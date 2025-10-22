HILIGHT
ส่องภาพล่าสุด ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป ที่กำลังเป็นกระแสร้อนตอนนี้

          เปิดภาพล่าสุด ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป ที่กำลังเป็นกระแสร้อนตอนนี้ หลังตกเป็นประเด็นฉาวกับ ทากาฮาชิ รัน  

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

          กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวสุดร้อนแรงในญี่ปุ่นขณะนี้ (22 ตุลาคม 2568) กรณีของ ทากาฮาชิ รัน (Takahashi Ran) นักวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่น วัย 24 ปี ที่ถูกสื่อดัง Shukan Bunshun ออกมาแฉภาพพร้อมเรื่องราวการคบซ้อนกับอินฟลูเอนเซอร์สาวและนักแสดงสาว AV ชื่อดัง 

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

          ชื่อของ ไซกะ คาวาคิตะ (Saika Kawakita) นางเอกสาว นางเอก AV วัย 26 ปี ระดับตัวท็อปของวงการ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้ หลังจากเธอถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครั้งนี้ 

          คาวาคิตะ สาวเจ้าของคัพ E ผู้มีใบหน้าสวยหวานและรูปร่างเพรียวบาง ภาพลักษณ์อันน่าหลงใหล ประกอบกับเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจ รวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ของเธอที่สะท้อนทั้งความอ่อนโยนและความปรารถนาอันแรงกล้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เธอเป็นนักแสดง AV ที่มีความนิยมเป็นลำดับต้น ๆ ในญี่ปุ่น 

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official


          คาวาคิตะ เดบิวต์เมื่อปี 2561 กับค่ายชื่อดังอย่าง S1 ผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอประสบความสำเร็จและกลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง แต่ปรากฏว่าในปี 2562 เธอได้ประกาศอำลาวงการอย่างกะทันหัน สร้างความตกใจให้กับแฟน ๆ และพากันตั้งคำถามถึงเหตุผลเบื้องหลัง 

          อย่างไรก็ดี หลังจากหายไป 2 ปี ในปี 2564 คาวาคิตะได้คัมแบ็กหวนคืนสู่วงการอย่างยิ่งใหญ่ กลับมาร่วมงานกับค่าย S1 อีกครั้ง พร้อมด้วยพลังและความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยม ปล่อยผลงานที่โดดเด่นระดับแถวหน้า ยิ่งตอกย้ำชื่อเสียงของเธอในวงการและฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น 

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

          โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คาวาคิตะเพิ่งจะมาจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยด้วย สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทยไปตาม ๆ กัน 

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official

ไซกะ คาวาคิตะ นางเอก AV เบอร์ท็อป
ภาพจาก Instagram saika_kawakita__official







