คิง เพาเวอร์ เปิดตัว เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์ พรีเซ็นเตอร์ POWER PASS จัดเต็มโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปี

ฉลองครบรอบ 36 ปี คิง เพาเวอร์ จัดเต็มโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปี พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ POWER PASS เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์ กับมินิโชว์สุดอลังการ
คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว เดินหน้าสร้างโมเมนต์แห่งความสุขแบบขั้นสุด เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 36 ปี สุดยิ่งใหญ่ในงาน “KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES : MORE POWER MORE POSSIBILITIES WITH POWER PASS พลังช้อปเหนือขีดจำกัด สู่ทุกความเป็นไปได้” ดึง 2 หนุ่มสุดฮอต เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ชอบการเดินทางและค้นหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร จัดเต็มสิทธิประโยชน์คุ้มที่สุดแห่งปี มอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ ร่วมสนุกกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม 2568 ที่ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 คิง เพาเวอร์ เสิร์ฟความสุขแบบจัดเต็มกับมหกรรมความบันเทิง สนุกเต็มพิกัดกับอีเวนต์ โปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปี คืนกำไรให้สมาชิก POWER PASS แบบจัดเต็ม มอบสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำ พร้อมเซอร์ไพรส์ OF THE YEAR ! ดึง เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์ พรีเซ็นเตอร์คู่แรกของ POWER PASS ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ มอบความสุขกับโชว์สุดพิเศษ “POWER PASS CELEBRATION SHOW” ที่พาทุกคนร่วมเดินทางสู่ 4 VIBES ได้แก่ VEGA, CROWN, SCARLET และ NAVY สะท้อนพลังและตัวตนภายใต้แนวคิด “MORE POWER, MORE POSSIBILITIES” พลังช้อปเหนือขีดจำกัด สู่ทุกความเป็นไปได้ พร้อมชมมินิโชว์ CELEBRATION DAY จาก เจฟ ซาเตอร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้ 50 ผู้โชคดีได้ EXCLUSIVE CHILL & TALK กับ อาโป ณัฐวิญญ์ อีกด้วย
นอกจากนี้ คิง เพาเวอร์ ยังจับมือพันธมิตรแบรนด์ดัง อาทิ GENERALI, THAI AIRWAYS, BANGKOK HOSPITAL, AIS, GRAB และ TRIP.COM ฯลฯ เพื่อสิทธิประโยชน์เหนือระดับกับประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมจัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้าสมาชิก POWER PASS ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ผ่าน POWER PASS สะสม CARAT ได้รับจุใจตลอดเดือนตุลาคม
ร่วมฉลอง 36 ปี คิง เพาเวอร์ กับปรากฏการณ์ความสุขสุดยิ่งใหญ่แห่งการช้อปปิ้งเหนือระดับ กับที่สุดของความเป็นไปได้ OF THE YEAR จากโปรโมชั่นที่ดีที่สุด สนุกกับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์มากมายตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ POWERPASS.KINGPOWER.COM หรือสอบถามได้ที่ KING POWER CONTACT CENTRE โทร. 1631