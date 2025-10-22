HILIGHT
เปิดตัว ผู้ประกาศน้องใหม่ ช่อง 3 ดีกรีไม่ธรรมดา ด้าน สรยุทธ เผยวันนี้ น้องไบรท์ ไปไหน

           สรยุทธ เปิดตัว ผู้ประกาศน้องใหม่ ช่อง 3 เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ดีกรีไม่ธรรมดา ประเดิมจัดกรรมกรข่าว คุยนอกจอ แทน น้องไบรท์ ชั่วคราว - สรยุทธ เผยแล้ว น้องไบรท์ ไปไหน

เฟิร์น สุชาดา เปิดตัวช่อง 3
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           วันที่ 22 ตุลาคม 2568 รายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ทางช่อง สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว มีการเปิดตัว เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล อดีตผู้ประกาศข่าวจาก PPTV เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว 3 โดยประเดิมร่วมจัดกรรมกรข่าว คุยนอกจอ แทน ไบรท์ พิชญทัฬห์ ในวันนี้

เฟิร์น สุชาดา เปิดตัวช่อง 3
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           ด้าน สรยุทธ เผยว่า น้องไบรท์ มีอาการอาหารเป็นพิษ แพ้ยาฆ่าเชื้อ หลังจัดเรื่องเล่าเช้านี้จึงส่งกลับบ้านไปแล้ว วันนี้เลยเปิดตัว เฟิร์น สุชาดา เนื่องจากช่อง 3 จะจัดทำรายการออนไลน์ตอนเย็น ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป แล้วเดี๋ยวปีใหม่จะขึ้นสู่หน้าจอช่อง 3 

เฟิร์น สุชาดา เปิดตัวช่อง 3
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

            วันนี้เรียกตัวมากะทันหัน เอามาช่วยก่อน ขณะที่น้องไบรท์ต้องไปพักผ่อนร่างกายเพราะแพ้ยา เลยดึงตัว น้องเฟิร์น มาแบบฉับพลัน เดี๋ยวเจอกันเต็ม ๆ กับรายการทอล์คการเมืองตอนเย็นทางออนไลน์ช่อง 3

เฟิร์น สุชาดา เปิดตัวช่อง 3
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เฟิร์น สุชาดา โพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า ตอนนี้เฟิร์นไม่ได้ทำรายการที่ PPTV แล้ว เนื่องจากเฟิร์นกำลังขยับขยายไปทำงานข่าวในบทบาทใหม่ ๆ  ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่อยู่กับ PPTV เฟิร์นได้รับโอกาสให้ทำรายการดี ๆ ของช่อง โดยเฉพาะรายการทอล์ก ที่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จริง ๆ และด้วยจังหวะเวลาและโอกาสใหม่ ๆ จึงมีงานข่าวอีกหลายอย่างที่เฟิร์นอยากขยับไปลองทำดู ขอบคุณการซัพพอร์ตและการติดตามจากผู้ชมและแฟนรายการทุกท่าน  


