ลูกสาวเปิดใจเหตุก้มกราบกระบะขอให้ไปย้ายรถ ก่อนพ่อเสียชีวิต ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

ลูกสาวเตรียมฟ้องกระบะขวางรถพยาบาล ทำพ่อไปรักษาไม่ทันจนเสียชีวิต เผยสาเหตุ ทำไมถึงยอมก้มกราบขอร้อง เตือน อย่าทำแบบนี้กับใครอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
จากกรณีที่เกิดเหตุกระบะจอดขวางรถพยาบาล ทำให้คนป่วยที่ต้องย้ายโรงพยาบาล ไม่สามารถย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้ จนเสียชีวิต แม้กระทั่งญาติยกมือไหว้เจ้าของกระบะก็ยังไม่สำเร็จ
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นางสาวภัทราพร วัย 29 ปี ลูกสาวผู้ตายที่เสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือด เปิดเผยว่า ตนเป็นคนที่กราบขอร้องให้ชายเจ้าของกระบะถอยรถ เนื่องจากต้องการให้พ่อย้ายโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด แต่ต้องเสียเวลาตรงจุดนี้หลายนาที เชื่อว่า ถ้าพ่อถึงโรงพยาบาลกระบี่ (โรงพยาบาลที่ย้าย) เร็วกว่านี้ พ่อคงรอดชีวิต
ตนอยากฝากว่า อย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้อีก ส่วนการดำเนินคดี ปล่อยให้โรงพยาบาลปลายพระยา (โรงพยาบาลเกิดเหตุ) เป็นคนจัดการ และตนก็ไปลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์นี้แล้ว
