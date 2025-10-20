HILIGHT
คนเช่าบ้านย้ายออก ไปตรวจบ้านเจอเซอร์ไพรส์ มีโน้ตแปะหน้าประตู อ่านแล้วมีน้ำตา

          คนเช่าบ้านย้ายออก คนดูแลไปตรวจบ้านเจอเซอร์ไพรส์ โน้ตแปะหน้าประตูจากเพื่อนบ้าน แจ้งเรื่องที่ทำให้น้ำตาซึม 

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

          วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ The Dodo เผยเรื่องราวว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทีมพนักงานของ Point Guard Management บริษัทบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แวะไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในเมืองวิชิตา รัฐแคนซัส สหรัฐฯ หลังจากผู้เช่าบ้านหลังนี้เพิ่งย้ายออกไป โดยพวกเขาตั้งใจว่าจะปรับปรุงบ้านใหม่ แต่กลับเจอเซอร์ไพรส์ที่ทำให้มีน้ำตา 

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

          เมื่อเดินเข้าไปใกล้ พวกเขาพบว่ามีกระดาษโน้ตสีขาวแปะอยู่ที่ประตูบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่จากผู้เช่าบ้านที่ย้ายออกไป แต่เป็นคำเตือนจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง โดยในโน้ตแผ่นนั้น มีข้อความแจ้งเรื่องที่น่าเศร้าใจ ระบุว่า

          "ผู้เช่าบ้านย้ายออกไปแล้ว แต่ทิ้งแมวเอาไว้ เป็นตัวผู้ 1 ตัว สีเทา-ขาว ตัวเมีย 1 ตัว เป็นแมวสามสี ขาว-ดำ-ส้ม และลูกที่เพิ่งเกิด (รวมน่าจะ 4 ตัว) อาจจะอยู่ใต้บ้าน โปรดดูให้ดี ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ"  

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

          ทางทีมผู้ดูแลบ้านจึงพยายามมองหาแมว ไม่กี่นาทีต่อมา แม่แมวก็เดินตรงมาหา แพทริเซีย มิตนอล หนึ่งในทีมพนักงาน เธอเผยว่า แมวตัวนี้เป็นมิตรมาก มันเดินเข้ามาคลอเคลียอยู่ที่ขาของเธอ เห็นได้ชัดว่ามันเป็นแมวที่เคยถูกเลี้ยงดู ก่อนที่ครอบครัวจะทิ้งไป และมันก็ต้องการความใส่ใจอย่างมาก   

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Point Guard Management

          แพทริเซียตั้งชื่อเล่นให้เจ้าเหมียวตัวนี้ว่า ซิสซี พร้อมทั้งหาอาหารและน้ำมาให้มัน ในขณะที่คนอื่น ๆ ก็พยายามตามหาแมวตัวที่เหลือ กระทั่งมีคนสังเกตเห็นตรงบริเวณช่องที่เจาะไว้ใต้บ้านมีลูกแมวนอนเล่นอยู่ในนั้น เธอจึงรีบติดต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ Wichita Animal Action League 


          เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์และทีมผู้ดูแลพยายามช่วยกันจับแมว แต่พวกมันตกใจกลัวและวิ่งหนีเข้าไปแอบในช่องใต้บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาปีนลงไปในพื้นที่ใต้บ้านเพื่อพยายามจับลูกแมว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ใจเย็นค่อย  ๆ ใช้อาหารล่อจนในที่สุด พวกมันก็ยอมออกมาจนครบทั้ง 4 ตัว 

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wichita Animal Action League

          แมวทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือถูกพาไปพบสัตวแพทย์ โดยพบว่า แมวทุกตัวมีพยาธิตัวกลมชนิดรุนแรง และแม่แมวมีอาการป่วยด้วย ทางแพทย์จึงรีบช่วยเหลือรักษาจนอาการดีขึ้น ตอนนี้พวกมันปลอดภัยอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง 

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wichita Animal Action League

          โดยหลังจากนี้ หากแมวทั้งหมดผ่านการตรวจสุขภาพ และลูก ๆ หย่านมเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ได้วางแผนที่จะหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับพวกมัน โดนคริสเตน หนึ่งในทีมเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยพวกมันที่บ้าน ตั้งใจจะรับเจ้าตัวจิ๋วไว้ดูแลเอง 1 ตัว 

โน้ตหน้าประตูบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wichita Animal Action League

          "ขอบคุณที่แจ้งเรา และขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือ พวกมันอาจจะไม่รอด หากไม่มีคนเห็น ตอนนี้ครอบครัวเล็ก ๆ นี้ได้โอกาสมีชีวิตใหม่แล้ว" แพทริเซีย กล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Dodo 

