หลุดมายังไง ? มีดพับถูกยึดที่สนามบิน ก่อนโผล่ขายกลุ่มมือสอง - สนามบินแจงแล้ว

หลุดมายังไง ? สาวถูกยึดมีดพับที่สนามบิน ก่อนโผล่ขายกลุ่มมือสอง จี้สอบทุจริตหรือไม่ ล่าสุด สุวรรณภูมิแจงแล้ว ชี้ของที่ถูกยึดจะถูกทำลาย แต่อาจมีการส่งบริจาคหากมีการร้องขอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chongpriang Taonangam
เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ หลังจากวานนี้ (21 ตุลาคม 2568) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chongpriang Taonangam ออกมาเปิดเผยเรื่องมีดพับของเธอ ซึ่งถูกยึดไปก่อนหน้านี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ล่าสุดกลับพบว่ามีคนนำมาโพสต์ขายลงกลุ่มออนไลน์ แถมยังมีคนซื้อไปแล้ว นำมาสู่การตั้งคำถามว่า ของชิ้นดังกล่าวหลุดออกมาจากสนามบินได้อย่างไร
โดยจากโพสต์ ระบุว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เธอเจอว่ามีคนนำมีดพับของเธอมาลงขายในกลุ่มออนไลน์ หลังเธอถูกยึดมีดพับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยโพสต์นั้นปิดการขายไปแล้ว แต่เธอทักไปแจ้งว่า "มีดนั้นเป็นของเรา" และขอให้ผู้ขายติดต่อกลับ เพราะเธออยากรู้ว่าของชิ้นนี้หลุดออกมาจากสนามบินได้อย่างไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chongpriang Taonangam
ฝั่งผู้ขายตอบว่า "ให้โอนเงินมาก่อน ถึงจะส่งของให้" และหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายถึงที่มาของมีด จนเธอต้องบอกไปว่า มีดชิ้นนี้ถือเป็นของกลางที่ออกมาผิดกฎหมาย และน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในระบบของ AOT (การท่าอากาศยานไทย)
หลังจากนั้น ผู้ขายได้ลบโพสต์และลบข้อความแชตทั้งหมดออก คาดว่าน่าจะรู้ตัวว่ามีปัญหาแน่ แต่แล้วก็กลับมาคุยอีกครั้ง บอกว่า "ตกใจเลยลบทุกอย่าง" ซึ่งไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดูดีขึ้นเลย
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ชี้ว่า ตอนนี้เธอไม่ได้ต้องการมีดคืนแล้ว แต่อยากได้ความจริงว่า "ของกลางจากสนามบินออกมาขายนอกได้อย่างไร" และอยากรู้ว่าเป็นเพราะ การทุจริต หรือมีการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
เธอได้โทร. แจ้งไปยัง AOT แล้ว ทางนั้นแนะนำให้ติดต่อ สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และเธอก็ได้แจ้งไปยัง ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอความคืบหน้าภายใน 1 - 2 สัปดาห์ หากเรื่องเงียบ ให้โทร. ติดตามได้
ทั้งนี้ เธออยากให้เรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงที่สุด เพราะเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่เคยถูกยึดของมีมูลค่าที่สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นมีดพับ ของสะสม หรือแม้แต่น้ำหอมราคาแพง ซึ่งของเหล่านั้น ไม่ควรถูกนำออกมาขายต่อ หรือ "หลุด" ออกไปอยู่ในตลาดมือสองได้แบบนี้
ทั้งนี้ เธอมีหลักฐานแชตและภาพจากโพสต์ พร้อมให้ยืนยันได้ทั้งหมด
นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าเจ้าของโพสต์เพิ่งจะออกมาโพสต์เล่าเรื่องมีดพับที่ถูกยึดไปนี้เมื่อเดือนก่อน โดยเธอลืมมีดพับนี้ไว้ในกระเป๋า จนมาถูกเปิดกระเป๋าตรงจุดตรวจสัมภาระ แม้จะเสียดายแต่สุดท้ายก็ยอมให้พนักงานยึดไปตามกฎ และเมื่อมีคนเข้ามาสอบถามว่าเธอจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นมีดพับของเธอ เจ้าของโพสต์ว่านี่เป็นมีดพับแบบคัสตอม ที่เธอสั่งทำขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chongpriang Taonangam
ต่อมา เฟซบุ๊ก AOT Official เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่า "สวัสดีค่ะ แอดมินต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ ทั้งนี้ แอดมินขอทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมค่ะ โดยกรุณาส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่ช่องทาง inbox ของ AOT Official ค่ะ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว ไปติดตามและตรวจสอบเรื่องตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ขณะที่ล่าสุด (22 ตุลาคม) เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ดังนี้
"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์โพสต์มีดพับผู้โดยสารถูกนำมาขายในกลุ่มออนไลน์
ตามที่ปรากฏโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Chongpriang Taonangam" ระบุว่าพบมีดพับของตน ซึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิดำเนินการยึดไว้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ปรากฏถูกนำออกมาประกาศขายในกลุ่มออนไลน์ "Leatherman Thailand Club" นั้น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเรียนชี้แจงว่า ทสภ. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้ดำเนินการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามก่อนขึ้นเครื่อง โดยไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำวัตถุแหลมคม หรือสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในพื้นที่เขตหวงห้ามของสนามบินหรือขึ้นไปบนอากาศยาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมทั้งมาตรการของ AOT เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินอากาศ
ทั้งนี้ หลังจากผู้โดยสารได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตรวจค้นว่าสิ่งของดังกล่าวไม่สามารถนำผ่านจุดตรวจค้นเพื่อขึ้นเครื่องได้ ผู้โดยสารสามารถดำเนินการได้ 3 แนวทาง คือ
1. จัดส่งสิ่งของกลับทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง
2. นำสิ่งของไปกับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
3. นำไปทิ้งในกล่องใส่วัตถุของมีคมที่ ทสภ. จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยกล่องดังกล่าวจะมีการปิดล็อกไว้เพื่อควบคุมรักษาความปลอดภัย และป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึง ซึ่งผู้โดยสารต้องเป็นผู้ทิ้งด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่มิได้ทำการยึดสิ่งของจากผู้โดยสารโดยตรง
สำหรับสิ่งของต้องห้ามที่ผู้โดยสารไม่สามารถนำผ่านจุดตรวจค้นได้และได้ทำการทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย โดยจะมีคณะทำงานจัดเก็บวัตถุต้องห้ามเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้ว ทสภ. จะดำเนินการนำสิ่งของไปทำลาย
ทั้งนี้ ในระหว่างรอการทำลาย หากมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหนังสือขอรับการบริจาคเพื่อนำไปเป็นสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทสภ. จะทำการบริจาคส่งมอบให้ต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการบริจาคสิ่งของต้องห้ามฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2568 ทสภ. ได้บริจาคสิ่งของดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่ร้องขอ จำนวน 7 หน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ทสภ. ได้ยกเลิกการบริจาควัตถุแหลมคมหรือสิ่งของต้องห้ามทุกประเภท โดยจะดำเนินการนำของต้องห้ามทั้งหมดไปทำลายอย่างเหมาะสมภายใต้การตรวจสอบ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง"