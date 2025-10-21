เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม แทบไม่แตะน้ำเปล่า นอนผอมซูบในกองขยะ โชคดียังเจอทัน

เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม กู้ภัยรุดช่วยสภาพหนังหุ้มกระดูก เจ้าตัวรับกินข้าวน้อย แทบไม่ดื่มน้ำเปล่า ดื่มแต่น้ำกระท่อม ชี้สภาพห้องมีแต่ขยะ ถ้าเจอช้ากว่านี้ อาจไม่รอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jirasak Prayonghom
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Jirasak Prayonghom ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โพสต์เล่าเคสอุทาหรณ์ เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม หลังได้รับแจ้งจากหอพักให้เข้าช่วยเหลือชายวัย 23 ปี ที่อยู่ในสภาพอ่อนเพลีย ซูบผอมแบบหนังหุ้มกระดูก
โดยทราบว่าเจ้าของหอพักจะทำการซ่อมบำรุงหอพัก จึงขึ้นมาพบชายคนนี้อยู่ในกองขยะขวดน้ำต้ม (น้ำกระท่อม) ในสภาพผอมซูบ อิดโรยมาก ตาลอย พูดจาสับสน คาดว่าชายคนดังกล่าวตกอยู่ในสภาพนี้มาไม่ต่ำกว่า 1 เดือนแล้ว ขณะที่ภายในห้องมีแต่ขยะ แก้วชานม กล่องข้าว รวมถึงมีขวดน้ำต้มกับขวดปัสสาวะ ส่งกลิ่นเหม็นเต็มห้อง
เมื่อสอบถามเจ้าตัว ชายคนนี้ยอมรับว่าได้ดื่มน้ำต้มมาเป็นเวลานานมาสมควร โดยแทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย ทานข้าวได้น้อย และเก็บตัวอยู่ในหอพัก ขณะนี้เจ้าตัวไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพิมพ์โทรศัพท์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอสงวนไม่ระบุพิกัดหอพักดังกล่าว พร้อมแสดงความคิดเห็นตอบคนที่มาคอมเมนต์ ระบุว่า สาเหตุที่ชายคนนี้อยู่ในสภาพดังกล่าว อาจจะด้วยโรคประจำตัวด้วย แต่มีขวดน้ำต้มอยู่ในห้องจริง ๆ ไม่ต่ำกว่า 10 ขวด
จนเมื่อภาพถูกคนมากมายแชร์ต่อ เจ้าของโพสต์ก็ได้ยืนยันอีกครั้ง ว่าเคสชายกินน้ำต้ม ตนไม่ได้รีทัชรูปแต่อย่างใด เป็นรูปจริง ที่ถ่ายจากสถานที่จริงขณะไปรับเคส และพาน้องส่งโรงพยาบาลเองกับมือ
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่าเคราะห์ยังดีที่มาเจอกัน เพราะจากสภาพนี้หากปล่อยทิ้งไว้ อาจไม่รอดก็ได้
ด้านเพจ Drama-addict โพสต์ถึงเคสนี้ว่า "น้ำต้ม น่าจะหมายถึงน้ำต้มสมุนไพรที่เรารู้กัน พวกน้ำต้มพวกนั้น จะมีผลข้างเคียงระยะยาวได้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ผิวแห้ง ผิวคล้ำ ปากคล้ำ น้ำหนักลด ในบางรายอาจพบปัญหาที่ตับ และลำไส้ได้"