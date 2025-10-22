แฉนักแสดงฉาว ลวงคนเกาหลีใต้ไปทำงานที่กัมพูชา ก่อนขายให้แก๊งโจรแลกเงินหลักแสน

อดีตนักแสดงเกาหลีใต้ ถูกแฉเป็นนายหน้าค้ามนุษย์ หลอกเพื่อนร่วมชาติไปทำงานล่ามที่กัมพูชา ก่อนขายให้แก๊งโจรแลกเงินหลักแสน ด้านเหยื่อเล่าย้อนประสบการณ์เหมือนฝันร้าย
ตามรายงานของ Dong-A Ilbo ระบุว่า เอ (นามสมมติ) เป็นนางแบบและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ เธอนั้นมีโปรไฟล์ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลี บ่งบอกถึงสถานะที่มีชื่อเสียงพอสมควรในวงการ แต่ในอีกบทบาทหนึ่ง เอ กลับมีพฤติกรรมหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติไปเป็นเหยื่อให้กับแก๊งค้ามนุษย์ หลังจากเชิญชวนให้ บี (นามสมมติ) ผู้เสียหาย ไปทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลจาก ส.ส. พัคชานแด จากพรรคประชาธิปไตย ที่ได้รับจากกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ ระบุว่า จำนวนผู้ที่เดินทางออกไปยังกัมพูชาและไม่เดินทางกลับ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวล โดยปี 2564 มีช่องว่างเพียง 113 คน ปี 2565 ความแตกต่างเพิ่มขึ้นเป็น 3,209 คน จากนั้นเป็น 2,662 คนในปี 2566 และ 3,248 คนในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีชาวเกาหลีหลายพันคนที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศในแต่ละปี
เมื่อ บี เดินทางถึงกรุงพนมเปญ เอ ได้ไปพบเหยื่อด้วยตนเอง พร้อมบอกว่างานที่จะพาไปทำนั้นง่ายและได้เงินดี ก่อนจะพา บี ไปยังอพาร์ตเมนต์ติดทะเลในเมืองสีหนุวิลล์ แต่เมื่อถึงที่พัก บีกลับถูกชาย 3 คนทำร้ายร่างกาย และถูกยึดทั้งหนังสือเดินทางกับโทรศัพท์มือถือไป
จากการสืบสวนภายหลังพบว่า เอ ทำการติดต่อขาย บี ให้กับแก๊งอาชญากรในพื้นที่ในราคา 5 ล้านวอน (ประมาณ 115,000 บาท)
บี ถูกกักขังอยู่ในอาคารแห่งหนึ่ง ถูกบังคับให้ไลฟ์โป๊เปลือย พร้อมบังคับให้อ้อนขอเงินบริจาค จากผู้ชม หากเธอไม่สามารถทำยอดรายวันถึงเป้าที่กำหนด เธอก็จะถูกด่าทอและทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้าย
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ครอบครัวของ บี เอะใจกับความผิดปกติ เมื่อพบเบาะแสสุดท้ายที่เธอเดินทางมาที่กัมพูชา ก่อนจะขาดการติดต่อกับครอบครัวไป ต่อมา ทางครอบครัวพยายามแกะรอยโดยขอความช่วยเหลือจากชุมชนชาวเกาหลีในพื้นที่ ก่อนจะร่วมมือกับตำรวจกัมพูชาจนสามารถบุกช่วยเหลือบีออกมาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม จากคำให้การของ บี เผยว่าได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากห้องข้าง ๆ จึงเชื่อว่าน่าจะยังมีเหยื่อลักษณะเดียวกันอีกหลายคน
เหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับคดีสะเทือนใจเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีถูกลักพาตัวและทรมานจนเสียชีวิตในประเทศกัมพูชา เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นลุกลามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนเกาหลีที่เดินทางมาทำงานในที่กัมพูชา โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประเมินว่า ปัจจุบันมีชาวเกาหลีราว 1,000 คน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมในกัมพูชา แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้มาก
ส.ส. พัค เปิดเผยว่า จากคำให้การของผู้รอดชีวิตและพยานในพื้นที่ มีแนวโน้มว่ามีเหยื่ออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลการเดินทางออก-เข้าประเทศ เทียบกับฐานข้อมูลกงสุลและตำรวจ เพื่อค้นหาผู้สูญหายให้ครบถ้วน
ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเชิงลึกในหลายมิติ โดยคดีนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่แสวงหาประโยชน์จากเหยื่อโดยใช้โอกาสในต่างประเทศเป็นเครื่องล่อลวง
ขอบคุณข้อมูลจาก kbizoom, news1.kr
