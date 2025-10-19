HILIGHT
ลูกสาวเปิดใจเหตุก้มกราบกระบะขอให้ไปย้ายรถ ก่อนพ่อเสียชีวิต ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

          ลูกสาวเตรียมฟ้องกระบะขวางรถพยาบาล ทำพ่อไปรักษาไม่ทันจนเสียชีวิต เผยสาเหตุ ทำไมถึงยอมก้มกราบขอร้อง เตือน อย่าทำแบบนี้กับใครอีก

กระบะจอดรถขวางรถพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          จากกรณีที่เกิดเหตุกระบะจอดขวางรถพยาบาล ทำให้คนป่วยที่ต้องย้ายโรงพยาบาล ไม่สามารถย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้ จนเสียชีวิต แม้กระทั่งญาติยกมือไหว้เจ้าของกระบะก็ยังไม่สำเร็จ


กระบะจอดรถขวางรถพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นางสาวภัทราพร วัย 29 ปี ลูกสาวผู้ตายที่เสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือด เปิดเผยว่า ตนเป็นคนที่กราบขอร้องให้ชายเจ้าของกระบะถอยรถ เนื่องจากต้องการให้พ่อย้ายโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด แต่ต้องเสียเวลาตรงจุดนี้หลายนาที เชื่อว่า ถ้าพ่อถึงโรงพยาบาลกระบี่ (โรงพยาบาลที่ย้าย) เร็วกว่านี้ พ่อคงรอดชีวิต

กระบะจอดรถขวางรถพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          ตนอยากฝากว่า อย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้อีก ส่วนการดำเนินคดี ปล่อยให้โรงพยาบาลปลายพระยา (โรงพยาบาลเกิดเหตุ) เป็นคนจัดการ และตนก็ไปลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์นี้แล้ว



ลูกสาวเปิดใจเหตุก้มกราบกระบะขอให้ไปย้ายรถ ก่อนพ่อเสียชีวิต ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2568
