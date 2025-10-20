ส้วมนั่งยอง ควรกดชักโครกด้วยมือหรือเท้า ชี้อาจน้ำรั่วถ้ากดผิดวิธี บริษัทใหญ่มีคำตอบ

ส้วมนั่งยอง ควรกดชักโครกด้วยมือหรือเท้า คนถกกันสนั่น กดชักโครกวิธีไหนถึงถูกต้อง คนถกกันจนบริษัทใหญ่ออกมาตอบเอง ชี้หากผิดวิธี น้ำอาจรั่วได้
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในห้องส้วม แต่ไม่นานมานี้กลับมีประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องโถส้วมนั่งยองแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการกดชักโครก หลายคนตั้งคำถามว่าโถส้วมแบบนั่งยองนี้ ควรกดชักโครกด้วยมือหรือด้วยเท้ากันแน่ โดยบางคนใช้เท้าเพราะกลัวสกปรก แต่บางคนใช้มือเพราะคิดว่าการใช้เท้านั้นไม่สุภาพ แต่ตัวเลือกใดกันแน่ที่จะถูกต้อง
ล่าสุด (19 ตุลาคม 2568) เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า ประเด็นดังกล่าวกลายมาเป็นที่ถกเถียงกันในญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ จนมีรายการของญี่ปุ่นออกไปไล่สัมภาษณ์ผู้คนเพื่อหาคำตอบ โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่ามีถึง 28 คน ที่ใช้มือกดคันโยก ขณะที่ 24 คน บอกว่าใช้เท้าเหยียบคันโยก
โดยทีมใช้เท้า บอกว่าพวกเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีใครใช้มือกดคันโยก และคิดมาตลอดว่าควรกดชักโครกหลังยืนขึ้น จึงคิดว่าการใช้เท้าดูเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุด ซึ่งความคิดดังกล่าวสวนทางกับทีมใช้มือ ซึ่งบอกว่าพวกเขากดชักโครกขณะกำลังนั่งยอง จึงคิดว่าการใช้มือนั้นเป็นธรรมชาติมากกว่า
นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องความสะอาด เมื่อหลายคนมองว่าการใช้มือกดชักโครกนั้นไม่เหมาะสม เพราะจะสกปรก เช่น "ควรใช้เท้ากด ฉันไม่อยากจับคันโยกที่มีคนอื่นเหยียบไปแล้ว", "ฉันใช้เท้าเพราะสกปรก" และ "ฉันเอาทิชชู่มาทับคันโคกก่อน แล้วค่อยกด"
โดย มิยาซากิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ TOTO เผยว่า ชักโครกแบบนั่งยองของ TOTO นั่นถูกออกแบบมาโดยยึดหลักที่ว่า ผู้ใช้งานจะชักโครกด้วยการใช้มือกดคันโยก และหวังว่าทุก ๆ คนจะหลีกเลี่ยงการใช้เท้าเหยียบ เพราะหากเหยียบคันโยกแรงไป อาจทำให้วาล์วตรงคันโยกรั่ว อีกทั้งสารเคลือบพื้นผิวตรงคันโยกอาจหลุดลอก จนผู้ใช้งานรายอื่นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากสัมผัสจุดนั้น
เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่ออกแบบส้วมที่ใช้เท้าเหยียบ ก็ได้รับคำอธิบายว่าการออกแบบเช่นนั้นสร้างได้ยากกว่า และยังส่งผลต่อการดูแลรักษาในภายหลัง ดังนั้น ขอแนะนำว่าหากไม่อยากให้มือเปื้อนจากการสัมผัสคันโยก ให้นำกระดาษชำระมาห่อมือก่อนจับคันโยก หรือใช้วัสดุอื่น ๆ อย่างผ้าเช็ดหน้า มาห่อมือก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่ออกแรงกดมากเกินไป ก็คงไม่มีปัญหาในการใช้งานด้วยมือ
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS