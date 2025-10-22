HILIGHT
อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศข่าวแต่งงาน เปิดภาพเจ้าสาวคนสวย ฟาดถึงคนแซะข่าวเก่า

          อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยโมเมนต์ถ่ายพรีเวดดิ้ง ว่าที่เจ้าสาวสวยมาก แต่ไม่วายโดนแซะ ลั่นอยากแซะก็เชิญ พร้อมฟาดคนถามถึงเจ้าสาว มารยาทนั้นสำคัญ !

อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว

          เป็นหนึ่งในคนที่ผู้คนยังจดจำกันได้ สำหรับ กาโตะ พงศกร จันทร์แก้ว หรือ หลวงพี่กาโตะ อดีตพระชื่อดังซึ่งถูกแฉมีข่าวฉาวกับสีกา รวมถึงมีประเด็นยักยอกเงินวัดมาเปย์สีกา กระทั่งเจ้าตัวตัดสินใจสึกพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยักยอกเงินวัด

          ล่าสุด (22 ตุลาคม 2568) อดีตหลวงพี่กาโตะ ได้กลายมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่เจ้าตัวประกาศเตรียมแต่งงาน พร้อมเปิดโมเมนต์ถ่ายพรีเวดดิ้งหวานกับว่าที่เจ้าสาว


อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว

          งานนี้ทำให้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดี บ้างก็ชื่นชมในความสวยของว่าที่เจ้าสาว แต่ขณะเดียวกันก็มีคนพูดถึงเรื่องราวเก่า ๆ ทำเอาเจ้าตัวทนไม่ไหว ต้องออกมาปกป้องว่าที่เจ้าสาว โดยโพสต์เฟซบุ๊กว่า... 

          "ผมประกาศแล้วว่า...จะแต่งงาน อ่านสักนิดนะครับ มีหลายช่อง ที่ลงข่าวในโซเชียล ผมขอบคุณมาก และมีแฟน ๆ Fc มากมาย ที่รอดูว่าเจ้าสาว คือใคร คนที่ไหน เมื่อได้เห็นหน้าเจ้าสาว....มีคนชมมากมายว่าสวย และยินดีกับผม ขอบคุณมากนะครับ สำหรับคำชม

          แต่ก็มีบางคอมเมนต์ ที่ยังแซะเรื่องราวในอดีตเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมก็เข้าใจและน้อมรับครับ แต่ผมไม่ได้เก็บมาคิด เพราะมันเป็นอดีตแล้ว จะไปแก้ก็ไม่ได้แล้ว ชีวิตยังไปข้างหน้า ผมห้ามใครคิดไม่ได้อยู่แล้ว แต่ผมอยากพูดสักนิดนึงครับ

          ครั้งผมอายุ 22 ปี จนตอนนี้ผม 26 แล้ว ผมรู้ผิด รู้ถูก ทุกอย่างครับ ผมขอกราบขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส และยังรักยังติดตาม เมตตาผมเหมือนเดิม แต่ในส่วนช่องผมส่วนตัว น้อยคนที่จะด่าจะแซะ ส่วนใหญ่คือช่องอื่น ๆ ที่ลงข่าวไป

          แต่คนที่พิมพ์แซะ คือคนที่ไม่ได้อะไรกับผมอยู่แล้ว แต่อยากจะบอกว่า...ขอโทษอีกครั้งครับ จะแซะต่อ หรือเกลียดต่อ ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลครับ บางคอมเมนต์ ถามมาว่า เจ้าสาวคือคนที่เป็นข่าวใช่ไหม ?

          ผมอยากบอกว่า... มารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญครับ พี่ ๆ เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร แล้วมาเห็นคอมเมนต์แบบนี้ ผมก็เห็นใจเขา ขอบคุณครับ"

อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว

อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว

อดีตหลวงพี่กาโตะ ประกาศแต่งงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว





