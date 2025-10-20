HILIGHT
ศึกหญิงชรากับคนท้อง ไม่ยอมลุกให้นั่ง เจอด่าอย่ามีลูกเลยแบบนี้ ตกลงใครผิด ?

 
            หญิงชราเปิดศึกกับหญิงท้องบนรถไฟฟ้า หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ด่าแรงอย่ามีลูก มีไปก็สอนไม่ได้ กลายเป็นดราม่าเดือด ตกลงใครผิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社二社

           วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีเหตุการณ์ขัดแย้งบนรถไฟฟ้าในไต้หวัน เมื่อหญิงชรารายหนึ่งได้ขอให้หญิงอีกรายซึ่งกำลังตั้งท้องสละที่นั่งให้ แต่เธอปฏิเสธ จึงถูกต่อว่าว่าไม่สมควรมีลูก เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงและก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโซเชียลมีเดีย 

           เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลได้แชร์คลิปวิดีโอผ่านทางชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน เผยให้เห็นว่า มีหญิงชรารายหนึ่งสวมแว่นและหมวก พร้อมถือถุงหลายใบ ได้ถามหญิงตั้งครรภ์ที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งพิเศษ โดยขอให้เธอลุกให้ชายชราอีกคนนั่ง 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社二社

           หญิงตั้งครรภ์กำลังก้มหน้ากดโทรศัพท์ เมื่อได้ยินเช่นนั้น เธอก็เงยหน้าขึ้นไปปฏิเสธอย่างสุภาพว่า เธอกำลังตั้งครรภ์ และมีอาการเจ็บเข่า จึงไม่สามารถลุกให้ได้ เมื่อได้ฟังคำตอบ หญิงชราจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปยังเด็กที่นั่งข้างหญิงตั้งครรภ์ 

           หญิงชราพูดว่า เธอพูดกับเด็กให้สละที่นั่งให้ ไม่ได้หมายถึงแม่ที่ตั้งครรภ์ แต่ทางหญิงตั้งครรภ์รู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของหญิงชรา จึงถามไปว่า ทำไมถึงไม่ไปถามที่อื่น เหมือนจงใจจะหาเรื่องเธอ ซึ่งหญิงชราอ้างว่าที่อื่นเต็ม หญิงตั้งครรภ์จึงถามออกไปว่า "แล้วตรงนี้มีที่นั่งว่างไหม ?"

           เมื่อได้ยินเช่นนั้น หญิงชราก็รู้สึกโกรธมากจึงพูดประชดประชันขึ้นมาทันทีว่า "ถ้าเธอมีสำนึกบ้าง เธอก็น่าจะรู้" พร้อมกับตำหนิหญิงตั้งครรภ์ว่า "อย่ามีลูกอีกเลย เธอสอนลูกตัวเองไม่ได้หรอก" 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社二社

           หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างพากันเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยส่วนหนึ่งมองว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ผิดอะไร เธอมีสิทธิ์นั่งตรงที่นั่งบุคคลสำรองพิเศษ และไม่สมควรที่จะถูกต่อว่าเช่นนั้น 

           "คนชราก็มีสิทธิ์นั่งเช่นกัน แต่เธอไม่มีมีสิทธิ์ไปสั่งให้ใครลุก หรือด่าคนอื่นเสียงดัง สิ่งนี้ก็เป็นมารยาทด้วยเช่นกัน" 

           "คำพูดของเธอใจร้ายเกินไป ว่าคนอื่นว่าสอนลูกไม่ได้ ในขณะที่ตัวเองเหมือนไม่ได้ถูกสอนมา" 

           "ไม่ใช่ว่าคนแก่เป็นคนไม่ดี แต่คนไม่ดีดันเป็นคนแก่"

           "ที่นั่งบุคคลสำรองพิเศษ คือที่นั่งสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนป่วย แต่คนแก่กลับขอให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กลุกจากที่นั่ง เธอมีความคิดแบบใด..."  



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Sin Chew

ศึกหญิงชรากับคนท้อง ไม่ยอมลุกให้นั่ง เจอด่าอย่ามีลูกเลยแบบนี้ ตกลงใครผิด ? โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2568
