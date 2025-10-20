รถหรูเสียหลักตกน้ำ ฮีโร่ถือหินกระโดดทุบหลังคา ช่วยคนขับรอดชีวิตในเสี้ยววินาที

เหตุระทึกบีบหัวใจ รถหรูเสียหลักตกน้ำ ฮีโร่กระโดดลงน้ำพร้อมหิน รีบทุบหลังคา ช่วยคนขับรอดชีวิตในเสี้ยววินาที
ภาพจาก Weibo
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกบีบหัวใจขึ้นในประเทศจีน เมื่อรถยนต์คันหนึ่งพุ่งตกลงไปในน้ำและจมลงอย่างรวดเร็ว ในนาทีชีวิตนั้น มีชายรายหนึ่งได้กระโดดลงไปในน้ำพร้อมก้อนหิน ช่วยทุบหลังคารถ จนช่วยคนขับรอดออกมาได้สำเร็จ และวีรกรรมของฮีโร่ผู้กล้าหาญรายนี้ ได้รับการยกย่องอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริเวณถนนสี่แยกในเมืองไถโจว มณฑลเจียงซู รถเก๋งสีดำยี่ห้อ Audi คันหนึ่ง ได้เลี้ยวหลบหญิงชราที่ฝ่าไฟแดงอย่างกะทันหัน จนรถเสียหลักพุ่งตกลงแม่น้ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้น น้ำกำลังไหลเชี่ยว และทะลักท่วมขึ้นมาถึงหลังคารถภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ขณะนั้นมีชายรายหนึ่งเห็นเหตุการณ์ เขาตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำในทันที พร้อมกับหินก้อนใหญ่ในมือ เมื่อไปถึงรถที่กำลังจมลง เขาก็รีบปีนขึ้นไปบนหลังคาและทุบบริเวณซันรูฟอย่างสุดกำลัง จนทะลุเป็นช่อง จากนั้นก็รีบคว้ามือลงไปดึงตัวชายคนขับที่เกือบจะหมดสติขึ้นมาด้านบน
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภายหลังจากคลิปเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกมา ผู้คนจำนวนมากต่างรู้สึกซาบซึ้งใจ พากันยกย่องชื่นชมวีรกรรมสุดกล้าหาญของพลเมืองดีรายนี้ เขาทั้งมีสติและพละกำลังที่แข็งแกร่ง ไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือ จนทำให้ผู้ประสบเหตุรอดมาได้อย่างฉิวเฉียด
พยานรายหนึ่งกล่าวว่า "สถานการณ์ตอนนั้นวิกฤตมาก หากพลเมืองดีไปถึงช้ากว่านั้นเพียงนิดเดียว เขาอาจขาดอากาศหายใจ และสายเกินไปที่จะช่วยชีวิต"
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ต่อมา สื่อท้องถิ่นเผยข้อมูลว่า พลเมืองดีรายนี้เป็นทหารเกษียณ โดยปกติแล้วเขาเป็นคนเก็บตัว แต่มีความยุติธรรมสูง ในวันที่เกิดเหตุ เขากำลังไปซื้อของกับครอบครัว และบังเอิญเห็นรถตกลงไปในแม่น้ำ เขาจึงรีบกระโดดลงแม่น้ำไปช่วยเหลือโดยทันที และตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ต่อมา ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองไถโจวได้มอบประกาศนียบัตร "วีรบุรุษผู้กล้าแห่งเมืองไทโจว" ให้กับชายคนดังกล่าว พร้อมทั้งเงินรางวัลพิเศษจำนวนหนึ่ง เพื่อยกย่องความกล้าหาญของเขาในครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew