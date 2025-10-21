HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทยขายกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก

          ภาพไวรัล คนญี่ปุ่นเจอคัลเจอร์ช็อก ซูชิในไทยวางขายกันกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก 
ญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทย
ภาพจาก X @takum_bkk

          คนญี่ปุ่นเจอ Culture Shock (คัลเจอร์ช็อก) ซูชิในไทยวางขายกันกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก โดย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 มีภาพไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้ X @takum_bkk ชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพสุดแปลกตาที่เรียกว่าเป็นคัลเจอร์ช็อกในประเทศไทย เป็นภาพร้านขายซูชิแบบกลางแจ้งที่อากาศร้อน อุณหภูมิเกิน 30 องศา แต่ปรากฏว่าขายดีมากจนเกือบหมดไปหลายถาด 

ญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทย
ภาพจาก X @takum_bkk

          โดยผู้โพสต์ได้เขียนแคปชั่นในภาพว่า "น่ากลัวไหม ซูชิที่ขายกลางแจ้งในอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส" 

          โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไวรัล มีผู้มองเห็นมากกว่า 9.3 ล้านครั้ง และมีผู้เข้าไปคอมเมนต์มากกว่า 500 ครั้ง โดยชาวญี่ปุ่นหลายคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นมากมาย 

          โดยรายหนึ่งโพสต์ภาพร้านซูชิในไทยอีกร้าน พร้อมระบุว่า "อันนี้ก็เหมือนกัน อุณหภูมิ 35 องศา แต่ขายดีนะ" 

ญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทย
ภาพจาก X @takum_bkk

          ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยหลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า คนไทยสามารถกินซูชิที่ขายแบบนี้ได้แบบสบายโดยไม่เป็นอะไร ขณะที่คนญี่ปุ่นกินเข้าไปมีทั้งท้องเสียและอาเจียนหนัก ไปจนถึงเข้าโรงพยาบาล แต่บางคนที่อยู่ในไทยนาน ๆ ก็ดูเหมือนว่าท้องจะเริ่มปรับตัวได้ แต่ยังยืนยันว่ารสชาติแปลก ๆ

ญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทย
ภาพจาก X @takum_bkk

          นอกจากนี้ มีคนญี่ปุ่นบางรายที่ประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของท้องคนไทย กล่าวติดตลกว่า "ฉันอยากมีกระเพาะที่ไม่ทำให้ท้องเสีย แม้จะกินแบบนี้ ฉันคิดว่ามันคงมีประโยชน์ในยามเกิดภัยพิบัติ" 

          อย่างไรก็ดี คนญี่ปุ่นบางส่วนรับไม่ได้โดยบอกว่า "นี่ไม่เรียกว่าซูชิ พวกเขาไม่ได้หมักข้าวกับน้ำส้มสายชู ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย และยังมีส่วนผสมแปลก ๆ" แต่ชาวเน็ตไทยต่างรู้สึกขำขัน แถมแซวว่า "แล้วถ้ารู้ว่าคนไทยกินซูชิกับน้ำจิ้มซีฟู้ด จะเป็นอย่างไร..."  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนญี่ปุ่นอึ้ง ซูชิในไทยขายกลางแจ้ง อุณหภูมิเกิน 30 องศา ท้องคนไทยแข็งแกร่งมาก อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2568 เวลา 08:50:01 5,368 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย