ทำไมรถพยาบาลถึงไม่ขยับไปข้างหน้า ทำไมกระบะต้องถอยฝ่ายเดียว ดูแผนผังแล้วรู้เลย

          ไขข้อข้องใจ ทำไมรถพยาบาลถึงไม่ขยับไปข้างหน้าเพื่อรับคนไข้ขึ้นรถ จะได้ไม่เกิดเหตุสลด พอดูพื้นที่แล้วเข้าใจทันที

รถกระบะขวางรถพยาบาล

          ตอนนี้ดราม่าคนขับรถกระบะขวางรถพยาบาล จนไม่สามารถนำผู้ป่วยอาการสาหัสย้ายไปรักษาที่อื่นได้ ก่อนเสียชีวิต กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทัวร์ไปลงคนขับรถกระบะเรียบร้อยว่า ทำไมไม่ขยับรถ

รถกระบะขวางรถพยาบาล

          อย่างไรก็ตาม มีคนอีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่า ถ้ากระบะไม่ขยับรถ แล้วรถพยาบาลสามารถขยับได้หรือไม่

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Phloen Khongkan มีการเขียนคำอธิบายเอาไว้ว่า อธิบายอย่างง่าย ๆ กับบางคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยา บางคนบอกทำไมรถโรงพยาบาลไม่เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเอาคนไข้ขึ้นรถมั่วแต่ไปให้รถกระบะถอยอย่างเดียว

รถกระบะขวางรถพยาบาล
ภาพจาก ร้านพรหมวิเศษศิลป์ สติกเกอร์ ปลายพระยา

รถกระบะขวางรถพยาบาล
ภาพจาก ร้านพรหมวิเศษศิลป์ สติกเกอร์ ปลายพระยา

          อันนี้ผมวาดให้ดูพอเข้าใจ ถ้ารถโรงพยาบาลเดินหน้าไป จะทำให้ช่วงท้ายของรถสูงขึ้น ซึ่งยากต่อการนำเปลคนไข้ขึ้นรถ เพราะระดับองศาจะไม่ลงล็อกที่ทางโรงพยาบาลออกแบบระดับระหว่างเปลกับล๊อกภายในรถไว้แล้ว ลองคิดดูอันใหนง่ายกว่า ระหว่างกะบะถอยหลังเพื่อให้เปลคนไข้ขึ้นท้ายรถได้กับชีวิตคนหนึ่งคนผู้เสียชีวิตจะไปถึงโรงพยาบาลที่ส่งต่อหรือไม่ยังไม่รู้ แต่ความเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องมีติดตัว ตราปาบของใครคนหนึ่ง


อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2568 เวลา 15:40:04
