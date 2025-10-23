ชนสนั่น ! รถเมล์เสยท้ายรถบรรทุก เสาเข็มทะลุรถ เจ็บ 2 ราย คนขับงงรถเมล์มาจากไหน ?

รถเมล์ ปอ. 39 ชนท้ายรถพ่วงบรรทุกเสาเข็ม ระทึกเสาทะลุห้องโดยสาร เจ็บ 2 คน ตำรวจเร่งเคลียร์เส้นทาง ฝ่ายคนขับรถบรรทุก งงจะเลี้ยวอยู่ดี ๆ รถเมล์มาจาไหน
วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง ชนกับรถกึ่งพ่วงบรรทุกเสาเข็ม บริเวณถนนพหลโยธินขาออก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบรถโดยสารปรับอากาศสีส้ม ปอ.39 อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายอย่างหนัก ด้านหน้ารถชนกับเสาเข็มคอนกรีตที่ยื่นออกจากตัวรถบรรทุกเสาเข็ม ซึ่งอยู่ระหว่างเลี้ยวเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผลให้ปลายเสาแทนเข้าไปในตัวรถโดยสาร ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ คนขับกับกระเป๋ารถเมล์
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสานรถยกขนาดใหญ่ เพื่อลากรถเมล์ออกจากเสาคอนกรีต และประสานรถเครนขนาดใหญ่มายกเสาคอนกรีตออกจากผิวการจราจร เพื่อเร่งเปิดการจราจร เพราะท้ายแถวติดยาวกว่า 10 กิโลเมตร
ด้าน นายมาโนช ชาวชาญโขง อายุ 48 ปี เผยว่า ตนบรรทุกเสาเข็มความยาว 22 เมตร มาจาก จ.ลพบุรี กำลังจะเลี้ยวเข้าในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งรถคันอื่นได้เบรกให้หมดแล้ว ตนก็ทำไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าแล้ว แต่รถเมล์มายังไงก็ไม่รู้ มาชนเข้ากับเสาเข็มเต็มแรงจนทะลุเข้าไปในตัวรถ
ขณะที่ต่อมา FM91 Trafficpro รายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดทางตำรวจและแขวงทางหลวงได้เร่งดำเนินการย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุ กับเศษวัสดุที่หล่น ออกจากพื้นถนนเป็นที่เรียบร้อย สามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติทุกช่องทาง
