ปรัชญาจูจื่อกับอารยธรรมโลก ชูความปรองดองในความต่าง ฉลอง 50 ปี ไทย-จีน

          ประชุมวิชาการ "ปรัชญาจูจื่อกับอารยธรรมโลก" เน้นความปรองดองบนความต่าง - ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน
ปรัชญาจูจื่อกับอารยธรรมโลก

          นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ในฐานะรองนายกสภาสหพันธ์ขงจื๊อนานาชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ‘ปรัชญาจูจื่อกับอารยธรรมโลก’ ที่เมืองหนานผิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้ชูประเด็นการสร้างความปรองดองบนพื้นฐานเคารพในความต่าง พร้อมตอกย้ำวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน
ปรัชญาจูจื่อกับอารยธรรมโลก

          ในการประชุมดังกล่าวมีท่านซุน ชุนหลัน ประธานสหพันธ์ขงจื๊อนานาชาติ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ห่าว ผิง รองประธานสหพันธ์ฯ หวู่ ปิน นายกเทศมนตรีนครเซี่ยเหมิน และคณะกรรมการสภาสหพันธ์ฯ รวมถึงบุคคลสำคัญจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม
          ทั้งนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ ได้มีการกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับปรัชญาจูจื่อว่าเป็นการสืบสานแก่นแท้ของปรัชญาขงจื๊อ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมวลมนุษยชาติ และได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดปรัชญา “สร้างความปรองดองบนพื้นฐานเคารพในความต่าง” ปรัชญาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักคิดของ “ข้อริเริ่มอารยธรรมโลก” ซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการยอมรับและเคารพในความหลากหลายของอารยธรรมโลก โดยหลักคิดดังกล่าวเป็นหลักคิดร่วมกันที่ได้ก้าวข้ามประเทศ ก้าวข้ามวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และกลายเป็นสายสะพานที่เชื่อมระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ และพัฒนาเป็นสะพานที่มั่นคงสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมที่หลากหลาย
นายพินิจ จารุสมบัติ

          การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งเสริมให้วัฒนธรรมจูจื่อกลายเป็นสายสัมพันธ์ใหม่ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเสมือนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมถือเป็นรากฐานสำคัญของมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศในวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีนในปีนี้อีกด้วย
นายพินิจ จารุสมบัติ

อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2568 เวลา 17:30:42
