HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พบอีก ศพคนเกาหลีในโรงแรมเขมร พบมีพาสปอร์ต-จดหมายเขียนมือ เร่งสืบสวน

          พบอีก ศพคนเกาหลีเสียชีวิตในโรงแรมเขมร พบพาสปอร์ต-จดหมายเขียนมือ ท่ามกลางการจับตา สถานการณ์คนเกาหลีในเขมร 

ศพคนเกาหลีเสียชีวิตในโรงแรมเขมร

          ท่ามกลางการกดดันจากรัฐบาลเกาหลีใต้ เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศนับจากพบนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชา และพบว่ามีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากตกเป็นเหยื่อถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มอาชญกรรมในพื้นที่

          ล่าสุด (21 ตุลาคม 2568) สำนักข่าวยอนฮัป ของเกาหลีใต้ รายงานว่า พบคนเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชาอีกครั้ง โดยเป็นชายวัย 50 กว่าปี ถูกพบศพในห้องพักของโรงแรมที่สีหนุวิลล์ 

          ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ศพของผู้ตายถูกพบเมื่อวานนี้ (20 ตุลาคม) เวลาประมาณ 20.00 น. ก่อนตำรวจกัมพูชาจะประสานผู้นำชุมชนเกาหลีใต้ในพื้นที่ ให้แจ้งเรื่องมายังสถานทูตเกาหลีใต้ 

          จากนั้นมีการขอให้ผู้นำชุมชนดังกล่าวมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยังพบพาสปอร์ตของผู้ตาย ตลอดจนจดหมายที่ผู้ตายน่าจะเขียนทิ้งไว้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกันทางสถานทูตยังส่งเจ้าหน้าที่กงสุลไปยังที่เกิดเหตุด้วย 

          อนึ่ง การพบศพครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกรณีการทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ซึ่งถูกล่อลวงไปทำงานให้เครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา 

          อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตเคสล่าสุดนี้ มีรายงานจากทางการเกาหลีใต้ ว่าไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ ขณะที่เจ้าหน้าที่มีแผนจะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลที่เหมาะสมต่อครอบครัวผู้ตายต่อไป โดยตำรวจกัมพูชายังคงสอบสวนคดีนี้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก YonhapThe Korea Herald

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบอีก ศพคนเกาหลีในโรงแรมเขมร พบมีพาสปอร์ต-จดหมายเขียนมือ เร่งสืบสวน อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2568 เวลา 13:46:15 2,615 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย