คนญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทยขายกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก

ภาพไวรัล คนญี่ปุ่นเจอคัลเจอร์ช็อก ซูชิในไทยวางขายกันกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก
ภาพจาก X @takum_bkk
คนญี่ปุ่นเจอ Culture Shock (คัลเจอร์ช็อก) ซูชิในไทยวางขายกันกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก โดย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 มีภาพไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้ X @takum_bkk ชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพสุดแปลกตาที่เรียกว่าเป็นคัลเจอร์ช็อกในประเทศไทย เป็นภาพร้านขายซูชิแบบกลางแจ้งที่อากาศร้อน อุณหภูมิเกิน 30 องศา แต่ปรากฏว่าขายดีมากจนเกือบหมดไปหลายถาด
ภาพจาก X @takum_bkk
โดยผู้โพสต์ได้เขียนแคปชั่นในภาพว่า "น่ากลัวไหม ซูชิที่ขายกลางแจ้งในอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส"
โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไวรัล มีผู้มองเห็นมากกว่า 9.3 ล้านครั้ง และมีผู้เข้าไปคอมเมนต์มากกว่า 500 ครั้ง โดยชาวญี่ปุ่นหลายคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นมากมาย
โดยรายหนึ่งโพสต์ภาพร้านซูชิในไทยอีกร้าน พร้อมระบุว่า "อันนี้ก็เหมือนกัน อุณหภูมิ 35 องศา แต่ขายดีนะ"
ภาพจาก X @takum_bkk
ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยหลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า คนไทยสามารถกินซูชิที่ขายแบบนี้ได้แบบสบายโดยไม่เป็นอะไร ขณะที่คนญี่ปุ่นกินเข้าไปมีทั้งท้องเสียและอาเจียนหนัก ไปจนถึงเข้าโรงพยาบาล แต่บางคนที่อยู่ในไทยนาน ๆ ก็ดูเหมือนว่าท้องจะเริ่มปรับตัวได้ แต่ยังยืนยันว่ารสชาติแปลก ๆ
ภาพจาก X @takum_bkk
นอกจากนี้ มีคนญี่ปุ่นบางรายที่ประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของท้องคนไทย กล่าวติดตลกว่า "ฉันอยากมีกระเพาะที่ไม่ทำให้ท้องเสีย แม้จะกินแบบนี้ ฉันคิดว่ามันคงมีประโยชน์ในยามเกิดภัยพิบัติ"
อย่างไรก็ดี คนญี่ปุ่นบางส่วนรับไม่ได้โดยบอกว่า "นี่ไม่เรียกว่าซูชิ พวกเขาไม่ได้หมักข้าวกับน้ำส้มสายชู ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย และยังมีส่วนผสมแปลก ๆ" แต่ชาวเน็ตไทยต่างรู้สึกขำขัน แถมแซวว่า "แล้วถ้ารู้ว่าคนไทยกินซูชิกับน้ำจิ้มซีฟู้ด จะเป็นอย่างไร..."