่นอน คนโฟกัสด้านหลัง ขยี้ตาแรง คู่รักทดลองใช้จริง คนวิจารณ์สนั่นโซเชียล 

ทดลองใช้ โซฟาตัวอย่างห้างดัง
ภาพจาก YouTube @yicenY

          สินค้าตัวอย่างในห้าง โดยเฉพาะเตียง หรือโซฟา มักจะกลายเป็นที่พักผ่อนสำหรับลูกค้า บางรายฉวยโอกาสมานอนหลับแบบยาว ๆ จนทางห้างต้องมีมาตรการข้อห้ามออกมา แต่ล่าสุดที่ห้างชื่อดังแห่งหนึ่ง สินค้าตัวอย่างที่นั่นกลับกลายเป็นที่ทำกิจกรรมที่น่าตกใจ 

ทดลองใช้ โซฟาตัวอย่างห้างดัง
ภาพจาก YouTube @yicenY

          วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์  Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอชวนอึ้งแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียของจีน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้าง IKEA บริเวณโซนสินค้าประเภทโซฟา มีผู้เข้าไปใช้บริการทดลองนั่งจนเผลอหลับไป แต่ที่โซฟาตัวถัดไป กลับมีคู่รักคู่หนึ่งมาทดลองใช้งานจริงเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้นอนแบบคนอื่น 

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่า มีหญิงรายหนึ่งกำลังนั่งพักและหลับไปบนโซฟาตัวอย่างสีดำของทางห้างดังกล่าว แต่เมื่อสังเกตไปที่โซฟาด้านข้าง จะเห็นว่า มีคู่ชายหนุุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งกำลังนอนทับตัวกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงอยู่ด้านบนฝ่ายชาย ทั้งสองกอดรัดและจูบกันอย่างดูดดื่ม อีกทั้งฝ่ายชายยังเอามือลูบคลำบริเวณหน้าอกของฝ่ายหญิง 

ทดลองใช้ โซฟาตัวอย่างห้างดัง
ภาพจาก YouTube @yicenY

          ในช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกค้าไปเดินเลือกซื้อของอยู่จำนวนมาก มีทั้งครอบครัวและเด็ก แต่ดูเหมือนว่าคู่รักดังกล่าวจะไม่สนใจสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมา หรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ ๆ ส่วนหญิงที่นั่งอยู่บนโซฟาข้าง ๆ ดูเหมือนว่ายังคงหลับสนิทมากจนไม่เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น 

ทดลองใช้ โซฟาตัวอย่างห้างดัง
ภาพจาก YouTube @yicenY

          เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ โดยหลายคนตำหนิว่าพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ กล่าว่า "ไร้อางอาย" และ "ควรบอกพนักงานให้ไล่เขาออกไป !" ขณะที่บางรายก็สังเกตว่าห้างแห่งนี้มีป้ายเป็นภาษาจีน แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด 

ทดลองใช้ โซฟาตัวอย่างห้างดัง
ภาพจาก YouTube @yicenY

          ในขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางส่วนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นประชดประชันเสียดสี

          "พวกเขาแค่อยากลองโซฟา"
          "ทดสอบความแข็งแรงของโซฟา ก่อนพิจารณาซื้อไปใช้จริง"
          "ถ้าไม่ลอง จะรู้ได้ยังไงว่าซื้อกลับบ้านแล้วมันจะพอดี" 

          นอกจากนี้ มีชาวเน็ตอีกส่วนแสดงความเป็นห่วงหญิงสาวที่นอนอยู่บนโซฟาข้าง ๆ โดยกล่าวว่า 
          "เธอนอนนิ่งแบบนั้นได้อย่างไร" 
          "โซฟาตัวนั้นคงสบายมาก" 
          "ไม่มีอะไรหยุดเธอจากการนอนได้"
          "หวังเธอจะไม่ตื่นมาตอนนั้น"  

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โซฟาตัวอย่างห้างดัง ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้ว คนโฟกัสด้านหลัง ถึงกับต้องขยี้ตาแรง โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 15:06:26 1,880 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย