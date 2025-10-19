HILIGHT
เปิดเหตุผล CPF ประกาศไล่คนขับรถกระบะออกจากงาน หลังพบเป็นพนักงานบริษัทจริง

          เปิดเหตุผล CPF ประกาศไล่คนขับรถกระบะออกจากงาน หลังพบเป็นพนักงานจริง พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          จากกรณีที่ CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โพสต์ถึงประเด็นเรื่อง คนขับรถกระบะขวางรถพยาบาลอาจเป็นพนักงานบริษัท พร้อมขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


          ล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก CPF โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า คำชี้แจงกรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่





          บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และพบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้น เป็นพนักงานของบริษัทจริง

          เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้ว บริษัทเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินงานขององค์กร จึงมีมติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าว

          ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้


โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 16:33:06
