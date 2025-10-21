HILIGHT
ผัวอึ้ง เพิ่งรู้เมียซุกชู้ 8 คน เห็นหลักฐานบาดตา ชาวเน็ตเมนต์สนั่น ลูก 3 คน ลูกใคร ?

          ชายโกรธจัด เพิ่งรู้เมียนอกใจ มีชู้ 1 คนพอทน แต่มี 8 คนพอเลย เดือดจนเมียหนีกลับบ้านเก่า สุดท้ายต้องเป็นฝ่ายง้อ รับผิดเองที่เช็กมือถือเธอ ด้านชาวเน็ตเห็นพ้องสิ่งควรรีบทำ 

เมียซุกชู้ 8 คน

          วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานกรณีปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อชายคนหนึ่งได้ล่วงรู้ความจริงว่าถูกภรรยาสวมเขา แอบซุกชายชู้ถึง 8 คน ในขณะที่ตัวเองมุ่งมั่นทำงานหาเงินเพื่อครอบครัว ความผิดหวังที่พบเจอทำให้เขาใช้ความรุนแรงกับเธอ แต่สุดท้ายกลับเป็นเขาเองที่ต้องออกมาขอโทษ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม 

          รายงานเผยว่า นายจาก จากเมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน แต่งงานอยู่กินกับภรรยาจนมีลูกสาวด้วยกัน 3 คน ทั้งหมดโตเกินกว่าจะใช้คำว่าเด็กแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขามักยุ่งอยู่กับงาน จึงไม่เคยรู้เลยว่าภรรยาแอบปันใจให้ชายอื่น กระทั่งพ่อของเขามาบอกให้รู้

          ด้วยความโกรธจัด เขากลับบ้านไปเผชิญหน้ากับภรรยาและลงมือทำร้ายเธอ ฝ่ายภรรยายังคงพยายามปิดบัง ไม่ยอมให้เขาเช็กโทรศัพท์มือถือ กระทั่งถูกเขากระชากไป จนเห็นหลักฐานคาตาว่าภรรยาแอบมีชู้รักถึง 8 คน

          เนื้อหาในแชตที่พูดคุยกันไม่ได้มีเพียงเรื่องอนาจาร แต่นายจางยังพบว่าภรรยาไปเช็กอินที่โรงแรมกับชายชู้อีกคนด้วย ทำให้เขาตกตะลึงมาก

          นายจางชี้ว่า หากภรรยามีชู้เพียงคนเดียวเขาก็คงไม่โกรธมากนัก แต่นี่เธอมีถึง 8 คน มันหยามเขาเกินไป ทำให้เขาโกรธจัด แต่แทนที่ภรรยาจะสลด เธอยอมรับว่านอกใจเขาจริง พร้อมชี้ว่าทั้งคู่ควรหย่ากันถ้าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้ 

เมียซุกชู้ 8 คน

          รายงานเผยว่า หลังนายจางใช้กำลังทำร้ายภรรยา เธอก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ และไม่ยอมกลับมาหาเขาอีก ขณะที่แม่ยายเองก็ไม่อยากให้ลูกสาวกลับมาหาลูกเขยอีกต่อไป เพราะรู้เรื่องที่เขาทำร้ายลูกสาวเธอ
 
          แม้นายจางจะตามไปหาเธอถึงบ้านแม่ยาย ก็ยังไม่เห็นวี่แววภรรยา ทำให้สงสัยว่าเธอคงจะหนีไปแล้ว สุดท้ายเขากลับต้องเป็นฝ่ายวิงวอน พร้อมให้อภัยถ้าเธอยอมกลับมาหา 

          "ผมขอโทษ ผมผิดเอง ผมไม่ควรเช็กมือถือเธอ ตลอดหลายปีมานี้ผมก็แค่ออกไปทำงานหาเงิน โดยไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเธอ" นายจาง ระบุ 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สังคม ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เช่น "ใช่ลูกของเขาทุกคนไหม ?" และ "ฉันคิดว่าเรื่องด่วนที่ควรทำตอนนี้ คือการไปตรวจยืนยันความเป็นพ่อ-ลูกก่อนเลย"
 
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT


