HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี แรงบันดาลใจตัวน้อย ต่อสู้โรคร้ายตั้งแต่ 3 ขวบ


            น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคหัวใจ กับเรื่องราวที่แรงบันดาลใจให้ผู้คน 

น้องวิน ภาสวิน
ภาพจาก Instagram win_phassawin

            วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Win Phassawin เพจของ น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินอายุน้อย วัย 14 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของ น้องวิน ระบุว่า "นักสู้ตัวน้อยของแม่ ได้ออกเดินทางแล้วนะคะ เช้านี้ 5.18 รักสุดใจ"

            สำหรับน้องวิน เป็นที่รู้จักจากการเปิดใจผ่านรายการ มนุษย์ต่างวัย Talk เมื่อตอนอายุ 3 ขวบ ได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ต้องรับการคีโมจนหายดี จากนั้นเมื่อ 5 ขวบ ยังป่วยเป็นโรคหัวใจและมีภาวะปอดข้างเดียว ซึ่งการรักษาส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย แต่น้องยังคงมีเป้าหมายชีวิตคือการสนใจเรื่องของการวางแผนการเงินและการลงทุน 

            ช่วงหนึ่งในรายการ น้องวินเผยว่า "ผมมีโรคตั้งแต่เด็ก เรามีระเบิดเวลาในตัว ที่ไม่เหมือนคนอื่น วันนี้เราไม่สามารถจะมองสุขภาพ เป็นต้นทุนได้แล้ว เราก็เลยมองเรื่องเวลาที่เราเริ่มเร็วกว่าเป็นต้นทุน

            น้องวิน ตั้งใจเก็บเงินไว้ให้กับตัวเองในอนาคต แต่ก็มองในเรื่องของเงินเฟ้อที่จะทำให้มูลค่าของเงินลดลง ทำให้น้องสนใจนำเงินไปสะสมซื้อทองคำ โดยตั้งเป้าหมายเก็บเงินซื้อทองให้ได้ปีละ 1 บาท ค่อย ๆ หาเงินจากการนำของไปขายที่โรงเรียน และรับงานรีวิวผ่านช่องทางโซเชียล จนทำให้เมื่อไม่นานนี้ น้องวิน สามารถเก็บทองได้ถึง 2 บาท กับอีก 2 สลึงแล้วด้วยวัย 14 ปี



น้องวิน ภาสวิน
ภาพจาก Instagram win_phassawin

            อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพร่างกายที่ต้องเจอกับอาการป่วย ทำให้หลาย ๆ คลิป น้องวิน ออกมาอัปเดตและเล่าเรื่องราวพูดคุยกับผู้ติดตามขณะที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 น้องวิน โพสต์แจ้งหยุดลงคลิปสักพักเพราะต้องเข้ารักษาตัว ก่อนจะลงภาพเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นบรรยากาศการอัดรายการหนึ่ง ซึ่งได้เป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุย และเตรียมจะออกอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้แต่ล่าสุด (23 ตุลาคม) ทางครอบครัวได้เผยข่าวเศร้าว่า น้องวิน ได้จากไปแล้ว

ป๊อป ศิวาภัทรพ์ ไว้อาลัยเศร้าถึงการจากไปของ น้องวิน 


น้องวิน ภาสวิน
ภาพจาก Instagram win_phassawin

            ป๊อป ศิวาภัทรพ์ นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ก่อตั้ง White Road Academy โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Pop Siwapat ระบุว่า ถึงน้องวินที่รัก พี่ป๊อบมาส่งในการเดินทางไกลนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน วินคือสัญลักษณ์ของความตั้งใจและความมุ่งมั่น วินมาคนแรก ๆ ของคลาสเรียน วินนั่งหน้าสุด จดทุกอย่างอย่างตั้งใจ พี่ป๊อบจำประโยคที่เราคุยกันได้เลยว่า ทำไมผมถึงร้องไห้

            วินถามพี่ป๊อบหลังจากทำเวิร์กชอป และพี่ป๊อบบอกว่า รู้สึกถึงมันไปนะ ยอมรับอารมณ์ตัวเอง แล้วเราจะได้ใช้ชีวิต หลังจากนั้นเราก็เจอกันทุกคลาสเรียน วินตั้งใจมากจนผู้ใหญ่ทุกคนชื่นชม วินคือผลลัพธ์ที่งดงามมาก ๆ ทั้งกับพี่ป๊อบและพี่แน๊ค Nack Siwakorn เวลาใครท้อใจหรือถอดใจ พวกเขาจะหันมามองวิน เพื่อเห็นว่าวินตั้งใจเรียนขนาดไหน หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าเด็กตัวแค่นี้ยังตั้งใจเรียนขนาดนี้ ฉันแก่ขนาดนั้นยังถอดใจ ก็ไม่รู้จะว่ายังไง

            หลายครั้งที่พี่ป๊อบเองก็ถอดใจกับการใช้ชีวิต แม่ก็จะบอกพี่ป๊อบว่า ดูสิ ขนาดเด็กน้อยยังสู้เลย วินเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ป๊อบกลับมาหลาย ๆ ครั้งนะครับ เราสองคนไม่ใช่แค่อาจารย์กับนักเรียน แต่เรารู้สึกถึงกันในความเป็นเพื่อนและพี่น้อง เป็นครอบครัวที่ห่วงใยกันเสมอ ตอนวินเข้าโรงพยาบาล พี่ป๊อบไปเยี่ยมตอนพี่ป๊อบเข้าโรงพยาบาล วินก็ส่งข้อความมาเยี่ยมมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วครับ วิน มันไม่เคยง่ายเลยที่จะต้องทำใจกับเรื่องนี้

            วันที่วินเสี่ยงจะไปหลายครั้ง พี่ป๊อบอยู่ตรงนั้น วินบอกว่าพี่ป๊อบคือครูที่ดีที่สุดในชีวิต พี่แน๊คก็ด้วย วินถามพี่ป๊อบว่า เมื่อไหร่ผมจะได้กลับไปใช้ชีวิต พี่ป๊อบก็ตอบอย่างล้ม ๆ แล้ง ๆ ว่า เมื่อร่างกายวินพร้อม วินจะได้ใช้ชีวิตเต็มที่เลย เพราะขนาดวินป่วย วินยังอัปคลิป ถ่ายทอดความรู้ให้กำลังใจผู้คนมากมายจิตใจและความคิดของวินคือมรดกของโลกเสมอมันเยียวยา มันเป็นต้นแบบ มันเป็นพลังใจ

น้องวิน ภาสวิน
ภาพจาก Instagram win_phassawin


            หลายครั้งวินชอบบ่นว่าทำไม่เต็มที่ พี่ป๊อบบอกวินทั้งต่อหน้า และขอบอกอีกครั้งในนี้ว่าวิน เต็มที่มากแล้วจริง ๆ นะ มากจนบางทีพี่ป๊อบยังทำสู้วินไม่ได้เลย วินหาเงินใช้เองตั้งแต่เด็ก วินรู้วิธีเก็บออมเงิน ออมทอง วินมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ วินเต็มที่จนเกินคำว่าเต็มที่ไปแล้วนะครับ

            วินคือสัญลักษณ์ของการ ทลายขีดจำกัดอย่างไร้ข้ออ้าง วิน อยู่เหนือต้นทุนชีวิตทางร่างกายไปมาก วินมีแต่ทำ ทำให้เต็มที่ ทำเสมอ เรียนรู้ไปจากร้อยวิวมาเป็นล้านวิว จากคนไม่รู้จักกลายเป็นคนที่ทั้งโลกได้รู้จักวินไม่ต้องติดค้างคาใจอะไรทั้งนั้น วินวางใจได้เลยครับ

            เมื่อวาน วันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันวินยังเรียกหาพี่ป๊อบ เราได้ชื่นชมกัน บอกลากัน ยิ้มให้กัน สัมผัสกันวินยังฟังคลิปความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกอยู่เลยวินบอกว่า อยากไปเที่ยวทุกประเทศเลยเสาร์นี้พวกเราทำได้แค่ยิ้มเอ็นดู และหดหู่ในใจ วินขอหมอกลับมาที่บ้าน เพราะวินรู้ตัวว่าอยากจะจากไปในอ้อมอกพ่อแม่และญาติ ๆ

น้องวิน ภาสวิน
ภาพจาก Instagram win_phassawin

            ท้ายที่สุดวินคงได้เห็นแล้วนะครับว่า ทุกคนรักวินมาก ๆ เลยนะครับมีญาติ ๆ เดินทางมาจากไกล ๆ เพื่อวินพี่ป๊อบ พี่แน๊ค ก็อยู่ด้วยเสมออยู่นานพอที่จะได้บอกลากันอย่างงดงามวินสอนให้พี่ป๊อบเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าท้ายที่สุด ก็มีแต่เรากับร่างกายและเรากับครอบครัวใกล้ชิดไม่กี่คนเมื่อวานบ้านวินอบอุ่นมากนะครับแม้ว่าทุกคนจะเศร้าเสียใจแต่ทุกคนพร้อมจะอยู่กับวินอย่างถึงที่สุดจริง ๆ

            แม่กับพ่อรักวินมากนะไม่ต้องห่วงนะ พี่ป๊อบเชื่อว่าพวกเขาอยู่ได้ วินเกิดมามีพ่อแม่ที่งดงามจริง ๆขอบคุณแม่โอ๊ตด้วยนะครับ ที่คอยรายงานข่าวและมีส่วนให้ผมได้เห็นความงดงามในชีวิตของวินจากนี้ขอให้วินได้เดินทางไปยังที่ที่วินฝันใฝ่นะครับ

            ทุกสิ่งที่วินบันทึกไว้ใน สมุดเบาใจพี่ป๊อบเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่จะสานต่ออย่างดี
วันหนึ่งถ้า ไวท์โรด ก่อตั้งเสร็จ จะมีห้องชื่อ ภาสวินเพื่อรำลึกถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความกตัญญู และการใฝ่รู้ของวิน วินไม่ต้องห่วงว่าใครจะลืมวินไหมนะครับ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิดและจัดการแต่พี่ป๊อบเชื่อว่า ในหลาย ๆ แว่บ วินจะปรากฏในใจของพวกเขาทั้งคำพูด ความรู้ รอยยิ้ม ความน่ารัก และการสู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไป

            พี่ป๊อบจะจดจำทุกอ้อมกอด ทุกขณะที่เราคุยกันทุกคลิปที่วินส่งมาให้ จะไม่มีวันลบมันไปเด็ดขาด กะว่าจะไม่ร้องไห้เมื่อเขียนโพสต์นี้ แต่ก็ร้องเดี๋ยวพี่ป๊อบจะไปหา ไปบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ วิน

            วินคือผู้ชนะในใจของพ่อแม่ ครอบครัว พี่ป๊อบ พี่แน๊ค และเพื่อนร่วมโลกนะวินคือสัญลักษณ์ของการก้าวผ่านขีดจำกัดวินมหัศจรรย์เหลือเกินครับพี่ป๊อบเคยพูดต่อหน้าวินไปแล้ววันนี้ขออวดให้โลกรู้นะครับหลับให้สบายนะครับน้องชาย สักวันเราคงได้พบกันอีกครับ



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี แรงบันดาลใจตัวน้อย ต่อสู้โรคร้ายตั้งแต่ 3 ขวบ โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 11:39:55 2,027 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย