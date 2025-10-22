HILIGHT
สาวกรี๊ดสุดเสียง จู่ ๆ ตะกร้าขยับเองต่อหน้า เชื่อผีลุงข้างบ้านหลอก พอลองซูมดูถึงกับพีค

          สาวผวา เห็นตะกร้าขยับเอง กรี๊ดลั่นรีบวิ่งจนขาพลิก นึกว่าผีลุงข้างบ้านมาหลอก พอซูมวงจรปิดดูเจอต้นตอสุดพีค กลายเป็นไวรัลกว่า 2 ล้านวิว 

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra


          เป็นความเชื่อของคนไทยหลายคน เมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่มีคนใกล้ตัวจากไป บางทีอาจจะตามมาซึ่งเรื่องราวแปลก ๆ ยามค่ำคืน ทำให้อาจถูกนำไปโยงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณ แต่บางครั้งต้นตอที่แท้จริงอาจจะมาจากสิ่งใกล้ตัวจนลืมนึกไปก็เป็นได้

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

          วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @sujxra โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่ทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้น เมื่อจู่ ๆ ตะกร้ากลับขยับเองต่อหน้าต่อตาโดยไม่ได้มีลมพัดแต่อย่างใด แต่งานนี้ต้นตอกลับไม่ใช่ผีอย่างที่คิด

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

          เจ้าของคลิป ระบุว่า "ลุงข้างบ้านเสีย มาเอาของที่บ้าน ตะกร้าขยับเอง นึกว่าโดนผีหลอก ที่ไหนได้... กรี๊ดจนเจ็บคอ วิ่งจนขาพลิก" โดยในคลิปจะเห็นว่า จังหวะที่หญิงสาวเดินมาเห็นตะกร้านั้น มีแมวสีดำเดินอยู่ใกล้ ๆ ก่อนที่มันจะถีบตะกร้าแล้วหนีไปอย่างรวดเร็ว แต่หญิงสาวทั้งสองคนไม่ทันเห็นแมว จึงตกใจนึกว่าผี ต่างคนต่างกรี๊ดเสียงดังและวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยทีเดียว

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

          คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2 ล้านครั้ง ซึ่งปรากฏว่าชาวเน็ตเห็นแล้วต่างเอ็นดูสาวทั้งสองคน ที่งานนี้พอเห็นตะกร้าขยับปุ๊บ พวกเธอก็กรี๊ดลั่นแล้วพากันวิ่งทันที งานนี้ถ้าไม่มีวงจรปิดอาจจะเชื่อว่าโดนผีหลอกเข้าเต็ม ๆ งานนี้ต้องโทษแมวที่มาเล่นตะกร้าตอนคนเดินผ่าน ไม่ได้เกี่ยวกับลุงข้างบ้านที่เพิ่งเสียแต่อย่างใด

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดลั่น ตระกร้าขยับเอง
ภาพจาก TikTok @sujxra

สาวกรี๊ดสุดเสียง จู่ ๆ ตะกร้าขยับเองต่อหน้า เชื่อผีลุงข้างบ้านหลอก พอลองซูมดูถึงกับพีค อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2568 เวลา 15:10:05 1,170 อ่าน
