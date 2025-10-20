แขกโรงแรมหน้าซีด โดนเรียกค่าปรับ 7.3 แสน หลังสร้างวีรกรรม แขวนเสื้อกับสปริงเกอร์ดับเพลิงในห้อง ทำน้ำท่วมไป 2 ชั้น
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจีน เมื่อแขกนำเสื้อผ้าไปแขวนกับหัวสปริงเกอร์ดับเพลิงในห้องพัก จนทำให้ระบบฉีดน้ำทำงานอัตโนมัติ มีน้ำทะลักออกมาไม่หยุดและเปียกท่วมไปถึง 2 ชั้น ทางโรงแรมจึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินที่สูงกว่าหลายแสน
รายงานเผยว่า หลังจากที่แขกรายนี้แขวนเสื้อกับหัวฉีดดับเพลิง ทำให้ส่วนที่เป็นหลอดแก้วด้านในระเบิด และน้ำพุ่งกระฉูดออกมาอย่างรวดเร็ว แม้ว่าทางพนักงานโรงแรมจะรีบไปปิดวาล์ว แต่น้ำได้ทะลักออกมากกว่า 10,000 ลิตร และเปียกท่วมไปถึง 2 ชั้น สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทางโรงแรมได้เรียกร้องค่าชดเชย รวมไปถึงค่าทำความสะอาดและซ่อมแซม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 หยวน (ราว 733,000 บาท) แต่ทางแขกผู้เข้าพักคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไป จึงไม่ตกลง ทางโรงแรมจึงต้องดำเนินการฟ้องร้องผ่านกระบวนการทางศาล เพื่อยุติข้อพิพาทนี้
รายงานระบุว่า สปริงเกอร์หัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ หากอุณหภูมิในห้องสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ หลอดแก้วในหัวฉีดจะแตกและพ่นน้ำออกมา อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้หลอดแก้วดังกล่าวแตกได้ เช่น การบีบ หรือการกระแทก
เหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจบนโลกออนไลน์ มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่า เข้าใจว่าบางโรงแรมไม่มีพื้นที่แขวนเสื้อผ้า แต่หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้อง เป็นที่ที่ไม่ควรนำผ้าไปแขวนมากที่สุด คนทั่วไปน่าจะมีสติปัญญาพื้นฐานในเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา แขกผู้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ก็ได้ทำน้ำท่วมห้องพัก หลังจากแขวนเสื้อผ้าบนหัวสปริงเกอร์เช่นเดียวกัน โดยแขกรายนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโรงแรมประมาณ 2,000 หยวน (ราว 9,100 บาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, CTWANT