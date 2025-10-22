กัน จอมพลัง พูดแล้ว มูลนิธิเป็นของใคร ทำไมไม่เป็นประธาน - บอส ณวัฒน์ ซัดแรง

กัน จอมพลัง แจงสาเหตุ ทำไมไม่มีชื่อเป็นประธาน หรือกรรมการในมูลนิธิ สรุปมูลนิธิเป็นของใคร ด้านบอส ณวัฒน์ ซัดแรง
จากกรณี เฟซบุ๊กทนายดัง นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ได้โพสต์แชร์ข้อมูล เกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยมีข้อบังคับข้อ 39 กำหนดว่า "ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า"
เหตุนี้จึงเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย โดยล่าสุด (22 ตุลาคม 2568) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์คลิปทางเฟซบุ๊กอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมกับแคปชั่นในคลิปว่า "การทำความดีมันยาก"
โดยกัน กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นประธาน หรือกรรมการ ถามว่าแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหน ตนเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เป็นชื่อของตน แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งตนเป็นอะไรไป แล้วมีคนอื่นมาขับเคลื่อนมูลนิธิ แปลว่ามันไม่โปร่งใสเหรอ ? ผมตั้งใจทำมูลนิธินี้ขึ้นมา เพื่อให้ชื่อตนช่วยคน หากวันใดที่ตนไม่อยู่จะได้ช่วยคนอื่นต่อไป
กัน เผยว่า การบริหารแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิใหญ่ ๆ ระดับประเทศ มูลนิธิของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ก็เอาผู้บริหารมาบริหารองค์กร ตนลงพื้นที่อย่างหนัก จะต้องมาทำงานเอกสารด้วยเหรอ การมีผู้บริหารคนอื่นมาบริหารจะโปร่งใส และขับเคลื่อนได้ในยามที่ตนไม่อยู่
กัน กล่าวตัดพ้อว่า "ถ้าการทำความดีมันยากขนาดนี้ ต่อไปใครจะกล้าทำความดี"
ส่วนประเด็นเรื่องข้อ 39 กัน จอมพลัง ระบุว่า "หากเลิกมูลนิธิ กันจอมพลัง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ก็ยังไม่ได้เลิก ยังคงทำงานอยู่ และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลนิธิธรรมนัส เวลาจะคัดคนครับ"
ขณะเดียวกัน ทางด้าน บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยว่าได้เคยร่วมโอนเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จำนวน 50,000 บาท เพราะคิดว่าเป็นของกัน จอมพลัง เพิ่งรู้ว่าเป็นของคนอื่น ควรแจ้งให้รู้ก่อนโอน
