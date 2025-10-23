HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชนสนั่น ! รถเมล์เสยท้ายรถบรรทุก เสาเข็มทะลุรถ เจ็บ 2 ราย คนขับงงรถเมล์มาจากไหน ?

          รถเมล์ ปอ. 39 ชนท้ายรถพ่วงบรรทุกเสาเข็ม ระทึกเสาทะลุห้องโดยสาร เจ็บ 2 คน ตำรวจเร่งเคลียร์เส้นทาง ฝ่ายคนขับรถบรรทุก งงจะเลี้ยวอยู่ดี ๆ รถเมล์มาจาไหน 

รถเมล์ชนรถบรรทุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสาปทุม

          วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง ชนกับรถกึ่งพ่วงบรรทุกเสาเข็ม บริเวณถนนพหลโยธินขาออก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

รถเมล์ชนรถบรรทุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

          ที่เกิดเหตุพบรถโดยสารปรับอากาศสีส้ม ปอ.39 อยู่ในสภาพได้รับความเสียหายอย่างหนัก ด้านหน้ารถชนกับเสาเข็มคอนกรีตที่ยื่นออกจากตัวรถบรรทุกเสาเข็ม ซึ่งอยู่ระหว่างเลี้ยวเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผลให้ปลายเสาแทนเข้าไปในตัวรถโดยสาร ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ คนขับกับกระเป๋ารถเมล์ 

รถเมล์ชนรถบรรทุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องv2

          ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสานรถยกขนาดใหญ่ เพื่อลากรถเมล์ออกจากเสาคอนกรีต และประสานรถเครนขนาดใหญ่มายกเสาคอนกรีตออกจากผิวการจราจร เพื่อเร่งเปิดการจราจร เพราะท้ายแถวติดยาวกว่า 10 กิโลเมตร 

รถเมล์ชนรถบรรทุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องv2

          ด้าน นายมาโนช ชาวชาญโขง อายุ 48 ปี เผยว่า ตนบรรทุกเสาเข็มความยาว 22 เมตร มาจาก จ.ลพบุรี กำลังจะเลี้ยวเข้าในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งรถคันอื่นได้เบรกให้หมดแล้ว ตนก็ทำไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าแล้ว แต่รถเมล์มายังไงก็ไม่รู้ มาชนเข้ากับเสาเข็มเต็มแรงจนทะลุเข้าไปในตัวรถ   

รถเมล์ชนรถบรรทุก
ภาพจาก ช่อง 3

          ขณะที่ต่อมา FM91 Trafficpro รายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดทางตำรวจและแขวงทางหลวงได้เร่งดำเนินการย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุ กับเศษวัสดุที่หล่น ออกจากพื้นถนนเป็นที่เรียบร้อย สามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติทุกช่องทาง  

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์FM91 Trafficpro


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชนสนั่น ! รถเมล์เสยท้ายรถบรรทุก เสาเข็มทะลุรถ เจ็บ 2 ราย คนขับงงรถเมล์มาจากไหน ? โพสต์เมื่อ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 12:20:17
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย