HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สมปอง นครไธสง หายตัวขณะที่เตรียมตัวไปดูศึกแดงเดือด ภรรยากำลังตามหา

          สมปอง นครไธสง หายตัวขณะที่เตรียมตัวไปดูศึกแดงเดือด ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหา แต่ยังไม่เจอ


สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง มีการโพสต์ว่า "ด่วน พี่มหาสมปองหายจริงนะคะ ตอนนี้ทีมทัวร์ช่วยกันหาแต่ยังหาไม่เจอ เพราะตรงบริเวณนั้นมีคนเยอะมากไปดูบอล ส้มขอร้องหากคนไทยที่อยู่แถวนั้นเห็นโพสต์นี้ ช่วยดูให้ทีนะคะว่าเห็นพี่สมปองไหม ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี่สมปองไม่มีอินเตอร์เน็ตค่ะ"

          ทั้งนี้ สมปอง นครไธสง กำลังอยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งคืนนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันของทีมรักอย่างลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเกมสำคัญนัดแดงเดือด

สมปอง นครไธสง



สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง

สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมปอง นครไธสง หายตัวขณะที่เตรียมตัวไปดูศึกแดงเดือด ภรรยากำลังตามหา โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 20:14:17
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย