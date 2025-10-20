ได้เหรอ !? คอนโดหรู ติดแอร์ 26 เครื่อง พื้นที่ 500 ตร.ม. เพื่อนบ้านช็อกแรง ผวาอันตราย

เพื่อนบ้านผวา เจ้าของคอนโดหรู ติดคอมเพรสเซอร์แอร์เรียงกันเป็นตับ 26 เครื่อง อึ้งพื้นที่ 500 ตารางเมตร กั้นห้องจิ๋วกว่า 20 ห้อง แทบจะเป็นโรงแรม อ้างทำเผื่อมีรวมญาติ
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ผู้พักอาศัยในคอนโดหรูที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประกาศจีน ถึงกับหวาดผวา หลังพบว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนนำคอมเพรสเซอร์แอร์ถึง 26 เครื่อง มาติดเรียงกันเป็นตับ ตรงนอกกำแพงชั้น 7 ก่อนพบว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของคอนโดขนาด 500 ตารางเมตร ได้แอบกั้นห้องเป็นห้องย่อย ๆ กว่า 20 ห้อง ทำให้เกิดความหวั่นใจ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาทั้งไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด หรือแม้กระทั่งใช้ไฟเกิน
โดยนางหลง ซึ่งอาศัยอยู่คอนโดดังกล่าว เผยกับสื่อว่า คอนโดแห่งนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ละยูนิตจะมี 2 ชั้น เนื้อที่ 500 ตารางเมตร ภายในนั้นแบ่งออกเป็น 5 ห้องนอน 2 ห้องนั่งเล่นต่อชั้น และห้องอเนกประสงค์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เธอพบว่าจู่ ๆ เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้น 7 กลับมีการรีโนเวตใหม่ และนำคอมเพรสเซอร์แอร์มาติดห้อยไว้นอกหน้าต่าง เรียงซ้อนกันเต็มพื้นที่ผนังด้านนอก
สภาพที่เห็นเช่นนี้ทำให้เธออดกังวลไม่ได้ หากแอร์ทั้งหมดนี่ถูกเปิดพร้อมกัน ระบบไฟฟ้าของอาคารจะรับไหวได้ยังไง นอกจากการปรับปรุงลักษณะดังกล่าวยังส่งผลต่อโครงสร้างความปลอดภัยของอาคารด้วย
"พวกเขาอ้างว่าเป็นการแบ่งห้องเผื่อตอนที่สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกัน แต่การรีโนเวตนี้ไม่ต่างอะไรจากการทำโรงแรมขนาดมินิ ที่เรากังวลที่สุดคือเรื่องระบบไฟฟ้า น้ำ แก๊ส หากมีการรั่วไหลหรือใช้ไฟเกินกำลัง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด" นางหลง ระบุ
"ถ้าทั้ง 20 ห้องเปิดแอร์พร้อมกัน ทำอาหารและใช้เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมกัน ระบบไฟฟ้าหลักคงทำงานหนักเกินไป หากมีไฟไหม้หรือการระเบิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบ" เพื่อนบ้านอีกราย ระบุ
ต่อมาสื่อเข้าไปตรวจสอบคอนโดดังกล่าว ได้พบกับ นางหวัง เจ้าของคอนโดที่รีโนเวตห้อง เขาอธิบายว่าเขาทำการกั้นห้องเป็นห้องเล็ก ๆ เพราะเขามีครอบครัวใหญ่ และก็อยากให้ทุก ๆ คนได้มีพื้นที่ส่วนตัวตอนที่มารวมตัวกันช่วงวันหยุด
ส่วนสาเหตุที่ต้องติดแอร์ 26 เครื่องนั้น เขา นายหวังอธิบายว่าบ้านของเขาใหญ่เกินไป หากใช้การติดตั้งระบบแอร์ส่วนกลาง ก็คงจะเปลืองไฟ จึงเลือกที่จะติดแอร์แยกกันในแต่ละห้อง ไว้เปิดใช้เท่าที่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างในส่วนของการรับน้ำหนัก หรือระบบประปา แค่ใช้ผนังเบาแบ่งพื้นที่เท่านั้น แต่การติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ 26 เครื่องบนกำแพงฝั่งเดียวกัน ทำให้ฝ่ายบริหารอาคารต้องเข้ามาแทรกแซง
นอกจากนี้ ทางสำนักงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยและเมืองของเขตเศรษฐกิจอู่ฮั่น ยังส่งทีมเข้ามาตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียนเข้ามา โดยทางหน่วยงานได้ขอให้เจ้าของ จ้างหน่วยงานอิสระมาทำการประเมินด้านความปลอดภัย และจะคอยติดตามดูความคืบหน้ากับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
