แขกซีดหนัก โดนโรงแรมเรียกปรับ 7.3 แสน เหตุเพราะแขวนเสื้อผิดที่ ทำน้ำท่วม 2 ชั้น

          แขกโรงแรมหน้าซีด โดนเรียกค่าปรับ 7.3 แสน หลังสร้างวีรกรรม แขวนเสื้อกับสปริงเกอร์ดับเพลิงในห้อง ทำน้ำท่วมไป 2 ชั้น 

ทำน้ำท่วมโรงแรม เพราะแขวนเสื้อ

          วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจีน เมื่อแขกนำเสื้อผ้าไปแขวนกับหัวสปริงเกอร์ดับเพลิงในห้องพัก จนทำให้ระบบฉีดน้ำทำงานอัตโนมัติ มีน้ำทะลักออกมาไม่หยุดและเปียกท่วมไปถึง 2 ชั้น ทางโรงแรมจึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินที่สูงกว่าหลายแสน 

          รายงานเผยว่า หลังจากที่แขกรายนี้แขวนเสื้อกับหัวฉีดดับเพลิง ทำให้ส่วนที่เป็นหลอดแก้วด้านในระเบิด และน้ำพุ่งกระฉูดออกมาอย่างรวดเร็ว แม้ว่าทางพนักงานโรงแรมจะรีบไปปิดวาล์ว แต่น้ำได้ทะลักออกมากกว่า 10,000 ลิตร และเปียกท่วมไปถึง 2 ชั้น สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง  

ทำน้ำท่วมโรงแรม เพราะแขวนเสื้อ

          ทางโรงแรมได้เรียกร้องค่าชดเชย รวมไปถึงค่าทำความสะอาดและซ่อมแซม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 หยวน (ราว 733,000 บาท) แต่ทางแขกผู้เข้าพักคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไป จึงไม่ตกลง ทางโรงแรมจึงต้องดำเนินการฟ้องร้องผ่านกระบวนการทางศาล เพื่อยุติข้อพิพาทนี้ 

          รายงานระบุว่า สปริงเกอร์หัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ หากอุณหภูมิในห้องสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ หลอดแก้วในหัวฉีดจะแตกและพ่นน้ำออกมา อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้หลอดแก้วดังกล่าวแตกได้ เช่น การบีบ หรือการกระแทก 

ทำน้ำท่วมโรงแรม เพราะแขวนเสื้อ

          เหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจบนโลกออนไลน์ มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่า เข้าใจว่าบางโรงแรมไม่มีพื้นที่แขวนเสื้อผ้า แต่หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้อง เป็นที่ที่ไม่ควรนำผ้าไปแขวนมากที่สุด คนทั่วไปน่าจะมีสติปัญญาพื้นฐานในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  

          ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา แขกผู้เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ก็ได้ทำน้ำท่วมห้องพัก หลังจากแขวนเสื้อผ้าบนหัวสปริงเกอร์เช่นเดียวกัน โดยแขกรายนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโรงแรมประมาณ 2,000 หยวน (ราว 9,100 บาท) 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, CTWANT


โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 11:41:12
