ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 งานบ้านเบิร์นไว ง่ายกว่าออกกำลังกาย ผลลัพธ์ทึ่ง อันดับ 1 ใกล้ตัวมาก

           ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเผยทางเลือกลดน้ำหนัก จัดอันดับ 5 งานบ้านเบิร์นไว ง่ายกว่าออกกำลังกาย ผลลัพธ์ทึ่ง อันดับ 1 อยู่ใกล้ตัวมาก 

ทำงานบ้านลดน้ำหนัก

           การออกกำลังกายและการควบคุมอาหารเป็นวิธีลดความอ้วนที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย การลดน้ำหนักจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สามารถช่วยลดหุ่นได้ดีโดยที่ไม่ต้องไปเข้ายิม นั่นคือ "การทำงานบ้าน" ที่สามารถเผาผลาญแคลอรี และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจได้ไม่น้อย 

           วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยข้อมูลจากแพทย์ชาวญี่ปุ่น ทาคาฟุมิ คุโดะ ระบุว่า การออกกำลังกายช่วยเผาผลาญแคลอรีได้เพียง 0-5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่ร่างกายได้รับต่อวัน ขณะที่กิจกรรมทางกายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การออกกำลังกายสามารถเผาผลาญแคลอรีได้ถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่า "การทำงานบ้านเผาผลาญแคลอรีได้ง่ายกว่าการออกกำลังกาย" 

           เพื่อพิสูจน์คำกล่าวอ้างนี้ รายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น それって!?実際どうなの課 จึงได้เชิญนักแสดงตลก โคชิคาริ โมจิดะ มาร่วมทำการทดลองเป็นเวลา 3 วัน โดยเธอมีโรคอ้วน น้ำหนัก 99.1 กิโลกรัม และรอบเอว 116 เซนติเมตร เธอแทบไม่ออกกำลังกาย หรือทำงานบ้านเลย อีกทั้งยังมักกินอาหารประเภทไขมัน และมีน้ำตาลสูงซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ

           โดยในการทดลองนี้ ทางทีมงานให้โมจิดะกินอาหารและทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ แต่เธอต้องทำงานบ้านด้วยตัวเอง เช่น จัดตู้เสื้อผ้า เก็บกวาด ทำความสะอาด ถูพื้น ทำอาหาร และล้างจาน เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง สำหรับวิธีการลดน้ำหนักระยะสั้น โดยไม่ต้องควบคุมอาหารหรือออกกำลังกาย 

           หลังจากผ่านไป 3 วัน ผลที่ได้ก็คือ โมจิดะน้ำหนักลดลงไป 0.5 กิโลกรัม รอบเอวลดลง 7.5 เซนติเมตร ขนาดหน้าท้องส่วนบนและล่างลดลง และขนาดต้นขาลดลงประมาณข้างละ 4.5 เซนติเมตร เป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจ 

           ดร.คุโดะ อธิบายว่า ไขมันแบ่งออกเป็นไขมันในช่องท้องและไขมันใต้ผิวหนัง ไขมันในช่องท้องสามารถก่อตัวและเผาผลาญได้ง่าย ดังนั้นงานบ้านจึงช่วยลดไขมันหน้าท้องซึ่งเป็นจุดที่ไขมันสะสมมากที่สุด 

5 อันดับงานบ้านที่เผาผลาญแคลอรีมากที่สุด


           อันดับ 5 : ถูพื้น - 92 แคลอรี
           อันดับ 4 : ขัดห้องน้ำ - 92 แคลอรี
           อันดับ 3 : กวาดพื้น -  100 แคลอรี
           อันดับ 2 : ตากผ้า - 105 แคลอรี
           อันดับ 1 : เก็บกวาดห้อง - 126 แคลอรี

(หมายเหตุ : อันดับที่ 4 และ 5 เผาผลาญแคลอรีได้เท่ากัน) 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Soha 


