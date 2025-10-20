HILIGHT
ไรเดอร์ส่งอาหารเสร็จด้วยดี ดูมือถืออีกทีทำไมได้ 1 ดาว เห็นเหตุผลได้แต่บอกผิดตรงไหน ?

          ไรเดอร์ส่งอาหารเสร็จเรียบร้อย ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ดูมือถืออีกที อ้าว ทำไมได้ 1 ดาว โมโหหิวแล้วโกรธผิดคนทำชาวเน็ตทัวร์ลง

ไรเดอร์ ส่งอาหารสำเร็จ แต่กลับได้ 1 ดาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suthamphong Wongthonh

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก Suthamphong Wongthonh ซึ่งประกอบอาชีพไรเดอร์ มีการโพสต์ระบายความในใจ หลังเจอลูกค้าให้ 1 ดาว เนื่องจากไปรับออร์เดอร์อาหารร้านหนึ่ง แต่หมูกลับไม่สุก ทั้งที่เรื่องนี้ไรเดอร์ไม่ผิด คนที่ผิดคือทางร้าน ให้ 1 ดาวผิดคน ซึ่งมันกลายเป็นประวัติติดตัวไรเดอร์ไปด้วย เพราะสถิติจะถูกเก็บไว้ในแอปฯ ทุกอย่าง ที่ผ่านมาได้ 5 ดาวตลอด มีคนเดียวให้ 1 ดาว

ไรเดอร์ ส่งอาหารสำเร็จ แต่กลับได้ 1 ดาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suthamphong Wongthonh

          พร้อมกันนั้น ไรเดอร์ยังรำพันด้วยว่า ลูกค้าโมโหหิวแล้วลงกับเราไม่ได้ เราทำดีที่สุดแล้ว ขี่รถตากฝนไปรับข้าวมาให้ ทำไมใจร้ายจัง

ไรเดอร์ ส่งอาหารสำเร็จ แต่กลับได้ 1 ดาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suthamphong Wongthonh

ไรเดอร์ ส่งอาหารสำเร็จ แต่กลับได้ 1 ดาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suthamphong Wongthonh

          ส่วนชาวเน็ตต่างรุมวิจารณ์ลูกค้ากันหนักหน่วง ไม่ควรลงกับไรเดอร์ เพราะยังไงก็ไม่ใช่คนผิดในเรื่องนี้

