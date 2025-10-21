HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

BITKUB SUMMIT 2025 เวทีที่รวมอนาคตของเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ไว้ในงานเดียว

          งาน BITKUB SUMMIT 2025 มหกรรมความรู้ด้านการลงทุน สุขภาพ และเทคโนโลยีแห่งปี จัดเต็มวิทยากรชั้นนำระดับประเทศกว่า 90 คน พร้อมอัปเดตความรู้กว่า 60 เซสชัน ตลอดงานทั้ง 2 วัน ที่สำคัญเข้างานฟรี !
BITKUB SUMMIT 2025

          งานนี้รวบรวมเวทีเสวนาที่น่าสนใจ ครบทุกกระแสโลกยุคปัจจุบัน อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในแต่ละวงการกว่า ได้แก่

  • Thailand Game Changer 2026 เศรษฐกิจ สังคม ประชาชน ประเทศไทย เวทีแบ่งปันมุมมองการขับเคลื่อนประเทศไทยในสายตานักการเมืองหัวแถว

  • The Investment War สมรภูมิการลงทุน (Crypto VS Stocks) เจาะลึกคำถามที่นักลงทุนทั่วโลกอยากรู้ว่า สินทรัพย์ไหนดีกว่ากัน

  • The Power of Longevity ความลับของศาสตร์แห่งการมีชีวิตยืนยาว เวทีแบ่งปันแนวคิดดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนจากกูรูสุขภาพตัวจริง

  • Thai SMEs Reshape 2026: ทางรอด SMEs ไทย เวทีที่รวมเหล่า Founder จากธุรกิจไทยที่ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างความสำเร็จได้จริง พร้อมเผย “สูตรลับ” การพลิกเกมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน

  • Topp Table On Stage รวมตัวหัวแถวด้านธุรกิจและการลงทุน ที่จะมาให้เคล็ดลับคุณในการสั่งสมความมั่งคั่ง

- วันที่ 25-26 ตุลาคม 2568
- Exhibition Hall 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> www.bitkubsummit.com

#BitkubCapitalGroup #BITKUBSUMMIT2025 #GatewayToTheFuture #BitkubGroup #TEDFund #BitkubxTEDFund
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
BITKUB SUMMIT 2025 เวทีที่รวมอนาคตของเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ไว้ในงานเดียว อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2568 เวลา 14:52:20
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย