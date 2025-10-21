หนุ่มจ่ายเงิน 1.2 แสน ซื้อเดตกับไอดอล ก่อนฝันสลาย บอดี้การ์ดข้างกาย ที่แท้สามีเธอ

หนุ่มจ่ายเงิน 1.2 แสน ซื้อเดต 1 วันกับไอดอล ก่อนรู้ความจริง บอดี้การ์ดข้างกายเธอ แท้จริงคือสามี ฝันสลายเหมือนถูกหลอก ชี้ค่าใช้จ่ายบอดี้การ์ด ตัวเองก็จ่ายให้
ภาพจาก X @touka_aji
ไม่ว่าใครก็คงฝันที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับไอดอลคนโปรดอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งจึงยอมจ่ายเงิน 600,000 เยน (ราว 129,000 บาท) เพื่อให้ได้ไปเดตกับไอดอลสาวที่เขาชื่นชอบ แต่ใครจะความทรงจำดี ๆ จะอยู่กับเขาได้เพียงไม่นาน เมื่อเขาได้รู้ความจริงที่ทำเอาฝันสลาย ว่าบอดี้การ์ดที่ติดตามเธอไปด้วยวันนั้น แท้จริงแล้วคือสามีของเธอ
วันที่ 19 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า โทกะ โทโอซูกิ (Touka Toozuki) ทำงานเป็นไอดอลใต้ดินในจังหวัดโทชิกิ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เธอเป็นที่รู้จักของแฟน ๆ ในฐานะสาวน้อยหน้าหวาน ที่มีความบอบบาง แต่ก็น่าหลงใหลในตัว และยังสร้างฐานแฟนคลับจนมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 80,000 คน เธอยังบรรยายถึงตัวเองบนโซเชียลด้วยว่า อาศัยอยู่กับแมว 2 ตัว
ภาพจาก X @touka_aji
แตกต่างจากไอดอลหรือดาราทั่ว ๆ ไป ไอดอลใต้ดินมักทำการแสดงในงานเล็ก ๆ ระดับท้องถิ่น และบริหารจัดการงานด้วยตัวเอง โดยไม่ได้มีต้นสังกัดใหญ่ ๆ คอยหนุนหลัง แต่ โทกะ โทโอซูกิ ก็ยังครองใจแฟน ๆ ได้ไม่น้อย
จนกระทั่งเดือนตุลาคมนี้ โพสต์จากชายที่ใช้ชื่อว่า "นิโนะ" ได้กลายเป็นไวรัล หลังออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับ โทกะ โทโอซูกิ โดยอ้างว่าเขาหลงรักสาวคนนี้มา 4 ปีแล้ว และหมดเงินไปหลายล้านเยนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และซื้อโฟโต้บุ๊คของเธอ
ภาพจาก X @touka_aji
และแล้วในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โทโอซูกิก็ได้เสนอจะมอบประสบการณ์ "เดต 1 วันที่ดิสนีย์แลนด์" ให้กับแฟนคลับ พร้อมให้สัญญาว่าจะมอบช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนไปเดตกันจริง ๆ ซึ่งนิโนะก็รีบคว้าโอกาสนั้นไว้ และจ่ายเงินไปถึง 600,000 เยน เพื่อซื้อเดตในครั้งนั้น
ค่าใช้จ่ายของเขา ครอบคลุมค่าตั๋ว ค่าอาหาร และค่าถ่ายรูประหว่างวัน พวกเขาใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ กินอาหารด้วยกัน และโพสท่าถ่ายรูปกัน แม้ว่าในวันที่ไปเดต ไอดอลสาวจะพาบอดี้การ์ดไปด้วย 1 คน เพื่อความปลอดภัย แต่เขาก็ไม่ติดขัด แถมยังเป็นเจ้ามือ ออกเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของบอดี้การ์ดคนนี้ด้วย
ภาพจาก X @touka_aji
ในขณะที่เขาบอกว่าเดตครั้งนั้น มอบวันที่อัศจรรย์เหมือนฝันให้แก่เขา แต่เพียงไม่นานความสุขนั้นก็เปลี่ยนเป็นความโกรธจัด เมื่อเขาได้รู้ความจริงว่าบอดี้การ์ดที่ไอดอลสาวพาไป แท้จริงเป็นสามีของเธอ
นิโนะ ระบายความโกรธแค้นผ่านโพสต์ บอกว่าเขาใช้เงินไปหลายล้านเยนเพื่อสนับสนุนเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยไม่รู้เลยว่าเธอแอบแต่งงานไปแล้ว เขาไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจ่ายค่าทริปดิสนีย์แลนด์ให้สามีเธอด้วย
"ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเธอยังโสด ผมรู้สึกเหมือนไอ้หน้าโง่" นิโนะ ระบุ และย้ำว่ารู้สึกเหมือนถูกหลอก
ภาพจาก X @touka_aji
การออกมาแฉเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย รวมถึงการถกเถียงในเรื่องขอบเขตระหว่างไอดอลกับแฟนคลับ โดยบางคนชี้ว่า "นิโนะที่น่าสงสาร เขาคงหมดศรัทธาในตัวคนไปแล้ว" และ "เธอไม่ให้เคารพแฟนคลับของตัวเองเลย ควรจะคืนเงินให้เขานะ เธอไม่ควรปิดบังเรื่องแต่งงาน ไม่ว่ายังไงก็ตาม"
ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม ทางฝั่ง โทกะ โทโอซูกิ ได้ออกแถลงการณ์สั้น ๆ บอกว่าเธออยู่ระหว่างให้ความร่วมมือกับทางตำรวจและทนายความเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว พร้อมชี้ว่าตัวเองเลิกอาชีพไอดอลไปแล้ว ปัจจุบันผันมาทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ และข้อเสนอเดตพิเศษนั้นก็เกิดขึ้นตอนที่เธอไม่ได้เป็นไอดอลแล้ว พร้อมกันนั้นเธอยังขออภัยแฟน ๆ สำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ภาพจาก X @touka_aji
อย่างไรก็ตาม โทโอซูกิไม่ได้ให้คำชี้แจงถึงเรื่องสถานะสมรส ขณะที่ฝั่งนิโนะ อ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่ข่าวลือ หรือทำให้เกิดการคุกคามใด ๆ ก่อนจะตั้งค่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนตัว
เรื่องราวดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงกันสนั่น ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมไอดอลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไอดอลใต้ดินมักถูกคาดหวังให้ครองตัวเป็นโสดเพื่อแฟน ๆ จนมีกฎห้ามเดตเกิดขึ้น เป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายการขายฝัน พร้อมปิดบังชีวิตเบื้องหลังของไอดอลไว้อย่างรัดกุม
ภาพจาก X @touka_aji
สิ่งที่เกิดขึ้นยังทำให้ชาวเน็ตแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย ทั้งส่วนที่เห็นใจแฟนคลับ มองว่าไอดอลควรโปร่งใสเรื่องสถานะความสัมพันธ์ แต่อีกฝั่งก็ออกมาปกป้อง มองว่าหญิงสาวควรมีชีวิตส่วนตัวเป็นของตัวเองเช่นกัน โดยเฉพาะหลังจากที่เธอเลิกเป็นไอดอลแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP