กองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการในเคเคพาร์ก ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย ยึดอุปกรณ์สื่อสารสตาร์ลิงก์จากบริษัทสเปซเอ็กซ์ได้ 30 ชิ้น หลังพบถูกนำมาใช้อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่
หมายเหตุ : แฟ้มภาพจากซินหัว เป็นภาพพระจันทร์เต็มดวงเคียงข้างเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ระบุว่า สื่อทางการเมียนมา รายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ กองทัพเมียนมา หรือตัดมาดอว์ (Tatmadaw) ได้ออกปฏิบัติการในเคเคพาร์ก (KK Park) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย และยึดอุปกรณ์สตาร์ลิงก์ (Starlink) จากสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) บริษัทอวกาศของสหรัฐฯ จำนวน 30 ชิ้น
รายงานระบุว่า กองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการกวาดล้างในฝั่งเมียนมาตามแนวชายแดนเมียนมา-ไทย ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยปฏิบัติการล่าสุดที่เคเคพาร์กในรัฐกะเหรี่ยง มีการยึดเครื่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เสริมของสตาร์ลิงก์ 30 ชิ้น ตรวจค้นอาคารมากกว่า 100 หลัง และพบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันรวม 2,198 ราย
ทั้งนี้ กองทัพเมียนมาจะยังคงปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างเต็มกำลังทั่วพื้นที่ชายแดนต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA
