พ่อค้าไก่ปิ้งช็อก เทศบาลเรียกค่าปรับโหด 1.5 แสน พ้อไร้เงินจ่าย หน่วยงานแจงสาเหตุเอาผิด

หนุ่มพ่อค้าไก่ปิ้งช็อก ถูกเทศบาลเรียกค่าปรับ 159,000 บาท ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข เจ้าตัวงงสาเหตุ พ้อไร้เงินจ่ายล่าสุดเทศบาลปากเกร็ดแจงจังหวัด ยินดีไกล่เกลี่ย
จากกรณีที่เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีหนังสือส่งถึงผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ให้ไปเสียค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยพบว่ามีผู้ประกอบรายย่อยบางรายถูกเรียกค่าปรับตั้งแต่ 9 หมื่นบาทไปจนถึง 1.5 แสนบาท สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายธวัชชัย อายุ 25 ปี หนุ่มพ่อค้าไก่ปิ้งเสียบไม้ ซึ่งถูกทางเทศบาลนครปากเกร็ดส่งหนังสือให้ไปชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข เป็นเงินจำนวน 159,000 บาท เผยว่า เมื่อหลายเดือนก่อน มีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่มาตรวจสอบ ตนชี้แจงไปว่าทำอาชีพขายหมูปิ้งกับไก่ปิ้ง ใช้พื้นที่หน้าบ้านเป็นที่ล้างภาชนะ ส่วนหมูกับไก่จะรับแบบสำเร็จรูปเสียบไม้มาแช่ตู้แช่อาหารไว้เตรียมขายเท่านั้น โดยทำอาชีพนี้มานาน 4 ปี แต่ละวันมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 300 - 500 บาท วันไหนฝนตกขายไม่ดีก็จะเหลือประมาณ 200 บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็บอกกับตนว่า จะมีค่าปรับตามไปในภายหลัง
จนกระทั่งวันที่ 2 ตุลาคม เทศบาลส่งหนังสือให้ไปชำระค่าปรับจำนวน 159,000 บาท ภายใน 30 วัน สร้างความงุงงงและตกใจว่าทำไมถึงได้เรียกค่าปรับสูงมาก และใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคิดค่าปรับถึงขนาดนี้ ยอมรับว่าคงไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่าย เพราะทุกวันนี้หยุดขายของมาเป็นเดือน ๆ แล้ว หลังเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วสั่งให้ทำตามระเบียบต่างๆ ทั้งติดถังดักไขมัน ซึ่งตนก็ได้ติดตั้งแล้ว แต่จะเพิ่มให้ตนต้องสั่งซื้อตู้แช่อาหารแบบเป็นชั้นวางกับถังดับเพลิง รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ อีก แต่ตนไม่มีทุนมากพอ จึงหยุดขายไปแล้วหันไปเป็นไรเดอร์วิ่งรับ-ส่งอาหารแทน โดยสงสัยว่าทำไมต้องเรียกเก็บค่าปรับมหาศาลกับผู้ค้ารายย่อยขนาดนี้
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวว่า เมื่อเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีมีการจัดประชุมเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่ เมื่อมีการพิจารณาเอกสารครบถ้วนและมีมติให้ทางเทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด
กรณีของ คุณธวัชชัย มีความผิด 3 ฐานด้วยกัน ฐานแรกคือการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข ตามมาตรา 38 และ มาตรา 72 ซึ่งมีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 37,500 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้หยุดประกอบกิจการแต่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่ง ซึ่งต้องถูกปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข มาตรา 45 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 37,500 บาท รวม 2 ฐาน จะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท
ต่อมายังดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและฝ่าฝืนคำสั่งไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ทำให้ถูกปรับเป็นรายวัน กรณีนี้ทางจังหวัดจึงพิจารณาว่า เหตุที่ฝ่าฝืนดำเนินการโดยที่แจ้งให้หยุดประกอบกิจการก็ไม่ปฏิบัติตามและไม่มาขออนุญาต รวมทั้งยังดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดจึงพิจารณาให้มีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทต่อวัน จึงถูกปรับในส่วนนี้เพิ่ม 28 วัน เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท ยอดรวมทั้งหมด 159,000 บาท
ซึ่งค่าปรับในส่วนนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เทศบาลถือเป็นคนกลางทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ส่วนจังหวัดก็มีหน้าที่พิจารณาฐานความผิดและฐานความรุนแรงว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ สร้างความเดือดร้อนในวงกว้างหรือในวงแคบ และคณะกรรมการระดับจังหวัดถึงจะมีมติออกมาว่าจะปรับในแต่ละรายเท่าไหร่ การที่ส่งหนังสือให้กับทางผู้ประกอบการ ผู้ถูกร้อง เราจะแจ้งสิทธิ์ว่าสามารถอุทธรณ์ได้หากไม่เห็นด้วย ซึ่งก็จะพิจารณาตามเหตุแห่งความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ
การที่เทศบาลดำเนินการและมีประชาชนที่ถูกปรับและได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ทางเทศบาลก็ไม่สบายใจ เพราะว่าเงินจำนวนนี้ถือเป็นเงินจำนวนไม่น้อย แต่อยากขอความเห็นใจว่า ถ้าหากไม่ทำ จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะในเมื่อมีผู้ร้อง ผู้ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลเป็นคนของประชาชน เป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งระเบียบกฎหมายมีไว้เพื่อให้บ้านเมืองอยู่กันได้อย่างปกติสุข
เบื้องต้น จากข้อมูลที่ทางเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉลี่ย 1 ปี มีจำนวน 800 ราย ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีประมาณ 500 ราย ที่มีเหตุลักษณะนี้ สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถไกล่เกลี่ยได้ประมาณ 485 ราย โดยมี 15 ราย ที่ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายและไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งในปัจจุบันทางเทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่งมีการปรับลักษณะนี้ 6 รายแรก ทั้งนี้ยินดีที่จะไกล่เกลี่ยและไม่อยากมีปัญหากับประชาชน
ขอบคุณข้อมูลจาก
ภาพจาก