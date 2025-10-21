พบอีก ศพคนเกาหลีเสียชีวิตในโรงแรมเขมร พบพาสปอร์ต-จดหมายเขียนมือ ท่ามกลางการจับตา สถานการณ์คนเกาหลีในเขมร
ท่ามกลางการกดดันจากรัฐบาลเกาหลีใต้ เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศนับจากพบนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชา และพบว่ามีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากตกเป็นเหยื่อถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มอาชญกรรมในพื้นที่
ล่าสุด (21 ตุลาคม 2568) สำนักข่าวยอนฮัป ของเกาหลีใต้ รายงานว่า พบคนเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชาอีกครั้ง โดยเป็นชายวัย 50 กว่าปี ถูกพบศพในห้องพักของโรงแรมที่สีหนุวิลล์
ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ศพของผู้ตายถูกพบเมื่อวานนี้ (20 ตุลาคม) เวลาประมาณ 20.00 น. ก่อนตำรวจกัมพูชาจะประสานผู้นำชุมชนเกาหลีใต้ในพื้นที่ ให้แจ้งเรื่องมายังสถานทูตเกาหลีใต้
จากนั้นมีการขอให้ผู้นำชุมชนดังกล่าวมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยังพบพาสปอร์ตของผู้ตาย ตลอดจนจดหมายที่ผู้ตายน่าจะเขียนทิ้งไว้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกันทางสถานทูตยังส่งเจ้าหน้าที่กงสุลไปยังที่เกิดเหตุด้วย
อนึ่ง การพบศพครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกรณีการทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ซึ่งถูกล่อลวงไปทำงานให้เครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตเคสล่าสุดนี้ มีรายงานจากทางการเกาหลีใต้ ว่าไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ ขณะที่เจ้าหน้าที่มีแผนจะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลที่เหมาะสมต่อครอบครัวผู้ตายต่อไป โดยตำรวจกัมพูชายังคงสอบสวนคดีนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Yonhap, The Korea Herald