คู่รักนักเรียนในญี่ปุ่น นั่งรอรถไฟไม่ให้เสียเวลา จัดท่าเข้าจังหวะ เสร็จภารกิจในไม่กี่นาที คิดว่าไม่มีใครเห็น ที่ไหนได้เต็มตา
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกตะลึงถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย เมื่อมีคู่รักนักเรียนคู่หนึ่ง อาศัยช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีขณะนั่งรอรถไฟในญี่ปุ่น ประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะกันอย่างแนบเนียน โดยคิดว่าไม่มีคนเห็น แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม
คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า มีวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งในชุดยูนิฟอร์มนักเรียน นั่งอยู่บริเวณม้านั่งบนชานชาลา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้คนอยู่รอบข้าง ทว่ากลับมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามมองเห็น โดยนักเรียนชายนั่งข้างล่าง ส่วนนักเรียนหญิงขึ้นไปนั่งคร่อมด้านบน โดยใช้กระโปรงคลุมปิดส่วนลับอย่างมิดชิด
อย่างไรก็ดี ทั้งสองไม่ได้นั่งตักกันเพียงเท่านั้น แต่ยังขยับโยกขึ้นลง ก่อนที่จะเร่งจังหวะอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เด็กสาวพยายามมองไปรอบ ๆ เพื่อดูว่ามีคนเห็นหรือไม่ ภายในระยะเวลาเพียง 1 นาทีกว่า กิจกรรมที่เข้มข้นของทั้งสองก็เสร็จสิ้นลง ฝ่ายหญิงลุกขึ้นมาจัดเสื้อผ้าและผมให้เรียบร้อย ส่วนฝ่ายชายก็นั่งก้มเล่นโทรศัพท์ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจนี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง และก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมที่น่าอับอายของทั้งคู่ โดยหลายคนรู้สึกไม่พอใจและบางรายก็ประชดประชันเสียดสี
"สังคมเดี๋ยวนี้มีชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความคิดแปลกประหลาดมากเกินไป"
"ทำเรื่องน่าอายในที่สาธารณะได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น"
"สงสัยจะยุ่งมาก ใช้เวลารอรถไฟไม่กี่นาทีให้คุ้มค่ามากที่สุด"
"เกิดอะไรขึ้นกับเด็กสมัยนี้"
"คิดว่าไม่มีใครเห็น แต่ตอนนี้รู้กันหมดแล้ว มันน่าอายจริง ๆ"
ทั้งนี้ มีผู้ใช้โซเชียลบางส่วนสะดุดตากับฝ่ายหญิง ซึ่งเธอมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี และมีใบหน้าที่ดูน่ารักสวยงาม ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเธอถึงแสดงความไม่เหมาะสมเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01