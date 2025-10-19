ทำไมรถพยาบาลถึงไม่ขยับไปข้างหน้า ทำไมกระบะต้องถอยฝ่ายเดียว ดูแผนผังแล้วรู้เลย

ไขข้อข้องใจ ทำไมรถพยาบาลถึงไม่ขยับไปข้างหน้าเพื่อรับคนไข้ขึ้นรถ จะได้ไม่เกิดเหตุสลด พอดูพื้นที่แล้วเข้าใจทันที
ตอนนี้ดราม่าคนขับรถกระบะขวางรถพยาบาล จนไม่สามารถนำผู้ป่วยอาการสาหัสย้ายไปรักษาที่อื่นได้ ก่อนเสียชีวิต กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทัวร์ไปลงคนขับรถกระบะเรียบร้อยว่า ทำไมไม่ขยับรถ
อย่างไรก็ตาม มีคนอีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่า ถ้ากระบะไม่ขยับรถ แล้วรถพยาบาลสามารถขยับได้หรือไม่
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Phloen Khongkan มีการเขียนคำอธิบายเอาไว้ว่า อธิบายอย่างง่าย ๆ กับบางคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยา บางคนบอกทำไมรถโรงพยาบาลไม่เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเอาคนไข้ขึ้นรถมั่วแต่ไปให้รถกระบะถอยอย่างเดียว
ภาพจาก ร้านพรหมวิเศษศิลป์ สติกเกอร์ ปลายพระยา
อันนี้ผมวาดให้ดูพอเข้าใจ ถ้ารถโรงพยาบาลเดินหน้าไป จะทำให้ช่วงท้ายของรถสูงขึ้น ซึ่งยากต่อการนำเปลคนไข้ขึ้นรถ เพราะระดับองศาจะไม่ลงล็อกที่ทางโรงพยาบาลออกแบบระดับระหว่างเปลกับล๊อกภายในรถไว้แล้ว ลองคิดดูอันใหนง่ายกว่า ระหว่างกะบะถอยหลังเพื่อให้เปลคนไข้ขึ้นท้ายรถได้กับชีวิตคนหนึ่งคนผู้เสียชีวิตจะไปถึงโรงพยาบาลที่ส่งต่อหรือไม่ยังไม่รู้ แต่ความเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องมีติดตัว ตราปาบของใครคนหนึ่ง