ฉาวแรง ! ทากาฮาชิ รัน นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นคนดัง เจอแฉคบซ้อน เข้า รร. กับสาว AV

สื่อญี่ปุ่นแฉ ทากาฮาชิ รัน นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นคนดัง นอกใจแฟนสาวอินฟลูเอนเซอร์ คบซ้อนนอนกับสาว AV ชื่อดัง
ภาพจาก Instagram ran.volleyball0902
วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ยาฮูนิวส์เจแปน รายงานว่า ทากาฮาชิ รัน (Takahashi Ran) นักวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่น วัย 24 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและมีแฟน ๆ ผู้ติดตามทั่วโลก เจอประเด็นอื้อฉาวร้อนแรง เมื่อชูคัง บุนชุน (Shukan Bunshun) นิตยสารรายสัปดาห์ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์เรื่องความรักกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง รวมไปถึงการนอกใจคบซ้อนกับผู้หญิงคนอื่น
นัดเจอที่โรงแรม
โดย Shukan Bunshun ระบุว่า คืนวันที่ 1 ตุลาคม รันได้ไปดินเนอร์ปาร์ตี้ที่ร้านอาหารย่านรปปงหงิ ในกรุงโตเกียว ซึ่งมีกลุ่มเพื่อนนักกีฬา และผู้หญิงหลายคนที่นั่น กระทั่งเวลาราว 03.00 น. รันได้ออกมาจากร้าน และได้แอบนัดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงแรม ซึ่งคือ อุกะ (Uka) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 26 ปี ซึ่งมีแหล่งข่าวเผยว่า เธอกำลังคบหากับรัน
รายงานอ้างอิงบุคคลใกล้ชิดอินฟลูฯ สาว ระบุว่า เธอรู้จักรันผ่านคนในเอเจนซี่ของเธอ และทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยรันอยู่ที่โอซาก้า ส่วนอุกะอยู่ในโตเกียว เป็นความสัมพันธ์ทางไกล แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไปหากันบ่อยมาก และพวกเขาบอกคนรอบข้างว่าเป็น "คู่จริง" (คู่รักที่มีความสัมพันธ์จริงจัง)
ขณะที่ทางต้นสังกัดของรัน และเอเจนซี่ของอุกะ ได้ตอบถึงกรณีความสัมพันธ์ของทั้งสองเพียงว่า "เราปล่อยให้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของแต่ละคน"
คบซ้อนสาว AV
อย่างไรก็ตาม เรื่องที่น่าตกใจก็คือ รายงานล่าสุดทาง Shukan Bunshun ได้เปิดเผยออกมาว่า หญิงสาวที่นักวอลเลย์หนุ่มรายนี้แอบไปใช้เวลากลางคืนด้วย ไม่ได้มีแค่อินฟลูฯ สาว แต่มีผู้หญิงอีกคนคือ ไซกะ คาวาคิตะ (Saika Kawakita) สาวนักแสดง AV ชื่อดัง ค่าย S1 ซึ่งหมายความว่า เขาคบซ้อนผู้หญิง 2 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน
รายงานระบุว่า ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น รันได้นัดเจอกับคาวาคิตะ ที่ร้านอาหารย่านรปปงหงิเช่นเดียวกัน ซึ่งมีห้องอาหารและห้องคาราโอเกะส่วนตัว กระทั่งเวลาประมาณ 03.30 น. รันออกมาจากร้านอาหารและได้เรียกแท็กซี่ จากนั้นเขาและคาวาคิตะได้เข้าไปนั่งเบาะหลังด้วยกัน ก่อนที่แท็กซี่จะขับพาทั้งสองไปส่งที่โรงแรม
ต่อมา ในวันที่ 30 กันยายน เวลา 23.00 น. รันได้ไปสถานีรถไฟชินางาวะ ในโตเกียว พร้อมผู้จัดการคนหนึ่ง แล้วไปเช็กอินที่โรงแรม ก่อนที่ผู้จัดการจะกลับออกไป แล้วรันก็ได้ชวนคาวาคิตะมายังห้องพักของเขา กระทั่งบ่ายของอีกวัน คาวาคิตะได้กลับออกมาในสภาพที่ไม่ได้แต่งหน้า ก่อนที่รันจะตามออกมาและขึ้นรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังสตูดิโอถ่ายภาพในโตเกียว
และในคืนวันนั้น (1 ตุลาคม) รันก็ได้ไปร่วมดินเนอร์ปาร์ตี้ที่ร้านอาหารในย่านรปปงหงิ (คนละร้านกับวันก่อน) และครั้งนี้คนที่เขานัดไปที่โรงแรมด้วยเป็นอุกะ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า รันชอบส่งข้อความ DM ถึงคนดังที่เขาสนใจ เขามักจะบอกคนอื่นว่า "คนนั้นคนนี้ตอบกลับฉัน !" โดยเขารู้จักคาวาคิตะผ่าน DM และยังเคยชวนเธอไปดูการแข่งขันของเขาด้วย
บอกว่าเป็นแค่เพื่อน
และล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ทีมข่าวของ Shukan Bunshun ได้พบรันและอุกะอยู่ด้วยกันที่โอซาก้า จากนั้นในวันถัดมาผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปถามรันว่า คนที่เขาอยู่ด้วยเมื่อวานคืออุกะใช่ไหม ซึ่งรันตอบว่าใช่ แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปซาวน่าด้วยกัน โดยรันยอมรับว่าไปโรงแรมด้วยกัน แต่ไปดื่มด้วยกันกับหลายคน รันบอกว่าไม่ได้กำลังคบหากับอุกะ และยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
ประเด็นดังกล่าวสร้างความตกตะลึง และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องการคบซ้อน และสาวอีกคนนั้นเป็นนักแสดง AV ชื่อดัง หากเป็นเรื่องจริงตามนั้น หลายคนเกรงว่าความนิยมของเขาอาจจะลดลงอย่างมาก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเขาในอนาคต
ซุปตาร์วอลเลย์บอล
สำหรับรัน เป็นผู้เล่นวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่น ตำแหน่งตบหัวเสา (Outside Hitter) ตั้งแต่อายุ 19 ปี และเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติญี่ปุ่น และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงโตเกียว ไม่เพียงแค่ผลงานการเล่นที่โดดเด่น แต่รูปลักษณ์ที่สดใส ทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และมีแฟนคลับมากมายทั่วโลก
นอกจากผลงานด้านกีฬาวอลเลย์บอล เขายังปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงร่วมถ่ายโฆษณาให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก บนอินสตาแกรมของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 2.7 ล้านฟอลโลเวอร์ ติดอันดับเป็นเบอร์ต้น ๆ ของนักกีฬากีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วโลกในยุคปัจจุบัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Shukan Bunshun, Yahoo News Japan