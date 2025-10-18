โซฟาตัวอย่างห้างดัง ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้ว คนโฟกัสด้านหลัง ถึงกับต้องขยี้ตาแรง

ลูกค้าผงะ โซฟาตัวอย่างห้างดัง ไม่ใช่แค่ที่นอน คนโฟกัสด้านหลัง ขยี้ตาแรง คู่รักทดลองใช้จริง คนวิจารณ์สนั่นโซเชียล
ภาพจาก YouTube @yicenY
สินค้าตัวอย่างในห้าง โดยเฉพาะเตียง หรือโซฟา มักจะกลายเป็นที่พักผ่อนสำหรับลูกค้า บางรายฉวยโอกาสมานอนหลับแบบยาว ๆ จนทางห้างต้องมีมาตรการข้อห้ามออกมา แต่ล่าสุดที่ห้างชื่อดังแห่งหนึ่ง สินค้าตัวอย่างที่นั่นกลับกลายเป็นที่ทำกิจกรรมที่น่าตกใจ
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอชวนอึ้งแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียของจีน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้าง IKEA บริเวณโซนสินค้าประเภทโซฟา มีผู้เข้าไปใช้บริการทดลองนั่งจนเผลอหลับไป แต่ที่โซฟาตัวถัดไป กลับมีคู่รักคู่หนึ่งมาทดลองใช้งานจริงเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้นอนแบบคนอื่น
คลิปวิดีโอเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่า มีหญิงรายหนึ่งกำลังนั่งพักและหลับไปบนโซฟาตัวอย่างสีดำของทางห้างดังกล่าว แต่เมื่อสังเกตไปที่โซฟาด้านข้าง จะเห็นว่า มีคู่ชายหนุุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งกำลังนอนทับตัวกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงอยู่ด้านบนฝ่ายชาย ทั้งสองกอดรัดและจูบกันอย่างดูดดื่ม อีกทั้งฝ่ายชายยังเอามือลูบคลำบริเวณหน้าอกของฝ่ายหญิง
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกค้าไปเดินเลือกซื้อของอยู่จำนวนมาก มีทั้งครอบครัวและเด็ก แต่ดูเหมือนว่าคู่รักดังกล่าวจะไม่สนใจสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมา หรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ ๆ ส่วนหญิงที่นั่งอยู่บนโซฟาข้าง ๆ ดูเหมือนว่ายังคงหลับสนิทมากจนไม่เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ โดยหลายคนตำหนิว่าพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ กล่าว่า "ไร้อางอาย" และ "ควรบอกพนักงานให้ไล่เขาออกไป !" ขณะที่บางรายก็สังเกตว่าห้างแห่งนี้มีป้ายเป็นภาษาจีน แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด
ในขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางส่วนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นประชดประชันเสียดสี
"พวกเขาแค่อยากลองโซฟา"
"ทดสอบความแข็งแรงของโซฟา ก่อนพิจารณาซื้อไปใช้จริง"
"ถ้าไม่ลอง จะรู้ได้ยังไงว่าซื้อกลับบ้านแล้วมันจะพอดี"
นอกจากนี้ มีชาวเน็ตอีกส่วนแสดงความเป็นห่วงหญิงสาวที่นอนอยู่บนโซฟาข้าง ๆ โดยกล่าวว่า
"เธอนอนนิ่งแบบนั้นได้อย่างไร"
"โซฟาตัวนั้นคงสบายมาก"
"ไม่มีอะไรหยุดเธอจากการนอนได้"
"หวังเธอจะไม่ตื่นมาตอนนั้น"
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01