รถหรูเสียหลักตกน้ำ ฮีโร่ถือหินกระโดดทุบหลังคา ช่วยคนขับรอดชีวิตในเสี้ยววินาที

 
        เหตุระทึกบีบหัวใจ รถหรูเสียหลักตกน้ำ ฮีโร่กระโดดลงน้ำพร้อมหิน รีบทุบหลังคา ช่วยคนขับรอดชีวิตในเสี้ยววินาที 


รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

           วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกบีบหัวใจขึ้นในประเทศจีน เมื่อรถยนต์คันหนึ่งพุ่งตกลงไปในน้ำและจมลงอย่างรวดเร็ว ในนาทีชีวิตนั้น มีชายรายหนึ่งได้กระโดดลงไปในน้ำพร้อมก้อนหิน ช่วยทุบหลังคารถ จนช่วยคนขับรอดออกมาได้สำเร็จ และวีรกรรมของฮีโร่ผู้กล้าหาญรายนี้ ได้รับการยกย่องอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย 

           เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริเวณถนนสี่แยกในเมืองไถโจว มณฑลเจียงซู รถเก๋งสีดำยี่ห้อ Audi คันหนึ่ง ได้เลี้ยวหลบหญิงชราที่ฝ่าไฟแดงอย่างกะทันหัน จนรถเสียหลักพุ่งตกลงแม่น้ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้น น้ำกำลังไหลเชี่ยว และทะลักท่วมขึ้นมาถึงหลังคารถภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

           ขณะนั้นมีชายรายหนึ่งเห็นเหตุการณ์ เขาตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำในทันที พร้อมกับหินก้อนใหญ่ในมือ เมื่อไปถึงรถที่กำลังจมลง เขาก็รีบปีนขึ้นไปบนหลังคาและทุบบริเวณซันรูฟอย่างสุดกำลัง จนทะลุเป็นช่อง จากนั้นก็รีบคว้ามือลงไปดึงตัวชายคนขับที่เกือบจะหมดสติขึ้นมาด้านบน 

รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

           ต่อมามีทีมช่วยเหลือส่งห่วงยางกู้ชีพและพาตัวผู้ประสบภัยขึ้นฝั่งได้สำเร็จ ก่อนที่หน่วยรถฉุกเฉินจะรีบนำตัวส่งตัวโรงพยาบาล ขณะที่พลเมืองดีก็ขึ้นฝั่งมาได้โดยปลอดภัยเช่นเดียวกัน

           ภายหลังจากคลิปเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกมา ผู้คนจำนวนมากต่างรู้สึกซาบซึ้งใจ พากันยกย่องชื่นชมวีรกรรมสุดกล้าหาญของพลเมืองดีรายนี้ เขาทั้งมีสติและพละกำลังที่แข็งแกร่ง ไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือ จนทำให้ผู้ประสบเหตุรอดมาได้อย่างฉิวเฉียด 

           พยานรายหนึ่งกล่าวว่า "สถานการณ์ตอนนั้นวิกฤตมาก หากพลเมืองดีไปถึงช้ากว่านั้นเพียงนิดเดียว เขาอาจขาดอากาศหายใจ และสายเกินไปที่จะช่วยชีวิต" 

รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

รถหรูตกน้ำ ฮีโร่กระโดดทุบหลังคา ช่วยชีวิตคนขับ
ภาพจาก Weibo 

           ต่อมา สื่อท้องถิ่นเผยข้อมูลว่า พลเมืองดีรายนี้เป็นทหารเกษียณ โดยปกติแล้วเขาเป็นคนเก็บตัว แต่มีความยุติธรรมสูง ในวันที่เกิดเหตุ เขากำลังไปซื้อของกับครอบครัว และบังเอิญเห็นรถตกลงไปในแม่น้ำ เขาจึงรีบกระโดดลงแม่น้ำไปช่วยเหลือโดยทันที และตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

           ต่อมา ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองไถโจวได้มอบประกาศนียบัตร "วีรบุรุษผู้กล้าแห่งเมืองไทโจว" ให้กับชายคนดังกล่าว พร้อมทั้งเงินรางวัลพิเศษจำนวนหนึ่ง เพื่อยกย่องความกล้าหาญของเขาในครั้งนี้ 

           คลิกดูคลิป ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew 

 
