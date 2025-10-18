HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ประสบการณ์ช็อก คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ ถูกผลักให้รถบัสชน ตำรวจยังเงียบ

          เผยประสบการณ์ช็อก คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ ถูกผลักให้รถบัสชน ก่อนเข้ามาทำร้ายซ้ำ แจ้งตำรวจไปแล้ว แต่เรื่องยังเงียบ  

คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong

          วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong โพสต์แชร์ประสบการณ์สุดช็อก พร้อมขอความช่วยเหลือผ่านทางกลุ่ม นักเรียนไทยในอังกฤษ Thai Student in UK หลังเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ถูกคนแปลกหน้าในอังกฤษพยายามฆ่า โดยผลักให้รถบัสชน ก่อนที่จะเข้ามาทำร้ายซ้ำ โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วย และได้แจ้งตำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคนร้าย

 คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong

          โดยผู้โพสต์เผยว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. บริเวณ Piccadilly Circus ใจกลางกรุงลอนดอน อยู่ ๆ มีชายแปลกหน้ารายหนึ่งเข้ามาพยายามผลักให้โดนรถบัสชน จนล้มลงไป ชายแปลกหน้ารายนั้นก็เข้ามาทำร้ายร่างกายซ้ำ จนได้รับบาดเจ็บเป็นแผล รวมไปถึงชุดเสื้อผ้าฉีกขาดเสียหายไปทั้งตัว 

คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong

          เคราะห์ดีที่ในขณะนั้นมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งตำรวจ มีคนเป็นแม่เข้าไปกอด และมี 4 คน รอเป็นพยานให้ตำรวจ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ตำรวจก็มาถึง พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็อธิบายเหตุการณ์ รวมไปถึงรูปพรรณของคนร้ายให้ตำรวจ 

คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong

          จากนั้นตำรวจได้พาขึ้นรถขับรถวนที่เกิดเหตุประมาณ 20 นาที แต่ก็ไม่พบร่องรอยของคนร้าย ก่อนที่ตำรวจจะขับรถไปส่งที่สถานรถไฟให้กลับเอง ด้วยสภาพชุดที่พัง และบาดเจ็บ โดยตำรวจแจ้งเพียงว่าได้บันทึกทุกอย่างไว้แล้ว และบอกว่าจะติดต่อกลับมา แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ แม้กระทั่งเลขคดีอาญา  

คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong

          ทางผู้โพสต์รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก ไม่ทันได้บันทึกภาพตอนเกิดเหตุ อีกทั้งไม่ได้ขอช่องทางติดต่อกับพยานเอาไว้ และอยู่ที่อังกฤษคนเดียว จึงมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย โดยมีหลายคนเข้าไปแสดงความเป็นห่วง และให้กำลังใจ รวมทั้งแนะนำวิธีช่วยเหลือ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประสบการณ์ช็อก คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ ถูกผลักให้รถบัสชน ตำรวจยังเงียบ อัปเดตล่าสุด 18 ตุลาคม 2568 เวลา 17:34:39
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย