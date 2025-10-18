เผยประสบการณ์ช็อก คนไทยเกือบโดนฆ่าที่อังกฤษ ถูกผลักให้รถบัสชน ก่อนเข้ามาทำร้ายซ้ำ แจ้งตำรวจไปแล้ว แต่เรื่องยังเงียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tanapachara Richard Chusong โพสต์แชร์ประสบการณ์สุดช็อก พร้อมขอความช่วยเหลือผ่านทางกลุ่ม นักเรียนไทยในอังกฤษ Thai Student in UK หลังเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ถูกคนแปลกหน้าในอังกฤษพยายามฆ่า โดยผลักให้รถบัสชน ก่อนที่จะเข้ามาทำร้ายซ้ำ โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วย และได้แจ้งตำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคนร้าย
โดยผู้โพสต์เผยว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. บริเวณ Piccadilly Circus ใจกลางกรุงลอนดอน อยู่ ๆ มีชายแปลกหน้ารายหนึ่งเข้ามาพยายามผลักให้โดนรถบัสชน จนล้มลงไป ชายแปลกหน้ารายนั้นก็เข้ามาทำร้ายร่างกายซ้ำ จนได้รับบาดเจ็บเป็นแผล รวมไปถึงชุดเสื้อผ้าฉีกขาดเสียหายไปทั้งตัว
เคราะห์ดีที่ในขณะนั้นมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งตำรวจ มีคนเป็นแม่เข้าไปกอด และมี 4 คน รอเป็นพยานให้ตำรวจ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ตำรวจก็มาถึง พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็อธิบายเหตุการณ์ รวมไปถึงรูปพรรณของคนร้ายให้ตำรวจ
จากนั้นตำรวจได้พาขึ้นรถขับรถวนที่เกิดเหตุประมาณ 20 นาที แต่ก็ไม่พบร่องรอยของคนร้าย ก่อนที่ตำรวจจะขับรถไปส่งที่สถานรถไฟให้กลับเอง ด้วยสภาพชุดที่พัง และบาดเจ็บ โดยตำรวจแจ้งเพียงว่าได้บันทึกทุกอย่างไว้แล้ว และบอกว่าจะติดต่อกลับมา แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ แม้กระทั่งเลขคดีอาญา
ทางผู้โพสต์รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก ไม่ทันได้บันทึกภาพตอนเกิดเหตุ อีกทั้งไม่ได้ขอช่องทางติดต่อกับพยานเอาไว้ และอยู่ที่อังกฤษคนเดียว จึงมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย โดยมีหลายคนเข้าไปแสดงความเป็นห่วง และให้กำลังใจ รวมทั้งแนะนำวิธีช่วยเหลือ