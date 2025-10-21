HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เดือดชายแดน ! กองทัพเมียนมาบุกยึดอุปกรณ์ Starlink 30 ชิ้น ใน KK Park ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย

          กองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการในเคเคพาร์ก ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย ยึดอุปกรณ์สื่อสารสตาร์ลิงก์จากบริษัทสเปซเอ็กซ์ได้ 30 ชิ้น หลังพบถูกนำมาใช้อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่

เมียนมาบุกตรวจ KK Park ยึด Starlink 30 ชิ้น พื้นที่ใกล้ชายแดนไทย

          สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ระบุว่า สื่อทางการเมียนมา รายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ กองทัพเมียนมา หรือตัดมาดอว์ (Tatmadaw) ได้ออกปฏิบัติการในเคเคพาร์ก (KK Park) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย และยึดอุปกรณ์สตาร์ลิงก์ (Starlink) จากสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) บริษัทอวกาศของสหรัฐฯ จำนวน 30 ชิ้น


          รายงานระบุว่า กองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการกวาดล้างในฝั่งเมียนมาตามแนวชายแดนเมียนมา-ไทย ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยปฏิบัติการล่าสุดที่เคเคพาร์กในรัฐกะเหรี่ยง มีการยึดเครื่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เสริมของสตาร์ลิงก์ 30 ชิ้น ตรวจค้นอาคารมากกว่า 100 หลัง และพบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการพนันรวม 2,198 ราย


          ทั้งนี้ กองทัพเมียนมาจะยังคงปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างเต็มกำลังทั่วพื้นที่ชายแดนต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA

หมายเหตุ : แฟ้มภาพจากซินหัว เป็นภาพพระจันทร์เต็มดวงเคียงข้างเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เดือดชายแดน ! กองทัพเมียนมาบุกยึดอุปกรณ์ Starlink 30 ชิ้น ใน KK Park ใกล้ชายแดนเมียนมา-ไทย อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2568 เวลา 10:14:06
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย