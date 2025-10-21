HILIGHT
อิชิอิ ฟาดกลับ ปมถูกปลดฟ้าผ่า ยังไม่ทันตกลง แต่สมาคมฯ ชิงประกาศ ลั่นไร้ความจริงใจ


          อิชิอิ ฟาดกลับ หลังถูกปลดกุนซือทีมชาติไทย ฟ้าผ่า ลั่นไร้ความจริงใจ แจ้งยกเลิกสัญญากะทันหัน ยังไม่ทันตกลง ประกาศปลดทันที 

มาซาทาดะ อิชิอิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FA Thailand

          เป็นประเด็นร้อนวงการฟุตบอลไทย เมื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และแนวทางการทำทีมลุยผลบอลสดที่ไม่ตรงกับ สมาคมฯ ซึ่งเรียกว่าเป็นการปลดแบบฟ้าผ่า
          

          ล่าสุด (21 ตุลาคม 2568) มาซาทาดะ อิชิอิ โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ เกี่ยวกับเรื่องการถูกปลดดังกล่าว โดยระบุว่า "วันนี้เมื่อตอน 10.00 น. ผมถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เรียกไปพบ โดยบอกว่า ให้มารีแคปการแข่งขัน 2 นัดที่เจอกับไต้หวัน"
          
          หลังรีแคปเสร็จแล้ว อยู่ ๆ ก็ได้รับแจ้งอย่างกะทันหันว่า "จะมีการยกเลิกสัญญาในวันนี้" เหตุผลคือ "เพราะต้องการเปลี่ยนทีมงานทีมชาติ ทุกรุ่นอายุ"
          
          เนื่องจากยังจัดการเรื่องอารมณ์ไม่ได้ ตนจึงไม่ได้ยินยอมหรือมีการลงนามใด ๆ บอกแค่ว่า "ไว้คุยกันใหม่ภายหลัง"
          
          แต่พอช่วงบ่ายกลับประกาศปลดตน คนพวกนี้ช่างไร้ความจริงใจ 
          
          ทั้งนี้ ตนขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทีมชาติไทยมาจนถึงตอนนี้

มาซาทาดะ อิชิอิ
ภาพจาก Instagram masatada_ishii

มาซาทาดะ อิชิอิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FA Thailand

มาซาทาดะ อิชิอิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย 

