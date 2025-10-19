สมปอง นครไธสง หายตัวขณะที่เตรียมตัวไปดูศึกแดงเดือด ภรรยากำลังตามหา

สมปอง นครไธสง หายตัวขณะที่เตรียมตัวไปดูศึกแดงเดือด ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหา แต่ยังไม่เจอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง มีการโพสต์ว่า "ด่วน พี่มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหาแต่ยังหาไม่เจอ เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ"
ทั้งนี้ สมปอง นครไธสง กำลังอยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งคืนนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันของทีมรักอย่างลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเกมสำคัญนัดแดงเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง มีการโพสต์ว่า "ด่วน พี่มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหาแต่ยังหาไม่เจอ เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ"
ทั้งนี้ สมปอง นครไธสง กำลังอยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งคืนนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันของทีมรักอย่างลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเกมสำคัญนัดแดงเดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง